Őrület

37 perce

Már tudni, mikor támadnak a fővárosban

Ekkor lép pályára a vármegyei klub. A Kolorcity Kazincbarcika MOL Magyar Kupa időpontja ismertté vált.

Már tudni, mikor támadnak a fővárosban

Fotó: Vajda János

Az MLSZ Versenybizottsága részben elkészítette a MOL Magyar Kupa 4. fordulójának pontos kezdési időpontjait. A Kazincbarcika ekkor lép pályára.

Kazincbarcika
A Kazincbarcika a következő körben a fővárosban szerepel. Fotó: KBSC

A Kazincbarcika a fővárosban vívhatja ki a továbbjutást

A 16 mérkőzésből 7 összecsapás időpontja elkészült. Köztük a Kolorcity Kazincbarcika SC labdarúgó csapatának, amely a Kelen SC (BLSZ 1. osztály) otthonában vendégszerepelnek október 29-én, 12.30-tól. Kilenc párharc pontos időpontra ,,vár" , köztük a DVTK – Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) és az MTK Budapest  – Mezőkövesd Zsóry FC találkozó kezdési időpontja még nem ismert. Vélhetően ezek az összecsapásokat az esti órákban rendezik meg. Az 5. forduló játéknapja február 11. szerda, a 6.-é március 4. szerda, az elődöntőé április 22. szerda, míg a finálét május 9-én szombaton rendezik majd meg a Puskás Ferenc Stadionban.

 

 

 

