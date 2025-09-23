szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Eltiltva

2 órája

Gólt szerzett, majd kiállították a megyei focistát

Címkék#Ináncs KSE#megyei foci#Tolcsva

Csak két mérkőzést játszottak le. Az Ináncs továbbra is az élen.

A labdarúgó Vármegyei III. osztály Kelet csoportjában mindössze két mérkőzést játszottak le a 3. fordulóban. Mivel a Tornyosnémeti - Megyaszó mérkőzés november 15-ére lett halasztva, így a hat csapatos bajnokságból csak négy alakulat lépett pályára. A Tolcsva és az Ináncs is kihasználta a hazai pálya előnyét és magabiztosan nyert. Szőke Gergő, a Tolcsva SE fiatalja kapta az egyetlen piros lapot a fordulóban, azonban előtte eredményes is volt.

Ináncs
Az Ináncs csapata a 2025/2026-os szezonban.  Fotó: Ináncs KSE.

Nagyarányú Ináncs győzelem

Vármegyei III. osztály, Kelet csoport, 3. forduló:

Tolcsva SE - HEPPIX SE Hernádkércs  2-0 (1-0)

G.: Csapkovics, Szőke
Kiállítva: Szőke (93.)

Ináncs KSE - Bekecs-Főnix SE  6-0 (3-0) 
G.: Mata (3), Dányi (2), Szamkó

 

