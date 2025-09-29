1 órája
Nagy verseny közepette dőlt el az első hely sorsa
Rengetegen húztak futócipőt. A Jabil /1/3 Maraton ismét nagy sikert aratott.
Atlétika. A közösségi sport ünnepeként rendezték meg szeptember 28-án, vasárnap, Tiszaújvárosban a JABIL 1/3 Maraton elnevezésű futóversenyt. A közel kétszáz sportember három táv közül választhatott. A hagyományos sportesemény versenyközpontját a Jabil Circuit Magyarország Kft. parkolójában (Huszár Andor út 1.) jelölték ki a rendező Tiszaújvárosi Triatlon Klub munkatársai. Az amatőr és profi sportolók felkészültségüktől függően a 3,5 km-es (1 kör), a 7 km-es (2 kör), vagy a 14 km-es (4 kör) táv közül választhattak.
A leghosszabb távon, az 1/3 maraton (14 km) abszolút elsőségéért a hazai pályán versenyző Balogh Bence és az ózdi Ádám Alexander csatázott. A győzelmet az október 19-i, Miskolci Barátság Maraton 42,195 kilométeres számára készülő Balogh Bence szerezte meg. A női abszolút két fiatal tiszaújvárosi triatlonos lány, Tömösközy Hanga Zsófia és Gál Bíborka osztozott meg az első két helyen.
A 7 km-es futamban a debreceni Marádi Gergő és a mátészalkai Virovec Viktória érdemelte ki az abszolút elsőséget. A 3,5 km-es „sprint”-távon kettős miskolci abszolút siker született, nyert Rakvacs Norbert és Nagy Boglárka Dalma. Minden célba érkező a verseny emblémájával ellátott kulacsot kapott ajándékba. Az érmek, serlegek, ajándékok átadásában Almási Balázs, a Jabil Circuit Magyarország Kft. gyárigazgató-helyettese működött közre.
Jabil 1/3 Maraton: tombolasorsolás
Az eredményhirdetést követően tombolasorsolást tartottak, melynek fődíját, egy 100 000 forintos Decathlon vásárlási utalványt Dobó Adrián (Polgár) vihette haza. Garmin okosórát nyert Zöldi Anita (Tiszaújváros) és Barócsi Szabolcs (Andornaktálya). Futófelszerelést nyert a Jabil-dolgozók közül Kiss Bertalan és Czenéné Kristóf Lenke Nikoletta, illetve a lakosság köréből, Muck Ferenc és Pöstényiné Harangi Gizella. Adidas hátizsákot volt a nyereménye a Jabil-dolgozók táborából Polonkai Nikolettának (Tiszaújváros), Molnár Jánosnak (Tiszaújváros), Kocsis Dávidnak (Polgár), Kánai Csongornak (Sajóörös) és Luts Ivánnak (Tiszaújváros).
- Eredmények
14 km, férfi abszolút: 1. Balogh Bence (Tiszaújváros) 49:23.4 perc, 2. Ádám Alexander (Ózd) 49:53.5, 3. Tóth Bence (Muhi) 52:45.2
- 14 km, Jabil-dolgozók, férfiak: 1. Kopriva Georgij (Tiszaújváros) 57:12.2 perc, 2. Molnár László (Tiszaújváros) 1:01:20.8 óra, 3. Czikó Péter (Edelény) 1:03:47.9
- 14 km, női abszolút: 1. Tömösközy Hanga Zsófia (Tiszaújváros) 1:02:19 óra, 2. Gál Boglárka (Tiszaújváros) 1:06:10, 3. Dósa Ildikó (Cserépfalu) 1:06:33
- 14 km, Jabil-dolgozók, nők: 1. Molnár-Vas Renáta (Tiszaújváros) 1:14:39.9 óra, 2. Polonkai Nikoletta (Tiszaújváros) 1:27:53.8
- 7 km, férfi abszolút: 1. Marádi Gergő (Debrecen) 24:56.4 perc, 2. Kánai Roland (Sajóörös) 26:59.7, 3. Molnár Benedek (Sajóörös) 27:42.6
- 7 km, Jabil dolgozók, férfiak: 1. Makkai Attila (Miskolc) 33:47.2, 2. Tatár Norbert (Görbeháza) 34:01.6, 3. Simonyák Attila (Hejőkeresztúr) 34:20.9
- 7 km, női abszolút: 1. Virovec Viktória (Mátészalka) 28:52.5, 2. Bakó Zsófia (Tiszaújváros) 30:02.07, 3. Homoróczki Éva (Budapest) 31:06.9
- 7 km, Jabil-dolgozók, nők: 1. Csuhai Anita (Sajóörös) 41:06.7, 2. Szalkó-Szabó Hajnalka (Sajóörös) 47:01.8
- 3,5 km, férfi abszolút: 1. Rakvacs Norbert (Miskolc) 13:21.30 perc, 2. Roósz Tamás (Hernádnémeti) 13:28.85, 3. Csáki Szabolcs (Miskolc) 13:37.88
- 3,5 km, Jabil-dolgozók, férfiak: 1. Mecsei János (Hajdúnánás) 14:07.75, 2. Kiss Bertalan (Tiszaújváros) 14:43.00, 3. Szabó Sándor (Tiszaújváros) 15:19.65
- 3,5 km, női abszolút: 1. Nagy Boglárka Dalma (Miskolc) 13:42.90, 2. Vámosi Zorka (Tiszaújváros) 14:46.90, 3. Fülöp Júlia Lilla (Tiszaújváros) 14:48.95
- 3,5 km, Jabil-dolgozók, nők: 1. Zöldi Anita (Tiszaújváros) 19:47.00, 2. Czenéné Kristóf Lenke Nikoletta (Sajóörös) 20:44.45, 3. Varró Csilla (Tiszaújváros) 23:14.50.