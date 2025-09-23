3 órája
Gólt szerzett, majd kiállították a megyei focistát
Csak két mérkőzést játszottak le. Az Ináncs továbbra is az élen.
A labdarúgó Vármegyei III. osztály Kelet csoportjában mindössze két mérkőzést játszottak le a 3. fordulóban. Mivel a Tornyosnémeti - Megyaszó mérkőzés november 15-ére lett halasztva, így a hat csapatos bajnokságból csak négy alakulat lépett pályára. A Tolcsva és az Ináncs is kihasználta a hazai pálya előnyét és magabiztosan nyert. Szőke Gergő, a Tolcsva SE fiatalja kapta az egyetlen piros lapot a fordulóban, azonban előtte eredményes is volt.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Nagyarányú Ináncs győzelem
Vármegyei III. osztály, Kelet csoport, 3. forduló:
Tolcsva SE - HEPPIX SE Hernádkércs 2-0 (1-0)
G.: Csapkovics, Szőke
Kiállítva: Szőke (93.)
Ináncs KSE - Bekecs-Főnix SE 6-0 (3-0)
G.: Mata (3), Dányi (2), Szamkó