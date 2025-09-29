Nagy verseny közepette dőlt el az első hely sorsa

Atlétika. A közösségi sport ünnepeként rendezték meg szeptember 28-án, vasárnap, Tiszaújvárosban a JABIL 1/3 Maraton elnevezésű futóversenyt. A közel kétszáz sportember három táv közül választhatott. A hagyományos sportesemény versenyközpontját a Jabil Circuit Magyarország Kft. parkolójában (Huszár Andor út 1.) jelölték ki a rendező Tiszaújvárosi Triatlon Klub munkatársai. Az amatőr és profi sportolók felkészültségüktől függően a 3,5 km-es (1 kör), a 7 km-es (2 kör), vagy a 14 km-es (4 kör) táv közül választhattak.

A Jabil 1/3 Maraton ismét sok indulót vonzott Fotó: WebsternMedia

A leghosszabb távon, az 1/3 maraton (14 km) abszolút elsőségéért a hazai pályán versenyző Balogh Bence és az ózdi Ádám Alexander csatázott. A győzelmet az október 19-i, Miskolci Barátság Maraton 42,195 kilométeres számára készülő Balogh Bence szerezte meg. A női abszolút két fiatal tiszaújvárosi triatlonos lány, Tömösközy Hanga Zsófia és Gál Bíborka osztozott meg az első két helyen.

A 7 km-es futamban a debreceni Marádi Gergő és a mátészalkai Virovec Viktória érdemelte ki az abszolút elsőséget. A 3,5 km-es „sprint”-távon kettős miskolci abszolút siker született, nyert Rakvacs Norbert és Nagy Boglárka Dalma. Minden célba érkező a verseny emblémájával ellátott kulacsot kapott ajándékba. Az érmek, serlegek, ajándékok átadásában Almási Balázs, a Jabil Circuit Magyarország Kft. gyárigazgató-helyettese működött közre.

Jabil 1/3 Maraton: tombolasorsolás

Az eredményhirdetést követően tombolasorsolást tartottak, melynek fődíját, egy 100 000 forintos Decathlon vásárlási utalványt Dobó Adrián (Polgár) vihette haza. Garmin okosórát nyert Zöldi Anita (Tiszaújváros) és Barócsi Szabolcs (Andornaktálya). Futófelszerelést nyert a Jabil-dolgozók közül Kiss Bertalan és Czenéné Kristóf Lenke Nikoletta, illetve a lakosság köréből, Muck Ferenc és Pöstényiné Harangi Gizella. Adidas hátizsákot volt a nyereménye a Jabil-dolgozók táborából Polonkai Nikolettának (Tiszaújváros), Molnár Jánosnak (Tiszaújváros), Kocsis Dávidnak (Polgár), Kánai Csongornak (Sajóörös) és Luts Ivánnak (Tiszaújváros).