Mennyei

2 órája

,,Megint benne volt a győzelem"

Címkék#megyei foci#Sajóvámos#Hódoscsépány

Egy mérkőzés maradt vasárnapra. A Hódoscsépány idegenben lépett pályára.

Boon.hu

A labdarúgó vármegyei II. osztály Észak csoport 4. fordulójában vasárnap egy mérkőzést rendeztek. A Hódoscsépány csapata egy ponttal gazdagodott.

Hódoscsépány
A Hódoscsépány egyszer talált be. Fotó: illusztráció

Vármegyei II. osztály, Észak csoport, 4. forduló:

Sajóvámosi SK – Hódoscsépányi SE 1–1 (0–0)
Sajóvámos, 80 néző. V.: Belicza (Géresi, Pásztor).
Sajóvámos: Molnár M. – Tóth I., Tóth I. R., Kriston (Bartkó), Buri (Pecso), Mohácsi, Márton M., Gnándt (Bártfai), Radácsi, Váradi (Balogh B.), Balogh T. (Horváth D.) Edző: Simon Imre. 

Hódoscsépány: Váradi G. – Siket, Száva, Horváth F., Kovács Sz. (Sápi), Győri (Kiss S.), Kovács A., Rapp, Szabó-Rónai, Jakab Ákos, Jakab Ádám. Csapatvezető: Ivacs László. G.: Horváth D., ill. Jakab Ádám. Jók: senki, ill. senki.
Husonyicza Péter, technikai vezető: – Jó iramú mérkőzésen, a helyzetek alapján közelebb álltunk a győzelemhez. A jövőben jobban kell koncentrálni a kapu előtt, hogy az ilyen mérkőzéseket meg tudjuk nyerni. Isten éltesse Mohácsi Lászlót! Gratulálunk Tóth Barnabás elnökünk fiának születéséhez. Sok sikert a továbbiakban a vendégeknek. Jó játékvezetés.
Ivacs László: – Hajtós mérkőzésen, jó játékvezetés mellett egy sportszerű csapat ellen sajnos csak döntetlent értünk el. Megint benne volt a győzelem. Sok sikert a hazai csapatnak.  

 

 

 

 

