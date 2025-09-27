szeptember 27., szombat

Mennyei

1 órája

Döbbenet: ezért szakadt félbe a mérkőzés

Nagyüzem volt a Közép csoportban. A Harsány idegenben lépett pályára.

A labdarúgó vármegyei II. osztály, Közép csoport 6. fordulójában szombaton hat mérkőzést rendeztek. A Harsány Hejőpapin aratott győzelmet.

Harsány
A Harsány négy gólig meg sem állt. Fotó: illusztráció

 

A Harsány harmadik győzelmét szerezte

Vármegyei II. Közép csoport, 6. forduló

Tiszakeszi – Kisgyőr 0–1 (0–1) 
Tiszakeszi, 200 néző. V.: Oscsenda (Kriston, Némethy).
Tiszakeszi: Sófer – Balázs L., Bubenkó, Kerekes, Horváth P. (Rontó R.), Borza, Halász (Rontó Z.), Kiss T., Dósa G., Balázs J., Dósa J. (Váradi). Edző: Rontó Róbert.
Kisgyőr: Besenyei – Kékedi, Barsi, Vécsi (Emődi), Ludman (Rózsa), Garai, Török, Fazekas, Petruska G., Ficsor, Petruska L. Edző: Fejes Gábor.
G.: Petruska L. Jók: Borza, Balázs L., Balázs J., ill. az egész csapat.
Rontó Róbert: – Ha egy csapat annyi helyzetet kihagy, mint mi ma az nem érdemel győzelmet. Sok sikert Kisgyőrnek. Részvétünk a Hangácz családnak!
Fejes Gábor: – Nagyot küzdöttünk, néha jó játékkal nyertünk. Gratulálok a csapatnak. Sok sikert Tiszakeszinek. Köszönjük az időpont módosításhoz való hozzájárulásukat!

Mályi – Vatta 1–4 (1–3)
Mályi, 100 néző. V.:Nagy M. (Petróczy, Ács).     
Mályi: Kiss G. – Csizmadia, Hideg-Almási, Fojt, Matyi (Baba), Victor M., Barna Á., Takács, Stumpf, Victor P., Csík (Pál Z.) Edző: Kovács György.
Vatta: Besenyei (Tóth B.) – Kis K., Merucza A., Kolompár M., Kis Z., Merucza B., Janó (Nagy László), Lakatos (Nagy Levente), Zelei, Jakab Sz., Jóner (Gellérfi). Edző: Jóner Gábor.
G.: Takács, ill. Kolompár M. (3 – egyik 11-es), Merucza B.  Kiállítva: Victor P., ill. Kis K. (mindkettő 90.) Jók: senki, ill. az egész csapat.
Kovács György: – A mai meccs miatt szégyellem magam különböző okok miatt. Az ellenfél egy jobban játszó és jobban akaró csapat volt. Gratulálok nekik. Nekem és sok játéksomnak el kell gondolkodni a jövőn. Ez a játék és hozzáállás méltatlan a klubhoz. Hajrá Mályi! 
Jóner Gábor: – A mai napon jó helyzetkihasználásunk és masszív védekezésünk győzelmet eredményezett. Sok sikert a továbbiakban a jól játszó hazai csapatnak!

Bogács – Borsodivánka 4–1 (4–1) A félidőben félbeszakadt, mert a vendégcsapat nem jött ki a második 45 percre.  
Bogács, 50 néző. V.: Farkas (Bóta, Fintor Szilvia). 
Bogács: Nagy L. – Domján, Czeglédi, Pap, Salavári, Stefanecz, Varga P., Pozsomai, Nagy M., Csörgő, Egyed. Edző: Czeglédi Márk.
Borsodivánka: Fürjes – Varga L., Viktor Á., Nyeste B., Oláh, Bernáth, Waldhauser, Fodor, Kassai, Molnár, Nyeste Gy. Elnök: Fodor László.
G.: Pozsomai (3), Domján, ill. Bernáth (11-es). Jók: az egész csapat, ill. senki.
Czeglédi Márk: – Az első két gólig üres kapuig játszottuk ezt követően azt hittük simán meg lesz a meccs, és fél gőzzel játszottunk. Ezután alakultak ki a kétes szituációk mindkét oldalon. Szerencsére félidő végéig gólokkal biztosítani tudtuk a magabiztos vezetést. Az ellenfél sok sérülése nem a mi durva játékunk miatt történt. Bogáccsal még sosem fordult elő olyan hogy ment ki a második félidőre. A továbbiakban sok sikert Ivánkának.   
Fodor László: – Felháborító, minősíthetetlen játékvezetés. Csoda, hogy már az első félidőben nem fogytunk el. Kemény mérkőzés volt, de sportszerű, viszont ha a játék nincs kézben tartva és szemmel látható dolgokat csak 3 ember nem látja a száz közül, akkor az így is nehéz helyzetben levő csapatunk, nem bírja el ezt. Sem fizikálisan, sem menálisan. Sok sikert  a bogácsi sportbarátainknak. 

Hejőpapi – Harsány 1–4 (0–3)
Hejőpapi, 60 néző.  V.: Bodnár Á. (Porcs, Juhász).
Hejőpapi: Hegedűs P. – Farkas R. (Kiss J.), Szilágyi, Balogh B., Balog D., Klink, Farkas L., Tóth M., Nyerges, Kovács E. (Farkas L.), Takács. Edző: Németh Károly.
Harsány: Pusztai T. – Gulyás (Resetár), Kocsis, Illovai, Szabó G. (Gável), Éliás, Pásztor, Pusztai D., Balogh A., Vaszilkó (Nagy N.), Bereczki. Edző: Gável András.
G.: Balog D., ill. Pásztor (3), Gulyás. Jók: senki, ill. az egész csapat.
Németh Károly: – Mindent kihagytunk, amit lehetett. Sajnos ez lett a vége. Ha nyugodtabbak vagyunk, nem ez a végeredmény. Nagyon sajnáljuk!  
Hegedüs Krisztián, elnök: – Az első félidőben megszerzett előnyt, a másodikban nagy akarattal megtartottuk a jól játszó hazai csapat ellen.  

Bükkábrány – Köröm 5–1 (1–0)
Bükkábrány, 50 néző. V.: Fülöp N. (Fülöp G., Hudák).
Bükkábrány: Jaksi – Tóth P., Bodzán, Balázs Á. (Lakatos), Sajtós (Rafael), Paczók (Holicskó), Máté P., Orosz, Juhos (Fazekas), Gulya (Pusoma), Vörös (Kovács Á.). Edző: Nagy László.
Köröm: Mida – Almádi, Kiss S., Vadászi, Rontó Á., Homenszki, Nagy J. (Rontó G.), Rontó P., Nótár, Farkas G. (Horváth J.), Farkas M. Edző: Tóth Róbert.
G.: Bodzán (2 - egyik 11-es), Sajtós, Máté P., Gulya, ill. Horváth J. Jók: az egész csapat, ill. senki. 
Nagy László: – Gratulálok a csapatnak a győzelemhez.
Tóth Róbert: – Megérdemelt hazai győzelem. A mi játékunk nagyon gyenge. Erőnlétileg és mentálisan sem tudtuk felvenni a versenyt. További sok sikert a hazaiaknak.

Cserépfalu – Ónod 0–4 (0–2) 
Cserépfalu, 50 néző. V.: Görzsöny (Barnák, Monyók).
Cserépfalu: Kaló – Mészáros, Kis B., Farkas, Dudás, Harázi, Pozsomai A., Pozsomai S., Gál, Ádám B., Kriston. Edző: Bálint Attila.
Ónod: Szalina G. – Fekete, Merucza (Dolyák), Zouaoui (Szalina R.), Tóth, Papp (Virág), Zsadányi, Urszin, Mirki, Szajkó (Galuska), Korbély. Edző: Tóth Máté.
G.: Papp, Mirki, Szajkó, Szalina. Jók: az egész csapat, ill. Szalina G., Szalina R. 
Dudás Csaba csapatvezető: – Neme adtuk fel, ma még nem! Most megbeszéljük az öltözőben a dolgainkat. Jövő héttől remélem minden rendben lesz a csapattal. Akik megígérték, hogy jönnek és kiegyenesedünk! Sajnos tavalyról is van sérültünk, idén is van már kettő. Reméljük ők is csatlakoznak mihamarabb. Nekik jobbulást kívánunk. A mai meccsről: nagyon köszönöm a csapatnak, hogy ki tudtunk állni két sérülttel a meccs nagy részét 8 emberrel közdöttük végig. Nem is akárhogy: hat ziccerünk volt. Jól játszottunk. Köszönöm a csapatnak. 
Tóth Máté: – Több is lehetett volna a mai meccsben, de örülünk a 3 pontnak. További sok sikert Cserépfalunak.  Jó játékvezetés.  

 

 

