Vármegyei II. osztály

1 órája

,,Tizenegyen kevesen vagyunk ehhez a sporthoz"

Harsány#Kisgyőr

Vasárnap négy mérkőzést rendeztek meg a Közép csoportban. A Harsány hatig meg se állt.

A labdarúgó vármegyei II. osztály Közép csoport 3. fordulójában vasárnap négy mérkőzést rendeztek. A Harsány fölényes győzelmet aratott.

Harsány
Harsány gólzáporos győzelmet aratott. Fotó: illusztráció

 

Kisgyőr – Nyékládháza 3–4 (2–0)
Kisgyőr, 100 néző. V.: Tiszóczki (Iván K., Solymosi).
Kisgyőr: Batári – Barsi (Ludman), Garai, Lakatos, Kemény, Késely, Petruska G., Rózsa, Ficsor, Petruska L., Németh (Fazekas). Edző: Fejes Gábor. Nyékládháza: Galuska – Fizer B. (Bobik), Szauervein, Erőss, Bárczi, Váradi (Dósa T.), Lengyel, Zurai, Csörgő (Ajtai), Lakatos, Fizer R. Edző: Sohajda Zsolt. G.: Garai (2), Petruska, ill. Dósa (2), Csörgő, Zurai. Jók: senki, ill. az egész csapat.
Fejes Gábor: – 2-0-ra vezettünk, majd nagylelkűen oda ajándékoztuk a 3 pontot a lelkes nyékieknek. Ők köszönték szépen!
Sohajda Zsolt: – A sírból hoztuk vissza a meccset. Köszönhető a csapat szívének. Gratulálok csapatomnak. További sok sikert Kisgyőrnek.    

Köröm – Sajószöged 1–3 (1–0) 
Köröm, 150 néző. V.: Belicza (Géresi, Granoviter).
Köröm: Nagy Á. – Almádi, Nótár, Kiss S., Rontó Á. (Horváth S.), Homenszki, Farkas Sz. (Horváth J.), Rontó P. (Nagy J.), Farkas G. (Horvát T.), Farkas M., Jávorszki (Vadászi). Edző: Tóth Róbert. Sajószöged: Péter G. – Rémiás, Jávorszki (Kis D.), Kocsa (Nagy L.), Horváth Sz., Sebők (Sánta), Papp, Ujj, Illés D. (Halász), Illés R. (Kovács B.), Káposzta. Edző: Rémiás Róbert. G.: Rontó, ill. Ujj, Sebők, Kovács B. Jók: Rontó P., Nagy Á., ill. az egész csapat.
Tóth Róbert: – A csapat mindent megtett, hogy egy szoros mérkőzést játszunk. A második félidőben elfáradtunk, elfogyott az erőnk. Jó játékvezetés. További sok sikert Sajószögednek.
Rémiás Róbert: – Kemény mérkőzés volt. Kellett egy félidő, mire alkalmazkodtunk a körülményekhez. Szünet után hamar eldöntöttük a 3 pont sorsát. Jó játékvezetés mellett gratulálok csapatomnak. A továbbiakban sok sikert Köröm csapatának.
 
Harsány – Cserépfalu  6–1 (5–0)
Harsány, 100 néző. V.: Császár (Horváth R., Görzsöny).
Harsány: Bene – Éliás (Gável), Boda, Illovai, Szabó G. (Gulyás), Sugár (Kocsis), Pásztor (Szabó Zs.), Pusztai, Balogh, Vaszilkó, Bereczki. Edző: Gável András. Cserépfalu: Kaló J. – Mészáros, Gál, Farkas, Dudás, Boldizsár, Pozsomai A., Szitai, Ádám B., Bálint A., Pozsomai S. Edző: Bálint Attila. G.: Szabó G. (3), Éliás, Boda, Pásztor, ill. Farkas. Kiállítva: Boldizsár (80.). Jók: az egész csapat, ill. senki.
Gável András: – Gratulálok csapatomnak a győzelemhez.
Bálint Attila: – A mérkőzést kritikán aluli teljesítménnyel kezdtük, így az első félidőben megérdemelten vezetett gólokkal a hazai csapat. A második játékrész már valamire való volt... Szeretnénk őszinte részvétünket kifejezni csapattársunknak, Lázár Péternek és családjának.

Borsodivánka – Tiszakeszi 2–3 (1–2)
Borsodivánka, 150 néző. V.: Molnár M. (Nagy M., Horváth Á.).
Borsodivánka: Nagy B. – Bartók, Kassai, Viktor Á., Wladhauser, Berki, Okos, Fodor, Nyeste, Hegedüs, Bernát. Elnök: Fodor László. Tiszakeszi: Sófer – Balázs L., Bubenkó (Halász), Rontó Z. (Rontó R.), Horváth P., Borza, Sepsi, Bartók, Dósa G. (Csanálosi), Balázs J., Dósa J. (Kerekes). Edző: Lévai István. G.: Bernáth, Kassai, ill. Dósa J., Bartók, Dósa G. Kiállítva: Horváth P. (92.). Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.
Fodor László: – Tizenegyen kevesen vagyunk ehhez a sporthoz. Ennek ellenére sokkal egységesebbek voltunk, mint a múlt héten. Ha a csapatnak lesz mélysége is, akkor elkezdünk pontokat is szerezni.
Lévai István: – A sok kihagyott helyzet ellenére is megérdemelt a győzelmünk. Sok sikert a hazai csapatnak.

 

