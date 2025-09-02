,,Vastagon" segített a csapat feljutásában, de már más klub színeiben ment a világsztárok közé

Labdarúgás. A 35. alkalommal díjazta a legjobbakat a Hivatásos Labdarúgók Szervezete hétfőn. A HLSZ 2025-ben is kikérte a profi labdarúgók véleményét társaikról, melynek eredményeként a HLSZ több kategóriában is díjazta az előző évad legjobbjait. Valamint idén már kilencedik alkalommal a női labdarúgás legmeghatározóbb alakjainak is elismerték a teljesítményét. A férfi jelöltek listájának összeállításában többek között a férfi NB I. és NB II. csapatok csapatkapitányainak és edzőinek, valamint a HLSZ elnökségi és felügyelőbizottsági tagjainak segítségét kérte a szervezet. A férfiaknál a jelölések hat kategóriában posztonként öt személyre érkezhettek.

Bódi Ádám (balról a második) a HLSZ Díjátadón Fotó: HLSZ

HLSZ: illusztris vendégek

Az eseményen egy vármegyei érintettség is volt, igaz, az adott játékos már nem tagja annak a klubnak, amely színeiben az elismerést megkapta. Bódi Ádámról (Kolorcity Kazincbarcika SC) van szó, akit tavaly nyújtott produkciója alapján a legjobb másodosztályban szereplő játékosnak választottak. A második helyezett Kirchner Krisztián (HR-Rent Kozármisleny), a harmadik helyezett pedig Nagy Zoárd (Aqvital FC Csákvár) lett. Bódinak óriási szerepe volt abban, hogy a Barcika története során, az NB II második helyezettjeként felkerült az NB I-be. A középpályás azonban nyáron Tiszakécskére távozott. Az eseménynek két díszvendége is volt: Détári Lajos korábbi 61-szeres válogatott irányító, valamint a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, a 150-szeres (nyugat)német válogatott Lothar Matthäus.