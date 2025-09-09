1 órája
Levelet írt az MLSZ-nek, a válasz után pezsgőt bonthatott + fotók, videó
Nehéz körülmények között játszanak. Az Izsófalva jól teljesít a magasabb osztályban.
Szombat délután lapunk Izsófalván tett látogatást. A labdarúgó vármegyei I. osztály egyik újonca, az Izsófalva SE az 5. fordulóban az Edelény-Borsodszer gárdáját fogadta. Az izsóiak hosszú évtizedek után szerepelnek újra magasabb osztályban. Az ősz első hétvégéjén napsütéses, fullasztó meleg volt, a pálya környékén csak a kezdés előtt érkeztek autók. A csapat öltözőjét nehezen lehetett megtalálni, a helyi vendéglátóipari egységben dolgozó hölgy igazította útba stábunkat. A helyi iskolával szembeni épület szolgál ideiglenesen öltözőnek a csapatoknak – amíg el nem készül a pálya melletti komplexum, amire már nagyon várnak a helyiek – körülbelül 1 kilométerre található a pályától. Az összecsapást az első félidőben ,,frissítő" eső színesítette.
Izsófalva: A bennmaradás
Sebők Krisztiánt, az Izsófalva SE csapatkapitányát kérdeztük, hogy mióta tagja az izsófalvai csapatnak, hogyan látja vármegyei I. osztályt miben másabb, mik a nehézségek:
– Itt kezdtem a pályafutásomat, 13-14 évesen, utána több helyen is megfordultam, és most úgymondva levezetésképpen itt fog zárulni a kör – kezdte Sebők Krisztián, majd így folytatta: – Három éve vagyok ismét az együttesben, előtte is három évet voltam, amikor elkezdtem. Magasabb a színvonal, ebben az osztályban már edzenek a játékosok, rutinosabb focisták vannak, akik NB III-ból jönnek levezetni. Az utánpótlásból, aki nem fér be magasabb osztályba, az ide jön. A körülményeket, az öltözőt tekintve hátrányosabb helyzetben vagyunk, sajnos ilyenek a körülmények... Mi sem számoltunk vele, hogy vármegyei I. osztály lesz, baráti társaság jött össze, úgy is indult, hogy hétvégén összejövünk, focizunk egy jót. Ez a közösség jó képességű játékosokból állt, és így sikerült nekünk a magasabb osztályban való szereplés.
Kíváncsiak voltunk az elmúlt mérkőzések tapasztalataira is:
Nekünk az volt az elsődleges célunk, hogy felkerültünk, s hogy maradjunk bent. Mi, a munka miatt nem tudjuk összehozni, hogy legyen legalább heti egy edzés, ami jól esne mindenkinek. A mérkőzésre is úgy érkezzünk, hogy munkából esnek be a játékosok, vagy innen mennek éjszakára. Sokan dolgoznak a BorsodChemben, a csapat mintegy 70 százaléka – árulta el Sebők Krisztián, aki szintén a a barcikai vegyi gyárban rendszerkezelő a gőzüzemben
Nem maradhatott el az a kérdés sem, hogy meddig tervezi a pályafutását a 40 esztendős labdarúgó, a pálya mely részén érzi jól magát, mit tud kiemelni a csapatból:
– Úgy terveztem, hogy ha megnyerjük a vármegyei II. osztályt, akkor szögre akasztom a cipőt, de hát az a baj, hogy nagyobb a lelkesedésem annál, minthogy abbahagyjam. Beszéltem Barnóczky Attilával, a vezetőnkkel, hogy megnézzük még ezt az egy évet, hogy sikerül. Mindig is védő szerepkörben játszottam, jobb hátvédként vagy belső védőként, de a fő posztom az a jobb hátvéd volt, korábbi vármegyei I., II. osztályban, NB III-ban. Mi egy ,,kiscsapat" vagyunk, abból is kiindulva, hogy most kerültünk fel, régóta volt az izsói csapat ebben az osztályban, a játékosok nagy része nem is játszott még ilyen osztályban. Amilyen eredményeket eddig elértünk, az minket is meglepett. A tisztes helytállás a cél, ne legyünk ,,pofozógép", mert sokan leírtak minket. A csapatösszetartás, a lelkesedés, az akarat eddig legalábbis felülmúlta, kompenzálja más csapatoknál az edzést. A szurkolók is sokat segítenek, családias a légkör, jó a kapcsolat velük, hogy a környező településekről jönnek is át, Barcikáról is.
Nem a pénzért
Barnóczky Gyulát, Barnóczky Attila édesapját, mint az egyik rendezőt (de persze besegít a fiának) arról kérdeztük, hogyan látja a csapat idei szereplését:
Jónak látom, ahhoz képest, hogy edzést nem tudunk tartani, mert a játékosok dolgoznak a BorsodChemben. A vármegyei I. osztályba, hogy bekerültünk, az körülberül 60 éve volt, annak idején még gyerekkoromban. Ez most újfent egy nagyon nagy dolog, büszkék is vagyunk rá. Azt még elmondanám, hogy nálunk nem pénzért futballoznak, hanem a sportszeretet, illetve a baráti kör, a jó társaság miatt, hogy mindig itt van mindenki pontosan
Továbbá szót ejtett arról, hogyan sikerült támogatást szereznie a klubnak, amihez az ő merész gondolta is kellett:
– A helyzet az volt, hogy törtük a fejünket, mitévők legyünk, mert új öltöző építésére nem volt pályázati lehetőség, csak meglévő öltöző felújítására – nyilatkozta Barnóczky Gyula. – Nekünk azonban régi öltözőnk sem volt, így nem tudtunk pályázni. Ezután egy gondolat fogalmazódott meg bennem: írtam egy levelet dr. Csányi Sándor úrnak, az MLSZ elnökének címezve, amelyben leírtam, hogy milyen osztályban futballozunk, mindent, amit a sporttal kapcsolatban tudni kell, és hogy nincs saját öltözőnk, csupán egy kilométerre a pályától van egy épület, ahol át tudunk öltözni és tisztálkodni. Ebben kértem, hogy ha lehetséges, segítsenek. Néhány hónapig nem érkezett válasz, aztán egy nap hívott a fiam, hogy megkapták a levelemet, és a szövetség 67 millió forintot biztosít számunkra az öltöző építésére. A hírt azonnal továbbítottam az önkormányzatnak, a polgármester úrnak, aki ezt követően minden ezzel kapcsolatos feladatot intézte. Jelenleg ott tartunk, hogy a kivitelező hamarosan megkezdi a munkálatokat.
Az újonc Izsófalva meglepően jól teljesít a magasabb osztálybanFotók: Ráski Gergő
Megteremtik maguknak
Az Izsófalva csapatát évek óta erősíti Rézműves Elemér és testvére, József. Mindketten a megyei harmadosztályban kezdték a klubnál, ma pedig már a megyei I. osztályban küzdenek társaikkal. A mérkőzés előtt beszélgettünk velük, többek között arról, mit jelent számukra az izsófalvai futball. Rézműves Elemér idén tért vissza:
– A testvérem folyamatosan itt játszott, én pedig kisebb megszakítással immár hat éve vagyok a klubnál. Amikor idekerültünk, az Izsófalva még a megyei III-ban szerepelt. Azóta hosszú utat tettünk meg: ma már az első osztályban játszhatunk. A legfőbb cél természetesen a bennmaradás, ez nem kérdés. Ugyanakkor az eddigi mérkőzések alapján úgy érzem, jobb eredményre is képesek lehetünk. Mi szívvel-lélekkel küzdünk egymásért. Barnóczky Attila, a csapat edzője nemcsak a pályán irányít minket, hanem a civil életben is. Engem, a testvéremet és a keretből még 7–8 játékost ő foglalkoztat. Sokszor a munkából esünk be egyenesen a meccsre, például most is éjszakás műszakból érkeztem. Ez persze nem könnyű, de megszoktuk, hiszen a futballt szeretjük, és ezért vállaljuk.
Rézműves József már korábban is szerepelt a megyei élvonalban, de úgy érzi, most nem tisztelik őket eléggé:
– Három évet játszottam korábban a Bánhorváti csapatánál ebben az osztályban. Most viszont azt érzem, hogy sokan nem tisztelnek minket kellőképpen. Talán a körülményeink miatt néznek le bennünket, pedig amit csak lehet, megteremtünk magunknak. Mi nem vagyunk durva csapat, pedig lehetnénk, ha akarnánk. Normálisan állunk mindenkihez, de a lenéző magatartás időnként belőlünk is előhozza az ellenállást. A pályán viszont mindig bizonyítjuk, hogy helyünk van itt. Pénz nélkül, pusztán a foci szeretetéért játszunk. Edzeni sem tudunk rendszeresen, mert dolgozunk folyamatosan, de a szívünk mindig a pályán van.
A mérkőzés végül 2–2 -es döntetlennel ért véget, úgy, hogy mindkétszer az edelényi gárda vezetett, először Csorba Gyula, másodszor Lázi László szerezte az egyenlítő találatot, utóbbi 11-esből. Az izsófalvaiak a következő fordulóban a listavezető Gesztely FC-hez látogatnak.
