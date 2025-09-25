szeptember 25., csütörtök

Megyei élvonal

16 perce

Bajnoki cím, kupagyőzelem és 120 NB-s mérkőzés – megszólalt a Gesztely FC karmestere

Címkék#vitelki zoltán#megyei foci#Gesztely Fc

A Sajóbábonnyal bajnoki címet nyert, a Hidasnémetivel pedig vármegyei kupát. A Gesztely FC játékosa az idei szezonban is jó teljesítményt nyújt.

Bajnoki cím, kupagyőzelem és 120 NB-s mérkőzés – megszólalt a Gesztely FC karmestere

A Gesztely FC hét forduló után biztató és magabiztos teljesítménnyel áll a tabella élén a vármegyei I. osztályban (ugyancsak 21 pontjuk van, mint a második Emődnek, de jobb a gólkülönbségük), és a hétvégén Mezőkeresztesen is sikerült győzelmet aratniuk. A csapat egyik kulcsembere Molnár Martin, akinek az idei szezonban is kiemelt szerep jut. Már két találatot elért ebben az idényben eddig, azonban nem ő az első számú gólfelelős, a Gesztely sikeres szereplésében mégis kulcsfontosságú a játéka: előkészítéseivel, hatalmas futómennyiségével és labdabiztosságával hétről hétre kiváló teljesítményt nyújt. Nem véletlenül várható el tőle a rutin és a minőség, hiszen pályafutása során már 120 NB III-as mérkőzést játszott.

Gesztely
Molnár Martin a Gesztely FC színeiben (sárgában) labdaszerzésre készül. Fotó: Mezőcsát DBFC

Mezőkeresztesen is nyert a Gesztely

A 27 esztendős középpályás elmondta, hogy a találkozó első félidejében kissé enerváltnak érezte a csapatot, de a szünetben sikerült rendezni a sorokat. „A szerkezeti váltás után kézben tartottuk a mérkőzést. A csapat erejét jól mutatja, hogy kilenc tétmérkőzésen mindössze négy gólt kaptunk, 33-at viszont rúgtunk, és már öt találkozó óta gólt sem kaptunk. Sikerre éhes fiatal társaság vagyunk, pár rutinos játékossal kiegészülve, nagyon jó edzőkkel, akik megkövetelik a munkát, amire a csapat is vevő. Remek körülmények között készülhetünk hétről hétre, nem gondolkodunk nagyon előre, csak meccsről meccsre"– Hozzátette, céljuk az első három hely valamelyikének megszerzése, valamint a kupa főtáblára való feljutás.

NB III-ból a megyei elsőbe

Arról is beszélt, hogy miért döntött a megyei első osztály mellett. „A civil munkám miatt egyszerűbb és kényelmesebb az edzések összeegyeztetése a megyei 1-ben, mint az NB III-ban. Természetesen örülnék, ha újra minél magasabb szinten futballozhatnék, de most így érzem helyesnek” – mondta.
Martin elárulta, hogy hatéves korában kezdett futballozni Kazincbarcikán, majd a Kelet-Magyarország válogatottban figyelt fel rá a Diósgyőr, ahová U15-ös korosztályban csatlakozott. „A legjobb szezonunk U15-ben volt, NB I második helyen végeztünk, valamint a Nike Kupa ezüstérmét is megszereztük. Egyénileg az U17 volt számomra a legerősebb év, ahol csapatkapitány is lehettem” – idézte fel a Gesztely középpályása. A futball számára nemcsak sportot, hanem életre szóló barátságokat is adott. „Ha csak kettőt említhetnék, akkor Szabó Balázzsal és Tucsa Róberttel is nagyon jó barátokat szereztem a futballal, Tucsa Robival például U15 óta vagyunk csapattársak kisebb megszakításokkal különböző csapatokban, most éppen Gesztelyben.”
Pályafutása során a felnőtt futballban is több szép sikert ért el. „A Sajóbábonnyal bajnoki címet szereztünk, Hidasnémetivel pedig megnyertük a vármegyei kupát” – emelte ki. Hozzátette, hogy számos nagyszerű edzővel dolgozhatott, de ha ki kellene emelnie valakit, akkor Kriston Istvánt és Vitelki Zoltánt nevezné meg. „Kriston Istvánnál fejlődtem a legtöbbet, akivel Bábonyban és Gesztelyben is dolgoztam, Vitelki Zoltán pedig két évig volt az edzőm, tőle is rengeteget tanultam.”

Számok, tények


 

Molnár Martin pályafutása, eddig


 

  • 2007-2012: KBSC FC (utánpótlás)
  • 2012-2016: DVTK (utánpótlás)
  • 2016-2018: DVTK tartalék (29/2)
  • 2018-2021: Sajóbábonyi VSE (85/9)
  • 2021-2024: Hidasnémeti VSC (98/20)
  • 2024–: Gesztely FC (39/6)


 

NB III-as mérkőzések száma: 120/9


 

 

