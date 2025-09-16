Harmincegy gól és egy piros lap a vármegyei labdarúgás legalsóbb osztályában

A labdarúgó vármegyei III. osztály Északi csoport, 2. fordulójában ismét potyogtak a gólok. 31 gól született a fordulóban még úgy is, hogy a Szuhogy - Rudabánya mérkőzést le sem játszották a felek és 3-0-ás győzelemmel a hazaiak kapták a három pontot a zöld asztalnál. A Jákfalva SE nem kegyelmezett ellenfelének, és a többi mérkőzésen is születtek nagy arányú győzelmek.

A Bódvaszilas hatot, a Jákfalva tízet rúgott ellenfelének. Fotó: Dédestapolcsány KSE

A Jákfalva erőt demonstrált