Levelet írt az MLSZ-nek, a válasz után pezsgőt bonthatott + fotók, videó

Szombat délután lapunk Izsófalván tett látogatást. A labdarúgó vármegyei I. osztály egyik újonca, az Izsófalva SE az 5. fordulóban az Edelény-Borsodszer gárdáját fogadta. Az izsóiak hosszú évtizedek után szerepelnek újra magasabb osztályban. Az ősz első hétvégéjén napsütéses, fullasztó meleg volt, a pálya környékén csak a kezdés előtt érkeztek autók. A csapat öltözőjét nehezen lehetett megtalálni, a helyi vendéglátóipari egységben dolgozó hölgy igazította útba stábunkat. A helyi iskolával szembeni épület szolgál ideiglenesen öltözőnek a csapatoknak – amíg el nem készül a pálya melletti komplexum, amire már nagyon várnak a helyiek – körülbelül 1 kilométerre található a pályától. Az összecsapást az első félidőben ,,frissítő" eső színesítette.

Az Izsófalva (sárga-kékben) helyt áll a magasabb osztályban. Fotó: Ráski Gergő

Izsófalva: A bennmaradás

Sebők Krisztiánt, az Izsófalva SE csapatkapitányát kérdeztük, hogy mióta tagja az izsófalvai csapatnak, hogyan látja vármegyei I. osztályt miben másabb, mik a nehézségek:

– Itt kezdtem a pályafutásomat, 13-14 évesen, utána több helyen is megfordultam, és most úgymondva levezetésképpen itt fog zárulni a kör – kezdte Sebők Krisztián, majd így folytatta: – Három éve vagyok ismét az együttesben, előtte is három évet voltam, amikor elkezdtem. Magasabb a színvonal, ebben az osztályban már edzenek a játékosok, rutinosabb focisták vannak, akik NB III-ból jönnek levezetni. Az utánpótlásból, aki nem fér be magasabb osztályba, az ide jön. A körülményeket, az öltözőt tekintve hátrányosabb helyzetben vagyunk, sajnos ilyenek a körülmények... Mi sem számoltunk vele, hogy vármegyei I. osztály lesz, baráti társaság jött össze, úgy is indult, hogy hétvégén összejövünk, focizunk egy jót. Ez a közösség jó képességű játékosokból állt, és így sikerült nekünk a magasabb osztályban való szereplés.

Kíváncsiak voltunk az elmúlt mérkőzések tapasztalataira is:

Nekünk az volt az elsődleges célunk, hogy felkerültünk, s hogy maradjunk bent. Mi, a munka miatt nem tudjuk összehozni, hogy legyen legalább heti egy edzés, ami jól esne mindenkinek. A mérkőzésre is úgy érkezzünk, hogy munkából esnek be a játékosok, vagy innen mennek éjszakára. Sokan dolgoznak a BorsodChemben, a csapat mintegy 70 százaléka – árulta el Sebők Krisztián, aki szintén a a barcikai vegyi gyárban rendszerkezelő a gőzüzemben

Nem maradhatott el az a kérdés sem, hogy meddig tervezi a pályafutását a 40 esztendős labdarúgó, a pálya mely részén érzi jól magát, mit tud kiemelni a csapatból:

– Úgy terveztem, hogy ha megnyerjük a vármegyei II. osztályt, akkor szögre akasztom a cipőt, de hát az a baj, hogy nagyobb a lelkesedésem annál, minthogy abbahagyjam. Beszéltem Barnóczky Attilával, a vezetőnkkel, hogy megnézzük még ezt az egy évet, hogy sikerül. Mindig is védő szerepkörben játszottam, jobb hátvédként vagy belső védőként, de a fő posztom az a jobb hátvéd volt, korábbi vármegyei I., II. osztályban, NB III-ban. Mi egy ,,kiscsapat" vagyunk, abból is kiindulva, hogy most kerültünk fel, régóta volt az izsói csapat ebben az osztályban, a játékosok nagy része nem is játszott még ilyen osztályban. Amilyen eredményeket eddig elértünk, az minket is meglepett. A tisztes helytállás a cél, ne legyünk ,,pofozógép", mert sokan leírtak minket. A csapatösszetartás, a lelkesedés, az akarat eddig legalábbis felülmúlta, kompenzálja más csapatoknál az edzést. A szurkolók is sokat segítenek, családias a légkör, jó a kapcsolat velük, hogy a környező településekről jönnek is át, Barcikáról is.