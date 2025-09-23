Gólt szerzett, majd kiállították a megyei focistát

A labdarúgó Vármegyei III. osztály Kelet csoportjában mindössze két mérkőzést játszottak le a 3. fordulóban. Mivel a Tornyosnémeti - Megyaszó mérkőzés november 15-ére lett halasztva, így a hat csapatos bajnokságból csak négy alakulat lépett pályára. A Tolcsva és az Ináncs is kihasználta a hazai pálya előnyét és magabiztosan nyert. Szőke Gergő, a Tolcsva SE fiatalja kapta az egyetlen piros lapot a fordulóban, azonban előtte eredményes is volt.

Az Ináncs csapata a 2025/2026-os szezonban. Fotó: Ináncs KSE.

Nagyarányú Ináncs győzelem