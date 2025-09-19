Már tudni, mikor támadnak a fővárosban

Az MLSZ Versenybizottsága részben elkészítette a MOL Magyar Kupa 4. fordulójának pontos kezdési időpontjait. A Kazincbarcika ekkor lép pályára.

A Kazincbarcika a következő körben a fővárosban szerepel. Fotó: KBSC

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A Kazincbarcika a fővárosban vívhatja ki a továbbjutást

A 16 mérkőzésből 7 összecsapás időpontja elkészült. Köztük a Kolorcity Kazincbarcika SC labdarúgó csapatának, amely a Kelen SC (BLSZ 1. osztály) otthonában vendégszerepelnek október 29-én, 12.30-tól. Kilenc párharc pontos időpontra ,,vár" , köztük a DVTK – Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) és az MTK Budapest – Mezőkövesd Zsóry FC találkozó kezdési időpontja még nem ismert. Vélhetően ezek az összecsapásokat az esti órákban rendezik meg. Az 5. forduló játéknapja február 11. szerda, a 6.-é március 4. szerda, az elődöntőé április 22. szerda, míg a finálét május 9-én szombaton rendezik majd meg a Puskás Ferenc Stadionban.