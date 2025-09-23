szeptember 23., kedd

Vármegyei foci

25 perce

Százszázalékos csapat, amelyről kevesen tudnak

Címkék#megyei foci#Bükkzsérc#Hejőszalonta

Nagyüzem a Dél csoportban. A Hejőszalonta hazai környezetben lépett pályára.

A labdarúgó vármegyei III. osztály, Dél csoport 3. fordulójában két mérkőzést szombaton, két találkozót vasárnap rendeztek. A Hejőszalonta kiütéses győzelmet aratott. A fordulóban a négy összecsapáson 25 gól született. 

Hejőszalonta
Hejőszalonta ontotta a gólokat. Fotó: illusztráció

A Hejőszalonta hétszer is betalált

 

Vármegyei III. osztály, Dél csoport, 3. forduló:

TVK SE Tiszabábolna II.  – Bükkzsérci KSK  4–1 (4–1)
Gólszerző: Balla (2), Csizmadia, Korsós ill. Reményi.

Tard SE  – Hejőpapi SE II. 7–1 (2–1)
Gólszerző: Gál (4), Kádár, Gaál, Molnár ill. Balogh.

Mezőnyárád SE  – Titán SE  3–1 (0–0)
Gólszerző: Horváth R. (2), Sereg ill. Szepesi.

Főnix SE Hejőszalonta  – Bükkszentkereszt SK  7–1 (2–1)
Gólszerző: Horváth B. (2), Farkas M., Jezovinczki, Balogh, Kővári, Jagri ill. Ujhelyi.  

Az élcsoport állása: 1. Főnix SE Hejőszalonta 9., 2. TVK SE Tiszabábolna II. 7., 3. Mezőnyárád SE 6 pont.

 

 

