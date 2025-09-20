1 órája
Történelmi siker – a vezetőedző állásába kerülhet a mezőkövesdi albérletben történő incidens - képekkel
Másodjára játszottak élvonalbeli mérkőzést a szezonba. A Kazincbarcika az Újpestet fogadta ideiglenes hazai pályáján.
A Fizz Liga 7. fordulójában a Kolorcity Kazincbarcika SC az Újpestet fogadta Mezőkövesden. Kuttor Attila együttese mindössze második alkalommal léphetett pályára „hazai” környezetben a bajnokságban. A borsodiak az előző héten szerezték meg idénybeli első sikerüket, igaz, nem az élvonalban, hanem a Magyar Kupában, ahol hosszabbításban tudták felülmúlni az Iváncsát és kiharcolni a továbbjutást. A vendég Újpest gyenge sorozat után érkezett Borsodba, hiszen az elmúlt öt tétmérkőzéséből négyet is elveszített, köztük a Magyar Kupában az NB II-es Kecskemét ellenit is, így rezgett a pad az újpesti vezetőedző, Krznar alatt. A Kazincbarcikánál több változtatás történt a kezdőcsapatban: a bajnokságban először kapott lehetőséget a kezdőben Balázsi, valamint a nyáron szerződtetett Berecz és Rasheed is, akik augusztusban csatlakoztak a kerethez.
Biztató kazincbarcikai játék
Már a mérkőzés elejétől látszódott, hogy a Kazincbarcika komoly célokkal vágott neki a küzdelemnek és az 5. percben jött is az első hazai lehetőség:Könyves nyert párharcot a tizenhatos környékén, majd lőtt kapura, amit Piscitelli hárított bravúrral. Öt perccel később már Balázsi beadásánál kellett résen lennie az Újpest kapusának és tolta a labdát szögletre. A vendégek első valamire való próbálkozására a 12. percig kellett várni ,ekkor Madeiros szabadrúgását védte Gyollai. A 20. perc környékén hirtelen felpörögtek az események. Előbb a vendégek kerültek helyzetbe: Vlijter lövése után Gyollainak kellett nagyot védenie, majd a túloldalon az KBSC is jelezte, hogy komoly szándékai vannak. Könyves remek szóló végén tüzelt, ám 12 méterről eleresztett bombája a kapufán csattant. A vendégek nem sokáig örülhettek, hogy megúszták a helyzetet, hiszen alig egy perccel később ismét Könyves került helyzetbe, betört a tizenhatoson belülre, a labda azonban újpesti szempontból szerencsétlenül pattant, éppen Meshack elé. A kazincbarcikai támadó köszönte szépen az ajándékot, közelről nem hibázott, és megszerezte a vezetést a házigazdáknak (1–0). A gól után sem változott a játék képe: a Kolorcity lendületben maradt, és továbbra is veszélyt jelentett a kapura. Kuttor Attila csapata remekül használta ki, hogy az újpesti védelem meglehetősen magasan helyezkedett, így több alkalommal is sikerült a hátsó sor mögé bejátszani a labdát. Az újabb találat nem is váratott sokáig magára. A 27. percben a hazaiak szabadrúgáshoz jutottak ígéretes pozícióból. A labda mögé Sós állt, erőteljes lövése Vlijter fején irányt változtatott, majd a hálóban kötött ki. Piscitelli kapusnak esélye sem volt hárítani, a KBSC ezzel kétgólos előnyhöz jutott (2–0). Bár a vendégszektorba érkező újpesti szurkolók hangosak voltak, a második gól után egyértelműen a kazincbarcikai drukkerek vették át a főszerepet, és zúgott a „Kazincbarcelona” rigmus a lelátókról. A hazai csapat nem elégedett meg az előnnyel, továbbra is aktívan futballozott, és nem állt vissza védekezni. Az Újpest próbálkozott ugyan, de nem tudta magához ragadni a kezdeményezést.
Szurkolók a Kolorcity Kazincbarcika SC – Újpest FC meccsenFotók: Vajda János
Szervezetten a másodikban
A második játékrész már más forgatókönyv szerint indult, mint az első: az Újpest nagy lendülettel vetette magát a küzdelembe, és rögtön egy veszélyes helyzettel nyitott. Matko szabadult el védőjétől, majd remek mozdulattal kapura fordult, lövése azonban a keresztlécen csattant. A fővárosiak ezt követően tíz percen keresztül komoly nyomást gyakoroltak a hazaiakra, és Gyollai több alkalommal is védeni kényszerült. A KBSC azonban nem roppant meg a vendégek fölényétől, sőt, kontrákból kétszer is komoly veszélyt jelentett. Az 57. percben Kártik került nagy helyzetbe, ám lövése erőtlenre sikerült, így a labda elkerülte a kaput. Tíz perccel később Berecz ugratta ki Könyvest, aki bal lábbal lőtt, a vendégkapus azonban jól zárta a szöget, és hárítani tudott. Bár a mérkőzés ezen szakaszában az Újpest sokkal többet birtokolta a labdát, és a mezőnyben fölényben futballozott, a Kazincbarcika szervezetten és fegyelmezetten védekezett. A beadásoknál Gyollai magabiztosan jött ki a kapujából, így a vendégeknek igazán nagy lehetőségük nem alakult ki. A 75. percben Fiola próbálkozott bal lábbal, de lövése sem jelentett komoly gondot a hazai kapusnak, aki magabiztosan hárított, majd rá is feküdt a labdára. Gyollai ekkor már egy sárga lappal a neve mellett játszott, amelyet időhúzásért kapott korábban. Az Újpest a hajrában is próbálkozott, de erejüket inkább a meddő mezőnyfölény jellemezte. Az utolsó tíz percben nem tudtak komoly helyzetet kialakítani, így végül a Kazincbarcika kivédekezte az előnyét, és történelmi győzelmet aratott a fővárosi ellenféllel szemben. A találkozó végére a feszültség is tetőfokára hágott: Molnár játékvezető összesen kilenc sárga lapot osztott ki a kilencven perc során, ami jól érzékelteti a párharc keménységét. A Kolorcity Kazincbarcika SC első élvonalbeli sikere nemcsak a klub történetében bír kiemelt jelentőséggel, hanem a jövőre nézve is erős lökést adhat a csapatnak.
Kolorcity Kazincbarcika SC vs. Újpest FC meccs MezőkövesdenFotók: Vajda János
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Fizz Liga, 7. forduló:
Kazincbarcika-Újpest 2-0 (2-0)
Mezőkövesdi Városi Stadion, v.: Molnár A. (Szert, Belicza)
KBSC: Gyollai – Polgár, Haroyan, Rasheed, Sós – Kártik (Szőke 86.), Meskhi, Berecz, Ubochioma (Schuszter 71.) – Balázsi (Kun 80.), Könyves (Blessing 79.). Vezetőedző: Kuttor Attila.
ÚJPEST: Piscitelli – Nunes, Duarte, Kobouri (Fiola 46.), Goncalves (Tamás 60.) – Lacoux (Rasak 63.), Ljujic (Beridze 60.), Medeiros – Matko, Horváth, Vlijter (Tucic 60.). Vezetőedző: Krznar Damil
Gólszerző: Ubochioma (17.), Sós (27.)
Sárga lap: Ubochioma (23.), Haroyan (34.), Duarte (35.), Medeiros (42.), Horváth (60.), Fiola (70.), Gyollai (74.), Kártik (82.), Meskhi (89.)