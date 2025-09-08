szeptember 8., hétfő

Mennyei megyei

1 órája

Ilyen még nem volt! Szétszakadt a megyei elit

Címkék#Tállya#megyei foci#Gesztely Fc

Szombaton nyolc mérkőzést rendeznek. A Gesztely FC késő este lép pályára.

A labdarúgó vármegyei I. osztály 6. fordulójában szombaton nyolc találkozót rendeznek. A kör első összecsapására a Tállya RSE – Sajóbábonyi VSE mérkőzést 12 órától rendezik. Portálunk utána járt, hogy a hazaiak elfoglaltságuk miatt kérték a az időpont módosítását, amibe a vendégegyüttes is belement. A forduló további hat összecsapásán 16 órától indult útjára a labda. A zárótalálkozót a Gesztely gárdája vívja az újonc Izsófalva ellen villanyfényben, 19 órától.

Gesztely
A gesztelyiek villanyfényes mérkőzést rendeznek. Fotó: Gesztely FC

A Gesztely FC a tabella első helyéről várja a következő fordulót


Vármegyei I. osztály, 6. forduló programja: 

Tállya RSE – Sajóbábonyi VSE. Tállya, 12.00. Szerencs VSE – Bánhorváti-Sajóvölgye. Szerencs, 16.00. Parasznya SE – Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát. Parasznya, 16.00. BSK-Alsózsolca – Sátoraljaújhelyi TKSE. Alsózsolca, 16.00. Edelény-Borsodszer – Mezőkeresztes. Edelény, 16.00. Emődi ÁIDSE – MVSC-Miskolc. Emőd, 16.00. Szirmabesenyő – BTE Felsőzsolca. Szirmabesenyő, 16.00. Gesztely FC – Izsófalva SE. Gesztely, 19.00.

 

