Rendőrségi ügy! Rongálás és több milliós kár – veszélybe kerülhet a megye I-es csapat szezonja a szörnyű tett után

Nehéz helyzetbe került az Izsófalva SE labdarúgócsapata, amely a Vármegyei I. osztályban szerepel. A napokban ugyanis, egy most már nem ismeretlen elkövető gépkocsival hajtott be a pályára, és súlyos károkat okozott a játéktéren. A rongálás következtében a pálya olyan mértékben vált használhatatlanná, hogy a klub nem tudja majd megrendezni hazai mérkőzéseit.

Nagy károkat okozott az elkövető az izsófalvai pályán Fotó: Barnóczky Attila

Nehéz napokat él az Izsófalva SE

Az Izsófalva FC vezetőedzője, Barnóczky Attila a történtekről beszélve elmondta: ,,Az éjszaka folyamán egy autóval szándékosan hajtottak rá a pályánkra, a biztonsági kamera felvételei pedig rögzítették az esetet. A kár sajnos jelentős: a pályát teljesen fel szántották"– Hozzátette, hogy a tettes azonosítása már megtörtént, és jelenleg folyik az ügy kezelése. „Hivatalos szakembertől kértünk helyreállítási árajánlatot, amely milliós nagyságrendet mutat. Ez az összeg komoly anyagi terhet jelent a klub számára, amely amúgy is nehéz körülmények között működik” – mondta.

A szakember elmondta, hogy egyelőre a klub a szezon folytatása érdekében megegyezni próbál az ellenfelekkel:

Ideiglenesen pályát szeretnénk cserélni: először mi mennénk az ellenfelekhez, majd tavasszal ők jönnek hozzánk. Sajnos idén a pályát már nem tudjuk helyreállítani, így a szezon hátralévő részét más helyszínen kell lejátszanunk. A kár teljes mértékű javítása elengedhetetlen, mert a keréknyomok egyedileg nem javíthatók. Rengeteg munkánk van a csapat működtetésében, és a körülmények miatt gyakran kapunk hideget-meleget, mégis igyekszünk helyt állni, most azonban ez a váratlan esemény még nagyobb kihívás elé állít minket. Egyelőre külső segítséget nem kaptunk, a helyreállításban a mi erőfeszítéseinkre, valamint a polgármester úr és az önkormányzat támogatására támaszkodunk, hogy sikerül biztosítani a szükséges anyagi fedezetet

– zárta nyilatkozatát a vezetőedző.

Az ügy kapcsán megszólalt Ötvös Béla, Izsófalva polgármestere és az Izsófalvi Sportegyesület elnöke is. Elmondta:

Ez a pálya tavaszig használhatatlan, így kénytelenek lennénk pályát bérelni, ami körülbelül 400 ezer forintos kiadást jelentene. Ehhez szintén anyagi forrásokra van szükség. Természetesen a tettes nem akar fizetni, ezért eljárást kezdeményezünk ellene, hiszen nem várhatják el tőlünk, hogy mi finanszírozzuk azt a kárt, amit ő okozott. Már eleve rengeteg pénzt fordítottunk az elmúlt években arra, hogy megfelelő, jó állapotú pályánk legyen.

A klub elfogad minden segítséget a váratlan helyzetben, így aki bármiben tud segíteni az Barnóczky Attila facebook oldalán jelezheti szándékát.