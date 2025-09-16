1 órája
Harmincegy gól és egy piros lap a vármegyei labdarúgás legalsóbb osztályában
Ötből csak négyet játszottak le. A Jákfalva csapatának nem kellett izgulnia a maga mérkőzésén.
Forrás: Jákfalva.hu
A labdarúgó vármegyei III. osztály Északi csoport, 2. fordulójában ismét potyogtak a gólok. 31 gól született a fordulóban még úgy is, hogy a Szuhogy - Rudabánya mérkőzést le sem játszották a felek és 3-0-ás győzelemmel a hazaiak kapták a három pontot a zöld asztalnál. A Jákfalva SE nem kegyelmezett ellenfelének, és a többi mérkőzésen is születtek nagy arányú győzelmek.
A Jákfalva erőt demonstrált
Vármegyei III. osztály, Észak csoport, 2. forduló:
Szuhogy SE - Rudabányai LK 3-0 ( A vendégcsapa halasztani akart, amibe a vendégek nem mentek bele)
Borsodszentgyörgy SE - Jákfalva SE 2-10 (0-3)
G.: Lezák, Aradszki ill. Budai, Dudás (2– egyet 11-esből), Kovács, Elek (2), Mogyoró (2), Képes (2),
Dédestapolcsány KSE - Bódvaszilas 1-6 (0-3)
G.: Tomencsák ill. Timkó, Galicza (2), Varga (3)
Mályinka SE - Hangony-Fenyvesalja TC 3-1 (0-0)
G.: Lukács, Váradi, Csipke ill. Berki (11-esből)
Alsószuha SK - Trizsi SC 2-6 (2-2)
G.: Fehér, Strekáf ill. Subert, Skover (öngól), Fejes (3), Táncos
Kiállítva: Tóth (67.)