Ön szerint a DVTK vagy a Kazincbarcika kapusa a jobb? - videó

A Fizz Liga 6. fordulója ismét bebizonyította, hogy a magyar élvonalban jó kapusokból nincsen hiány. A forduló során számos látványos védést láthattunk, amelyek közül a Magyar Labdarúgó Szövetség kiválasztotta a három legnagyobb bravúrt. A válogatás első és harmadik helyére Gyollai Dániel mentései kerültek be a Kazincbarcika–Paks összecsapásról, ahol a hazaiak hálóőre kulcsszerepet játszott abban, hogy ne kapjon ki nagyobb különbséggel csapata. A második helyet pedig Sentic parádés hárítása érdemelte ki a DVTK–Puskás Akadémia mérkőzésről, amely szintén döntő pillanatban érkezett.

Gyollai Dániel többször is góltól mentette a kazincbarcikai csapatot.

Fotó: KBSC facebook

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Íme a borsodi bravúrok: