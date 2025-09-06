„A mai naptól nem kívánok részt venni a sajószentpéteri felnőtt labdarúgásban”

A labdarúgó vármegyei másodosztály Észak csoport 3. fordulójában szombaton rendezték meg mind a hét mérkőzést. Egyik találkozón sem maradtak gólok nélkül a nézők. Labdarúgás: győzött Boldva, Onga, Hódoscsépány, Sajóvámos, Szikszó, Bőcs, és Szendrő is.

Hódoscsépány hazai környezetben 3 gólos sikert aratott Fotó: HSE

Boldva – Nagybarca 5–3 (1–1)

Boldva, 150 néző. V.: Fotiu (Fercsák, Fancsalszki).

Boldva: Lakatos D. (Glonczi) – Hudi, Hankó L., Roha, Halász, Lázi Gy., Rácz, Hankó R., Ruszó (Hankó I.), Horváth Z. (Váradi), Erdélyi. Edző: Váradi Béla. Nagybarca: Bendik – Bari L., Váradi (Zsámbok), Berki Z., Berecz T., Glonczi, Bari D. (Lázi N.), Berecz K. (Bukovenszki), Váradi, Rácz, Dömötör. Edző: Berecz Tibor. G.: Hankó L. (2), Erdélyi, Lázi Gy., Horváth Z., ill. Rácz (2), Berki Z. Jók: Roha, Rácz, Hankó, Erdélyi, ill. az egész csapat.

Váradi Béla: – Gratulálok csapatom győzelméhez. Hajtós, pörgős meccs volt. További sikereket Nagybarcának.

Huszár Attila elnök: – Hajtós mérkőzésen, nézői berohanás miatt már nem mertünk játszani.

Lak – Onga 2–5 (2–3)

Lak, 150 néző. V.: Gyüre (Balázsi, Szaniszló-Szabó).

Lak: Siroki Sz. – Ganyi (Komjáti), Siroki Zs., Lázi M. (Lakatos E.), Ganyi Á. (Kiss Á.), Kiss E. (Mogyoró), Beri E., Horváth R., Lázi E., Beri Zs., Ádám A. Edző: Ganyi Gábor. Onga: Stumpf – Fángli (Nagy D.), Száva L., Száva R., Hegedüs L. M. (Kulcsár), Kleine, Tóth B. (Hajkó), Ruszó (Galamb), Tóth M., Máté R. (Kolozsvári), Juhász (Hegedüs Cs.). Edző: Tóth Richárd. G.: Beri E. (2), ill. Hegedüs (3), Tóth B. (2). Jók: Beri E., Ádám A., Kiss E., Siroki Sz., ill. az egész csapat.

Ganyi Gábor: – Több meghatározó játékosunk hiányát nem tudtuk pótolni. Jó és fiatalos csapattal találkoztunk, akik kihasználták hibáinkat.

Tóth Richárd: – Gratulálok a csapatnak. Brusztos első félidő után, ahol háromszor szereztünk vezetést, jó ütemben rúgtuk rá a gólokat, amivel sikerült felőrőlni a lelkes hazaiakat. Jobbulást a sérült hazai játékosoknak és tovább sikereket a Lak csapatának.

Hódoscsépány – RSE II. Encs 4–1 (0–0)

Hódoscsépány, 200 néző. V.: Porcs (Kriston, Puzsár).

Hódoscsépány: Polónyi (Kiss B.) – Váradi, Siket, Száva, Horváth F., Kovács Sz., Kovács A. (Bódi), Sápi, Rapp, Jakab Ákos, Jakab Ádám. Edző: Hegedüs István. RSE II. Encs: Balogh D. – Szőcs, Tóth B., Szabó B., Szaniszló (Kucsma), Rakaczki, Bauer, Hallai (Török), Rontó (Orosz), Petrényi (Klima), Havas (Aranyosi). Edző: Havas János. G.: Jakab Ádám (4), ill. Rontó. Jók: Jakab Ádám (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki.

Hegedüs István: – Úgy érzem, megérkeztünk a megyei II. osztályba!

Havas János: – Jó nagy bohócot csináltunk magunkból. Ilyenkor jön az, hogy a játékosok beszéljék meg egymás közt, aztán béküljenek ki a jövő hétre!