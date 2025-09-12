szeptember 12., péntek

Mária névnap

A falu, ahol a Fradi legnagyobb sztárjait is a sírás kerülgette – nehéz dolga lesz a borsodi csapatnak

Bekapcsolódnak a küzdelembe. Elkezdi kupaszereplését a Kolorcity Kazincbarcika.

Labdarúgás. A Fizz Liga küzdelmei ezen a hétvégén is szünetelnek, így a hazai futballszurkolók figyelme a kupasorozatra irányul, ahol a tét immár a legjobb 32 közé jutás. A Kazincbarcika együttese az előző hétvégén sem maradt mérkőzés nélkül: a világbajnoki selejtezők miatti bajnoki szünetben zárt kapuk mögött fogadták az NB II-ben szereplő Karcagot, ahol meglepetésre az alacsonyabb osztályú vendégek diadalmaskodtak 2–1-re. Ez intő jel lehet a borsodiak számára, hiszen a kupában különösen igaz a mondás: itt minden megtörténhet.

Kazincbarcika
A Kazincbarcika edzőmérkőzést játszott a válogatott szünetben. Fotó: KBSC

Indul a kazincbarcikai kupakaland

Az ellenfél, az NB III Dél-Nyugati csoportjában jelenleg a 10. helyen álló Iváncsa nem ismeretlen a magyar futballkedvelők számára. A körülbelül 2700 fős település csapata 2022 őszén óriási bravúrral búcsúztatta a Ferencvárost a sorozatból: a telt házas, parázs hangulatú összecsapáson hosszabbításig gyűrték a rekordbajnokot, majd a ráadásban megszerezték a győztes gólt, amelyet a ma már Putnokon futballozó Kercsó Bence jegyzett. Ez a ,,csoda’’ azóta is a klub történetének legfényesebb pillanatai közé tartozik, és bizonyítja, hogy kupasorozatban senki sem mehet biztosra, főleg nem idegenben. Éppen ezért Kuttor Attiláéknak maximális koncentrációval kell pályára lépniük, hiszen az Iváncsa újra a nagy skalp reményében készülhet. A hazaiak számára ez a találkozó újra egy futballünnep lesz, a Kazincbarcikának viszont kötelező feladat, és ez a felállás könnyen megváltoztathatja az esélyeket. A kupamérkőzés után, jövőhéten már az élvonalban is folytatódnak a küzdelmek, ahol a KBSC az Újpest csapatát fogadja ,,hazai" pályán.

Tisztelik az ellenfelet

– Tiszteljük az ellenfelünket, nem számítok könnyű párharcra, de természetesen szeretnénk továbbjutni a kupában. Minden mérkőzést komolyan veszünk, ez ezúttal sem lesz másképp. A legjobb tudásunk szerint fogunk játszani – nyilatkozta Kuttor Attila, a Kolorcity Kazincbarcika SC vezetőedzője.

 

