21 perce
,,A játékunk minket fog igazolni, mert a jelenlegi helyünk csalóka lehet az ellenfelek számára"
Először vesztett pontokat a Gesztely FC. Pénteki játéknapon szerzett értékes pontot az MVSC.
A labdarúgó vármegyei I. osztály 8. fordulójában pénteken egy mérkőzést rendeztek meg. A Gesztely FC nem maradt hibátlan az MVSC elleni mérkőzés után.
Vármegyei I. osztály 8. forduló
Gesztely FC – MVSC-Miskolc 1-1 (0-0)
Gesztely, 500 néző. V.: Nagy M. (Ivancsó, Tóth)
Gesztely: Hajzer T. – Sebestyén (Szajky., 46.), Nagy (Zanócz, 46.), Kollár (Rák D., 83.), Molnár M. (Madarász Á. B., 87.), Gulyás M., Kundrák A., Kovács B., Horváth S., Tucsa R. , Demkó B. Edző: Jordán András
MVSC-Miskolc: Sándor K.– Lőrincz B., Kiss P. (Kovács F., 80.), Kurucz Z. L., Bakos Zs. S. (Bánk A. K., 78.), Veres B. B. (Szőke J., 86.), Kele Á., Bedő D., Blaskó G., Csávás B., Sebestyén D. Edző: Kurucz Gábor
G: Gulyás M. (60.) ill. Veres B. B. (52.)
Kiállítva: Lőrincz B. (87.)
Jordán András: Később nyilatkozik
Kurucz Gábor: – Nagyon jól futballoztunk, sajnos ma csak 1 pontot ér, de ez nekünk több mint 1 pont. Sok helyzetünk volt, többnyire 100%-os lehetőségek, de legalább ma egy bement. Dolgozunk tovább, a játékunk minket fog igazolni, mert a jelenlegi helyünk csalóka lehet az ellenfelek számára.