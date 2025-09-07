,,Tizenegyen kevesen vagyunk ehhez a sporthoz"

A labdarúgó vármegyei II. osztály Közép csoport 3. fordulójában vasárnap négy mérkőzést rendeztek. A Harsány fölényes győzelmet aratott.

Harsány gólzáporos győzelmet aratott. Fotó: illusztráció

Kisgyőr – Nyékládháza 3–4 (2–0)

Kisgyőr, 100 néző. V.: Tiszóczki (Iván K., Solymosi).

Kisgyőr: Batári – Barsi (Ludman), Garai, Lakatos, Kemény, Késely, Petruska G., Rózsa, Ficsor, Petruska L., Németh (Fazekas). Edző: Fejes Gábor. Nyékládháza: Galuska – Fizer B. (Bobik), Szauervein, Erőss, Bárczi, Váradi (Dósa T.), Lengyel, Zurai, Csörgő (Ajtai), Lakatos, Fizer R. Edző: Sohajda Zsolt. G.: Garai (2), Petruska, ill. Dósa (2), Csörgő, Zurai. Jók: senki, ill. az egész csapat.

Fejes Gábor: – 2-0-ra vezettünk, majd nagylelkűen oda ajándékoztuk a 3 pontot a lelkes nyékieknek. Ők köszönték szépen!

Sohajda Zsolt: – A sírból hoztuk vissza a meccset. Köszönhető a csapat szívének. Gratulálok csapatomnak. További sok sikert Kisgyőrnek.

Köröm – Sajószöged 1–3 (1–0)

Köröm, 150 néző. V.: Belicza (Géresi, Granoviter).

Köröm: Nagy Á. – Almádi, Nótár, Kiss S., Rontó Á. (Horváth S.), Homenszki, Farkas Sz. (Horváth J.), Rontó P. (Nagy J.), Farkas G. (Horvát T.), Farkas M., Jávorszki (Vadászi). Edző: Tóth Róbert. Sajószöged: Péter G. – Rémiás, Jávorszki (Kis D.), Kocsa (Nagy L.), Horváth Sz., Sebők (Sánta), Papp, Ujj, Illés D. (Halász), Illés R. (Kovács B.), Káposzta. Edző: Rémiás Róbert. G.: Rontó, ill. Ujj, Sebők, Kovács B. Jók: Rontó P., Nagy Á., ill. az egész csapat.

Tóth Róbert: – A csapat mindent megtett, hogy egy szoros mérkőzést játszunk. A második félidőben elfáradtunk, elfogyott az erőnk. Jó játékvezetés. További sok sikert Sajószögednek.

Rémiás Róbert: – Kemény mérkőzés volt. Kellett egy félidő, mire alkalmazkodtunk a körülményekhez. Szünet után hamar eldöntöttük a 3 pont sorsát. Jó játékvezetés mellett gratulálok csapatomnak. A továbbiakban sok sikert Köröm csapatának.



Harsány – Cserépfalu 6–1 (5–0)

Harsány, 100 néző. V.: Császár (Horváth R., Görzsöny).

Harsány: Bene – Éliás (Gável), Boda, Illovai, Szabó G. (Gulyás), Sugár (Kocsis), Pásztor (Szabó Zs.), Pusztai, Balogh, Vaszilkó, Bereczki. Edző: Gável András. Cserépfalu: Kaló J. – Mészáros, Gál, Farkas, Dudás, Boldizsár, Pozsomai A., Szitai, Ádám B., Bálint A., Pozsomai S. Edző: Bálint Attila. G.: Szabó G. (3), Éliás, Boda, Pásztor, ill. Farkas. Kiállítva: Boldizsár (80.). Jók: az egész csapat, ill. senki.

Gável András: – Gratulálok csapatomnak a győzelemhez.

Bálint Attila: – A mérkőzést kritikán aluli teljesítménnyel kezdtük, így az első félidőben megérdemelten vezetett gólokkal a hazai csapat. A második játékrész már valamire való volt... Szeretnénk őszinte részvétünket kifejezni csapattársunknak, Lázár Péternek és családjának.