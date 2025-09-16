Egy lépéssel közelebb kerülhetnek a főtáblához

A 2025/2026-os Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kupa-sorozat 2. fordulóját szerdán rendezik meg. A kupa egyben selejtező a Magyar Kupa 2026/2027-es sorozatára. A vármegye eddig 6 csapatot ,,adott" fel a Magyar Kupa főtáblájára, és várhatóan ez ezúttal sem lesz másképpen, azonban a hivatalos létszámot csupán jövő tavasszal fogja közölni a Magyar Labdarúgó Szövetség, a versenykiírás elfogadását követően. A Gesztely az Alsózsolca csapatát látja vendégül.

A Gesztely hazai pályán vívhatja ki a továbbjutást. Fotó: Takács József

A Gesztely szerdán 18 órakor kezd



A program (a 8 közé jutásért):

16.00: Bőcs KSC – Sajóvámosi SKE

16.00: Szirmabesenyő – Emődi ÁIDSE

16.00: BTE Felsőzsolca – Tállya RSE

16.00: Edelény-Borsodszer – Sátoraljaújhelyi TKSE

16.00: Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát – MVSC-Miskolc

16.00: Izsófalva SE – Mezőkeresztes VSE

16.00: Sajóbábonyi VSE – Parasznya SE

18.00: Gesztely FC – BSK-Alsózsolca

Egy mérkőzésen dől el a továbbjutás. Amennyiben a rendes játékidőben döntetlen az eredmény, az alacsonyabb osztályú csapat a továbbjutó. Amennyiben a rendes játékidőben döntetlen az eredmény azonos osztályú csapatok mérkőzésén, hosszabbítás nincs, a továbbjutás büntetőkkel dől el.