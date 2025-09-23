25 perce
Százszázalékos csapat, amelyről kevesen tudnak
Nagyüzem a Dél csoportban. A Hejőszalonta hazai környezetben lépett pályára.
A labdarúgó vármegyei III. osztály, Dél csoport 3. fordulójában két mérkőzést szombaton, két találkozót vasárnap rendeztek. A Hejőszalonta kiütéses győzelmet aratott. A fordulóban a négy összecsapáson 25 gól született.
A Hejőszalonta hétszer is betalált
Vármegyei III. osztály, Dél csoport, 3. forduló:
TVK SE Tiszabábolna II. – Bükkzsérci KSK 4–1 (4–1)
Gólszerző: Balla (2), Csizmadia, Korsós ill. Reményi.
Tard SE – Hejőpapi SE II. 7–1 (2–1)
Gólszerző: Gál (4), Kádár, Gaál, Molnár ill. Balogh.
Mezőnyárád SE – Titán SE 3–1 (0–0)
Gólszerző: Horváth R. (2), Sereg ill. Szepesi.
Főnix SE Hejőszalonta – Bükkszentkereszt SK 7–1 (2–1)
Gólszerző: Horváth B. (2), Farkas M., Jezovinczki, Balogh, Kővári, Jagri ill. Ujhelyi.
Az élcsoport állása: 1. Főnix SE Hejőszalonta 9., 2. TVK SE Tiszabábolna II. 7., 3. Mezőnyárád SE 6 pont.
,,Felemeljük a kezünket és abbahagyjuk, mert ami itt megy, senkinek sem hiányzik"