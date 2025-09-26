szeptember 26., péntek

A hetedikért

Sokkolták az Újpestet, most a ZTE következik – 860 kilométer és egy kis foci

Történelmi siker után, egy még fontosabb találkozó. Zalaegerszegre utazik a Kazincbarcika

Fotó: KBSC

Szombaton 15 óra 30 perctől a Fizz Liga 8. fordulójában Zalaegerszegen lép pályára a Kazincbarcikai SC, amely a múlt héten története során először ünnepelhetett NB I-es győzelmet. A borsodi újonc önbizalommal telve készülhet a ZTE elleni összecsapásra, míg a hazaiak számára is egy kulcsmérkőzés következik, hiszen a sereghajtó együttesnek ,,életbevágó’’, hogy hazai pályán megszerezze a három pontot.

Kazincbarcika
A Kazincbarcika Zalaegerszegen léphet el a kieső zónából.  Fotó: Vajda János

Történelmi siker után bizonyítana a Kazincbarcika

A Kazincbarcika számára fordulópontot jelentett a múlt heti Újpest elleni 2–0-s győzelem. A találkozón Meshack korai találata alapozta meg a sikert, majd Sós Bence szabadrúgásgólja tette biztossá a klub első élvonalbeli diadalát. A történelmi siker nemcsak a tabellán hozott elmozdulást, hanem pszichés szempontból is óriási erőt adhat az újoncnak, amely eddig többnyire vereségekkel küzdötte végig a fordulókat. A csapat célja most mindenképp bebizonyítani, hogy nem csak fellángolásról volt szó, hanem képesek stabilan is helytállni az NB I-ben. A ZTE eddig meglehetősen gyenge formát mutatott: bár az első négy bajnoki mérkőzésükön veretlenek maradtak, és a tabella jelenlegi első három helyezettje ellen is sikerült pontot szerezniük, győzni egyik találkozón sem tudtak. Az utóbbi három fordulóban rendre vereséget szenvedtek: hazai pályán az Újpesttől 1–4-re, majd a Kisvárdától 1–2-re kaptak ki, legutóbb pedig az MTK otthonában maradtak alul 1–0 arányban. A Zalaegerszeg úgy áll a tabella utolsó helyén, hogy egy mérkőzéssel többet játszott, mint az utolsó előtti helyen álló észak-borsodi együttes. A klubnál pontosan tudják, hogy a Kazincbarcika elleni összecsapás kulcsfontosságú lehet a szezon további alakulása szempontjából.

Nem tükrözi

Ez lesz a két csapat első egymás elleni NB I-es bajnoki mérkőzése. A Merkantil Bank Ligában négyszer találkoztak egymással (egy győzelem, egy döntetlen, két vereség), a MOL Magyar Kupában pedig egyszer, 2022-ben sorsolták össze – a később a sorozatot is megnyerő – zalaiakkal.
– Az Újpest elleni győzelem fontos mérföldkő volt a klub életében, de hétfőtől már a következő feladatra koncentrálunk. Soha nem az aktuális tabellából indulunk ki, meggyőződésem, hogy a ZTE helyezése nem tükrözi a csapat valódi erejét. Tiszteljük az ellenfelünket, de ahogy minden mérkőzésen, ezúttal is győzni szeretnénk – nyilatkozta Kuttor Attila, a Kolorcity Kazincbarcika SC vezetőedzője.

A KBSC várható kezdőcsapata: 
Gyollai— Polgár, Haroyan, Rasheed, Sós— Kártik, Berecz, Meshki, Meshack—Balázsi, Könyves.
 

