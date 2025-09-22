szeptember 22., hétfő

Ezek tények

4 órája

A Kazincbarcika megszerezte első NB I-es győzelmét – nézzünk a számok mögé!

Címkék#NB I#Újpest FC#KolorCity Kazincbarcikai SC

Magabiztos hazai siker. Megszerezte első élvonalbeli sikerét a Kazincbarcika.

A Kolorcity Kazincbarcika megszerezte története első élvonalbeli győzelmét: az NB I újonca hazai pályán 2–0-ra múlta felül az Újpestet. A siker nemcsak három pontot jelentett, hanem mérföldkő is a klub számára, hiszen ezzel belépett a ,,győztesek" közé az élvonalban. Összeszedtük a mérkőzés legfontosabb statisztikáit.

Kazincbarcika
Felszabadultan örülhettek a Kazincbarcika játékosai a mérkőzés után.  Fotó: Vajda János

Pontosabb Kazincbarcika

Várható gólok (xG) tekintetében gyakorlatilag fej fej mellett zárt a két csapat (1,42 – 1,40), ami jól mutatja, hogy mindkét oldalon megvoltak a lehetőségek. A hazaiak azonban élni tudtak a kínálkozó esélyekkel, míg a vendégek támadói rendre pontatlanok voltak a befejezéseknél. A labdát az Újpest birtokolta többet (62–38 százalék), sok passzal próbálták kontrollálni a játékot, amit a 506 átadás és 83 százalékos pontosság is alátámaszt. A sárga-kékek kevesebbet voltak játékban (307 passz, 78 százalék, ám amikor náluk volt a labda, gyorsan és hatékonyan támadták az ellenfél kapuját. Lövésekből is a lila-fehérek próbálkoztak többet (17–10), ugyanakkor a KBSC hat kaput eltaláló kísérlete közül kettő is utat talált a hálóba. A vendégek sokszor pontatlanul céloztak, kilenc lövésük kapu mellé ment, és csak ötször dolgoztatták meg a hazai kapust. A mérkőzés küzdelmes jellegét a párharcok száma is bizonyítja: a hazaiak 58-at nyertek, míg a vendégek 49-et. Az észak-borsodiak fizikai fölénye és agresszivitása sokszor megakasztotta a vendég támadásokat, különösen a középpályán.

A passzjáték minősége és a labdabirtoklási fölény tehát a vendégek mellett szólt, ám a hazai csapat hatékonysága, koncentrációja és harcossága végül kétgólos sikert eredményezett. A 2–0-s győzelem nemcsak az eredményjelzőn mutatkozott meg, hanem abban is, hogy a barcikaiak pontosan azt nyújtották, amire szükség volt: szervezett védekezést, erős párharcokat és könyörtelen helyzetkihasználást.

 

