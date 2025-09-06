„A mai naptól nem kívánok részt venni a sajószentpéteri felnőtt labdarúgásban”

2 órája
Hét csata az Észak csoportban. A Hódoscsépány hazai környezetben nem adott esélyt.
A labdarúgó vármegyei másodosztály Észak csoport 3. fordulójában szombaton rendezték meg mind a hét mérkőzést. Egyik találkozón sem maradtak gólok nélkül a nézők. Labdarúgás: győzött Boldva, Onga, Hódoscsépány, Sajóvámos, Szikszó, Bőcs, és Szendrő is.
Boldva – Nagybarca 5–3 (1–1)
Boldva, 150 néző. V.: Fotiu (Fercsák, Fancsalszki).
Boldva: Lakatos D. (Glonczi) – Hudi, Hankó L., Roha, Halász, Lázi Gy., Rácz, Hankó R., Ruszó (Hankó I.), Horváth Z. (Váradi), Erdélyi. Edző: Váradi Béla. Nagybarca: Bendik – Bari L., Váradi (Zsámbok), Berki Z., Berecz T., Glonczi, Bari D. (Lázi N.), Berecz K. (Bukovenszki), Váradi, Rácz, Dömötör. Edző: Berecz Tibor. G.: Hankó L. (2), Erdélyi, Lázi Gy., Horváth Z., ill. Rácz (2), Berki Z. Jók: Roha, Rácz, Hankó, Erdélyi, ill. az egész csapat.
Váradi Béla: – Gratulálok csapatom győzelméhez. Hajtós, pörgős meccs volt. További sikereket Nagybarcának.
Huszár Attila elnök: – Hajtós mérkőzésen, nézői berohanás miatt már nem mertünk játszani.
Lak – Onga 2–5 (2–3)
Lak, 150 néző. V.: Gyüre (Balázsi, Szaniszló-Szabó).
Lak: Siroki Sz. – Ganyi (Komjáti), Siroki Zs., Lázi M. (Lakatos E.), Ganyi Á. (Kiss Á.), Kiss E. (Mogyoró), Beri E., Horváth R., Lázi E., Beri Zs., Ádám A. Edző: Ganyi Gábor. Onga: Stumpf – Fángli (Nagy D.), Száva L., Száva R., Hegedüs L. M. (Kulcsár), Kleine, Tóth B. (Hajkó), Ruszó (Galamb), Tóth M., Máté R. (Kolozsvári), Juhász (Hegedüs Cs.). Edző: Tóth Richárd. G.: Beri E. (2), ill. Hegedüs (3), Tóth B. (2). Jók: Beri E., Ádám A., Kiss E., Siroki Sz., ill. az egész csapat.
Ganyi Gábor: – Több meghatározó játékosunk hiányát nem tudtuk pótolni. Jó és fiatalos csapattal találkoztunk, akik kihasználták hibáinkat.
Tóth Richárd: – Gratulálok a csapatnak. Brusztos első félidő után, ahol háromszor szereztünk vezetést, jó ütemben rúgtuk rá a gólokat, amivel sikerült felőrőlni a lelkes hazaiakat. Jobbulást a sérült hazai játékosoknak és tovább sikereket a Lak csapatának.
Hódoscsépány – RSE II. Encs 4–1 (0–0)
Hódoscsépány, 200 néző. V.: Porcs (Kriston, Puzsár).
Hódoscsépány: Polónyi (Kiss B.) – Váradi, Siket, Száva, Horváth F., Kovács Sz., Kovács A. (Bódi), Sápi, Rapp, Jakab Ákos, Jakab Ádám. Edző: Hegedüs István. RSE II. Encs: Balogh D. – Szőcs, Tóth B., Szabó B., Szaniszló (Kucsma), Rakaczki, Bauer, Hallai (Török), Rontó (Orosz), Petrényi (Klima), Havas (Aranyosi). Edző: Havas János. G.: Jakab Ádám (4), ill. Rontó. Jók: Jakab Ádám (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki.
Hegedüs István: – Úgy érzem, megérkeztünk a megyei II. osztályba!
Havas János: – Jó nagy bohócot csináltunk magunkból. Ilyenkor jön az, hogy a játékosok beszéljék meg egymás közt, aztán béküljenek ki a jövő hétre!
Zubogy – Sajóvámos 1–2 (1–2)
Zubogy, 100 néző. V.: Görzsöny (Solymosi, Váradi).
Zubogy: Fehér – Skover (Jobbik), Mida, Kovács G., Jaczkó (Doszpoly), Benke, Deli (Horváth K.), Köteles, Szabó B., Fülöp, Szabó Zs. Elnök: Fehér Tibor. Sajóvámos: Molnár M. – Balogh B. (Bartkó), Bártfai, Tóth I. R. (Makó), Kriston, Mohácsi, Márton M., Buri (Pecso), Gnándt, Váradi, Balogh T. Edző: Simon István. G.: Köteles, ill. Balogh T. (2). Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.
Fehér Tibor: – Folyatjuk a javuló tendenciát. Harcosan és jól játszottunk ezen a mérkőzésen. Büszke vagyok csapatomra.
Simon Imre: – A küzdelem dominált a mérkőzésen, de ez is 3 pontot ért. Remélem, ezt már meg is kapjuk.
Szikszó – Rudabánya 5–1 (1–0)
Szikszó, 60 néző. V.: Iván K. (Kapitány, Fülöp Sz.)
Szikszó: Kristóf – Kupai, Ruszó, Rontó, Balogh L. (Lizák), Lipták (Varga Zs.), Csáki (Bancsók), Marincsák, Bodnár Cs., Horváth L. (Magyar), Horváth K. Edző: Korály Gábor. Rudabánya: Kálló M. – Dányi T., Beri R., Beri V., Dányi E., Stefán O., Dániel M., Dániel Sz., Lakatos (Dániel N.), Stefán O. Sz. Ádám B. Elnök: Vincze Sándor. G.: Horváth K. (3), Lipták, Marincsák, ill. Stefán O. Jók: az egész csapat, ill. senki.
Korály Gábor: – Kicsit akadozott a játék a mai napon, de végül is a 2. félidőben megtaláltuk a jó formánkat, aminek köszönhetően sikerült győzni a sportszerű ellenféllel szemben. A továbbiakban sok sikert Rudabánya csapatának.
Vincze Sándor: – Fiatal csapatunk az első félidőben még bírta erővel, a második játékrészben elfáradtunk és megérdemelt hazai győzelem született.
Hernádnémeti – Bőcs 2–7 (1–3)
Hernádnémeti, 100 néző. V.: Belicza (Balogh A., Szabó-Abuczki).
Hernádnémeti: Magyar M. – Kapi (Kertész N.), Smidt, Csóka (Kónya), Orosz (Hajdú Bálint), Dobos G., Gyurgyánszki, Lipták (Görcsös), Hajdú B. (Mező), Balog Zs., Kertész G. Edző: Bárdos Károly. Bőcs: Mertus (Horváth A.) – Balázs L. (Nyírcsák M.), Irhás I., Hajdú, Szabó I., Matesz, Irhás E. (Nyírcsák A.), Hankó (Szegedi), Lakatos (Pataki), Kerekes, Szabó D. Edző: Zsiga Gyula. G.: Dobos G., Görcsös, ill. Matesz (2), Irhás I. (11-esből), Szabó I., Hankó, Szabó D., Nyircsák A. Jók: Magyar M., ill. az egész csapat.
Bárdos Károly: – Gratulálok a Bőcs csapatának a győzelemhez. A mérkőzés végeredménye ránk nézve hízelgő... Osztálykülönbség van a két csapat között.
Zsiga Gyula: – Megérdemelt győzelmet arattunk ilyen különbséggel is.
Sajószentpéter – Szendrő 0–7 (0–3)
Sajószentpéter, 30 néző. V.: Nagy S. (Horváth R., Sohajda).
Sajószentpéter: Ander – Bálint Cs., Szabó R., Nagy B., Tóth G. (Bagonyi), Halász (Schveitzer), Szitai (Konkoly), Bodnár, Taskó, Orosz (Ruszó), Sándor M. (Guba). Elnök: Pasiczki Csaba. Szendrő: Majoros – Kalocsai, Ádám A., Ádám J. (Beri R.), Beri Zs., Beri A., Beri L., Szabó M., Korotki, Jancsurák, Ádám I. Elnök: Bári Ernő. G.: Beri Zs. (3), Ádám A. (2), Beri R., Bálint Cs. (öngól). Jók: senki, ill. az egész csapat,
Pallós Szabolcs csapatvezető: – Köszönöm az elmúlt éveket. A mai naptól nem kívánok részt venni a sajószentpéteri felnőtt labdarúgásban. Megérdemelt a Szendrő sikere.
Bári Ernő: – A mai napon a labdával foglalkoztunk, meg is lett az eredménye. Kiváló játékvezetés. A továbbiakban sok sikert Sajószentpéternek.
„Húsz percig jobbak voltunk, de ez édeskevés. Ezután megtalálták a gyenge pontjainkat és lefociztak minket”
„Az ellenfélen kívül a mai napon a pályával és a játékvezetőkkel is meg kellett küzdenünk”
„Az Artúr Napi afterre érkeztünk, és három Boci csokival a zsákban távoztunk”