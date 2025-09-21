szeptember 21., vasárnap

Élvonal

3 órája

,,Óhatatlan volt, hogy a második félidő ne csak a futballról szóljon"

A hőn áhított első összejött Mezőkövesden. Az Újpestet verte meg a Kazincbarcika.

Szombaton történelmi sikert ünnepelhetett a Kolorcity Kazincbarcika: a klub megszerezte első győzelmét az élvonalban. A csapat ideiglenes hazai otthonában, Mezőkövesden fogadta az Újpestet, és szervezett, fegyelmezett játékának köszönhetően 2–0-ra diadalmaskodott. A találkozó már az első félidőben eldőlni látszott, hiszen előbb Meshack talált be, majd Sós növelte a különbséget, így Kuttor Attila együttese megnyugtató, kétgólos előnnyel vonulhatott a szünetre. A folytatásban a Kazincbarcika magabiztosan őrizte előnyét, és végül teljesen megérdemelten gyűjtötte be a három pontot, ami egyben a klub történetének első NB I-es sikere lett.

Kazincbarcika
Meshack, a Kolorcity Kazincbarcika támadója szerezte a hazaiak első gólját.  Fotó: Vajda János

Értékelések történelmi kazincbarcikai győzelem után

Kuttor Attila (KBSC): - Nagy odafigyeléssel, akarattal, helyenként jó futballal, megérdemelten nyertünk. Fejlődő csapat vagyunk, ott még nem tartunk, hogy egy Újpest ellen 90 percen keresztül domináljunk, óhatatlan volt, hogy a második félidő ne csak a futballról szóljon, de ebben a szakmában is megálltuk a helyünket. Most alakult ki a keretünk, kezdünk összeérni, reméljük, szép jövő lesz a vége. (M4Sport)

Damir Krznar (Újpest): - Minden felelősséget vállaltam a szurkolók előtt, én vezetem ezt a hadsereget. Bár ezekben a napokban mindennek tűntünk, csak hadseregnek nem, nem láttam a játékosokban a kurázsit, a gyilkos ösztönt. Az én munkám kirángatni a csapatot ebből a helyzetből, le kell szűrni a tanulságokat. Még mindig hiszek abban, hogy erre képes vagyok, és köszönöm a szurkolóknak, hogy még mindig mögöttünk állnak. Nem szabad feladni, egymás szemébe kell néznünk, be kell vallani, hogy ez a teljesítmény nem elég. (M4Sport)

 

 

 

