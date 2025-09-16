szeptember 16., kedd

Bumm

1 órája

Harmincegy gól és egy piros lap a vármegyei labdarúgás legalsóbb osztályában

Ötből csak négyet játszottak le. A Jákfalva csapatának nem kellett izgulnia a maga mérkőzésén.

A labdarúgó vármegyei III. osztály Északi csoport, 2. fordulójában  ismét potyogtak a gólok. 31 gól született a fordulóban még úgy is, hogy a Szuhogy - Rudabánya mérkőzést le sem játszották a felek és 3-0-ás győzelemmel a hazaiak kapták a három pontot a zöld asztalnál. A Jákfalva SE nem kegyelmezett ellenfelének, és a többi mérkőzésen is születtek nagy arányú győzelmek.

Jákfalva
A Bódvaszilas hatot, a Jákfalva tízet rúgott ellenfelének.  Fotó: Dédestapolcsány KSE

A Jákfalva erőt demonstrált

Vármegyei III. osztály, Észak csoport, 2. forduló:

Szuhogy SE - Rudabányai LK 3-0 ( A vendégcsapa halasztani akart, amibe a vendégek nem mentek bele)

 

Borsodszentgyörgy SE - Jákfalva SE  2-10 (0-3)

G.: Lezák, Aradszki ill. Budai, Dudás (2– egyet 11-esből), Kovács, Elek (2), Mogyoró (2), Képes (2), 

 

Dédestapolcsány KSE - Bódvaszilas 1-6 (0-3)

G.: Tomencsák ill. Timkó, Galicza (2), Varga (3)

 

Mályinka SE - Hangony-Fenyvesalja TC 3-1 (0-0)

G.: Lukács, Váradi, Csipke ill. Berki (11-esből)


Alsószuha SK - Trizsi SC 2-6 (2-2)

G.: Fehér, Strekáf ill. Subert, Skover (öngól), Fejes (3), Táncos

Kiállítva: Tóth (67.)

 

 

 

