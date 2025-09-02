szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

29°
+30
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egy helyen

2 órája

Ön szerint a DVTK vagy a Kazincbarcika kapusa a jobb? - videó

Címkék#Diósgyőri VTK#NB I#KolorCity Kazincbarcikai SC

Kapusparádé a Fizz Liga 6. fordulójában. A Kazincbarcika kapusa ismét az első helyen.

Ön szerint a DVTK vagy a Kazincbarcika kapusa a jobb? - videó

Forrás: Diósgyőri VTK (DVTK) Facebook-oldala

A Fizz Liga 6. fordulója ismét bebizonyította, hogy a magyar élvonalban jó kapusokból nincsen hiány. A forduló során számos látványos védést láthattunk, amelyek közül a Magyar Labdarúgó Szövetség kiválasztotta a három legnagyobb bravúrt. A válogatás első és harmadik helyére Gyollai Dániel mentései kerültek be a Kazincbarcika–Paks összecsapásról, ahol a hazaiak hálóőre kulcsszerepet játszott abban, hogy ne kapjon ki nagyobb különbséggel csapata. A második helyet pedig Sentic parádés hárítása érdemelte ki a DVTK–Puskás Akadémia mérkőzésről, amely szintén döntő pillanatban érkezett.

Kazincbarcika
Gyollai Dániel többször is góltól mentette a kazincbarcikai csapatot.  
Fotó: KBSC facebook

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Íme a borsodi bravúrok:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu