Megyei élvonal

1 órája

,,A játékunk minket fog igazolni, mert a jelenlegi helyünk csalóka lehet az ellenfelek számára"

Címkék#megyei foci#Gesztely Fc#MVSC-Miskolc

Először vesztett pontokat a Gesztely FC. Pénteki játéknapon szerzett értékes pontot az MVSC.

,,A játékunk minket fog igazolni, mert a jelenlegi helyünk csalóka lehet az ellenfelek számára"

A labdarúgó vármegyei I. osztály 8. fordulójában pénteken egy mérkőzést rendeztek meg. A Gesztely FC nem maradt hibátlan az MVSC elleni mérkőzés után.

Gesztely
Megszakadt a Gesztely FC győzelmi sorozata.  Fotó: Gesztely FC

 

Vármegyei I. osztály 8. forduló 

Gesztely FC – MVSC-Miskolc  1-1 (0-0) 

Gesztely, 500 néző. V.: Nagy M. (Ivancsó, Tóth)

Gesztely: Hajzer T. – Sebestyén (Szajky., 46.), Nagy (Zanócz, 46.), Kollár (Rák D., 83.), Molnár M. (Madarász Á. B., 87.), Gulyás M., Kundrák A., Kovács B., Horváth S., Tucsa R. , Demkó B.  Edző: Jordán András

MVSC-Miskolc: Sándor K.– Lőrincz B., Kiss P. (Kovács F., 80.), Kurucz Z. L., Bakos Zs. S. (Bánk A. K., 78.), Veres B. B. (Szőke J., 86.), Kele Á., Bedő D., Blaskó G., Csávás B., Sebestyén D.  Edző: Kurucz Gábor
G: Gulyás M. (60.) ill. Veres B. B. (52.)
Kiállítva: Lőrincz B. (87.)

Jordán András: Később nyilatkozik

Kurucz Gábor: – Nagyon jól futballoztunk, sajnos ma csak 1 pontot ér, de ez nekünk több mint 1 pont. Sok helyzetünk volt, többnyire 100%-os lehetőségek, de legalább ma egy bement. Dolgozunk tovább, a játékunk minket fog igazolni, mert a jelenlegi helyünk csalóka lehet az ellenfelek számára.

 

