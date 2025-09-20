Történelmi siker – a vezetőedző állásába kerülhet a mezőkövesdi albérletben történő incidens - képekkel

A Fizz Liga 7. fordulójában a Kolorcity Kazincbarcika SC az Újpestet fogadta Mezőkövesden. Kuttor Attila együttese mindössze második alkalommal léphetett pályára „hazai” környezetben a bajnokságban. A borsodiak az előző héten szerezték meg idénybeli első sikerüket, igaz, nem az élvonalban, hanem a Magyar Kupában, ahol hosszabbításban tudták felülmúlni az Iváncsát és kiharcolni a továbbjutást. A vendég Újpest gyenge sorozat után érkezett Borsodba, hiszen az elmúlt öt tétmérkőzéséből négyet is elveszített, köztük a Magyar Kupában az NB II-es Kecskemét ellenit is, így rezgett a pad az újpesti vezetőedző, Krznar alatt. A Kazincbarcikánál több változtatás történt a kezdőcsapatban: a bajnokságban először kapott lehetőséget a kezdőben Balázsi, valamint a nyáron szerződtetett Berecz és Rasheed is, akik augusztusban csatlakoztak a kerethez.

Történelmi sikert ért el a Kazincbarcika az Újpest ellen. Fotó: Vajda János

Biztató kazincbarcikai játék

Már a mérkőzés elejétől látszódott, hogy a Kazincbarcika komoly célokkal vágott neki a küzdelemnek és az 5. percben jött is az első hazai lehetőség:Könyves nyert párharcot a tizenhatos környékén, majd lőtt kapura, amit Piscitelli hárított bravúrral. Öt perccel később már Balázsi beadásánál kellett résen lennie az Újpest kapusának és tolta a labdát szögletre. A vendégek első valamire való próbálkozására a 12. percig kellett várni ,ekkor Madeiros szabadrúgását védte Gyollai. A 20. perc környékén hirtelen felpörögtek az események. Előbb a vendégek kerültek helyzetbe: Vlijter lövése után Gyollainak kellett nagyot védenie, majd a túloldalon az KBSC is jelezte, hogy komoly szándékai vannak. Könyves remek szóló végén tüzelt, ám 12 méterről eleresztett bombája a kapufán csattant. A vendégek nem sokáig örülhettek, hogy megúszták a helyzetet, hiszen alig egy perccel később ismét Könyves került helyzetbe, betört a tizenhatoson belülre, a labda azonban újpesti szempontból szerencsétlenül pattant, éppen Meshack elé. A kazincbarcikai támadó köszönte szépen az ajándékot, közelről nem hibázott, és megszerezte a vezetést a házigazdáknak (1–0). A gól után sem változott a játék képe: a Kolorcity lendületben maradt, és továbbra is veszélyt jelentett a kapura. Kuttor Attila csapata remekül használta ki, hogy az újpesti védelem meglehetősen magasan helyezkedett, így több alkalommal is sikerült a hátsó sor mögé bejátszani a labdát. Az újabb találat nem is váratott sokáig magára. A 27. percben a hazaiak szabadrúgáshoz jutottak ígéretes pozícióból. A labda mögé Sós állt, erőteljes lövése Vlijter fején irányt változtatott, majd a hálóban kötött ki. Piscitelli kapusnak esélye sem volt hárítani, a KBSC ezzel kétgólos előnyhöz jutott (2–0). Bár a vendégszektorba érkező újpesti szurkolók hangosak voltak, a második gól után egyértelműen a kazincbarcikai drukkerek vették át a főszerepet, és zúgott a „Kazincbarcelona” rigmus a lelátókról. A hazai csapat nem elégedett meg az előnnyel, továbbra is aktívan futballozott, és nem állt vissza védekezni. Az Újpest próbálkozott ugyan, de nem tudta magához ragadni a kezdeményezést.