Gesztely FC – MVSC-Miskolc 1-1 (0-0)

Gesztely, 500 néző. V.: Nagy M. (Ivancsó, Tóth)

Gesztely: Hajzer T. – Sebestyén (Szajky., 46.), Nagy (Zanócz, 46.), Kollár (Rák D., 83.), Molnár M. (Madarász Á. B., 87.), Gulyás M., Kundrák A., Kovács B., Horváth S., Tucsa R. , Demkó B. Edző: Jordán András

MVSC-Miskolc: Sándor K.– Lőrincz B., Kiss P. (Kovács F., 80.), Kurucz Z. L., Bakos Zs. S. (Bánk A. K., 78.), Veres B. B. (Szőke J., 86.), Kele Á., Bedő D., Blaskó G., Csávás B., Sebestyén D. Edző: Kurucz Gábor

G: Gulyás M. (60.) ill. Veres B. B. (52.)

Kiállítva: Lőrincz B. (87.)

Jordán András: Később nyilatkozik

Kurucz Gábor: – Nagyon jól futballoztunk, sajnos ma csak 1 pontot ér, de ez nekünk több mint 1 pont. Sok helyzetünk volt, többnyire 100%-os lehetőségek, de legalább ma egy bement. Dolgozunk tovább, a játékunk minket fog igazolni, mert a jelenlegi helyünk csalóka lehet az ellenfelek számára.