2 órája
Egy lépéssel közelebb kerülhetnek a főtáblához
Szerdán újra vármegyei kupafordulót rendeznek. A Gesztely újra villanyfényes mérkőzést játszik.
Fotó: Takács József
A 2025/2026-os Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kupa-sorozat 2. fordulóját szerdán rendezik meg. A kupa egyben selejtező a Magyar Kupa 2026/2027-es sorozatára. A vármegye eddig 6 csapatot ,,adott" fel a Magyar Kupa főtáblájára, és várhatóan ez ezúttal sem lesz másképpen, azonban a hivatalos létszámot csupán jövő tavasszal fogja közölni a Magyar Labdarúgó Szövetség, a versenykiírás elfogadását követően. A Gesztely az Alsózsolca csapatát látja vendégül.
A Gesztely szerdán 18 órakor kezd
A program (a 8 közé jutásért):
16.00: Bőcs KSC – Sajóvámosi SKE
16.00: Szirmabesenyő – Emődi ÁIDSE
16.00: BTE Felsőzsolca – Tállya RSE
16.00: Edelény-Borsodszer – Sátoraljaújhelyi TKSE
16.00: Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát – MVSC-Miskolc
16.00: Izsófalva SE – Mezőkeresztes VSE
16.00: Sajóbábonyi VSE – Parasznya SE
18.00: Gesztely FC – BSK-Alsózsolca
Egy mérkőzésen dől el a továbbjutás. Amennyiben a rendes játékidőben döntetlen az eredmény, az alacsonyabb osztályú csapat a továbbjutó. Amennyiben a rendes játékidőben döntetlen az eredmény azonos osztályú csapatok mérkőzésén, hosszabbítás nincs, a továbbjutás büntetőkkel dől el.
