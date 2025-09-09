Magyar vezető, szlovák díj

Geri Ádám az Év Sportszemélyisége 2025-ben Szlovákiában. Geri Ádám, a többségi magyar tulajdonban lévő FC Kassa és a klub utánpótlás-akadémiájának igazgatója: a TA3 televízió közönségszavazásán elnyerte az „Év Sportszemélyisége 2025” díjat.

Geri Ádám rangos díjat kapott. Fotó: Tomas Cicon

Geri Ádám szeretné motiválni a kelet-szlovákiai gyerekeket

– Köszönöm mindenkinek, aki rám szavazott. Ez nekünk nagyon fontos, mert Kassán ez egy diplomáciai küldetés. Köszönöm a szlovák tulajdonosok bizalmát, és a többségi magyar tulajdonosokét is, különösen Sántha Gergelyét, a klub felügyelőbizottságának elnökét, aki 2021-ben felkért, hogy vegyek részt ebben a projektben. Az ő hozzáállása sokat jelentett, nélküle nem jutottunk volna el idáig – fogalmazott Geri Ádám, majd így folytatta:

– Királyhelmecről származom, és azt szeretném üzenni a bodrogközi fiataloknak, ha tanulnak, és tesznek az álmaikért, akkor elérik a céljaikat. Magyar vagyok, magyar az anyanyelvem, és mégis Szlovákiában értem el mindezt. Üzenni szeretnék a felvidéki magyar szülőknek, hogy bízzanak a magyar oktatásban. Ez az elismerés nemcsak nekem, hanem a klubnak, a munkatársaimnak és mindazoknak szól, akik nap mint nap energiát tesznek az FC Kassába.

Közösségi munka eredménye

A díj átvétele után kiemelte: a klub fejlődése közösségi munka eredménye: – Az FC Kassa az elmúlt években hatalmas utat tett meg: feljutottunk a Niké Ligába, befejeztük a stadionépítést, és látszik a növekvő szurkolói érdeklődés. Ez mindannyiunk közös sikere.

Fotó: Tomas CICOŇ

A jövőt illetően világos célokat fogalmazott meg: – Szeretnénk még inkább bekapcsolódni a fenntarthatósági projektekbe, elindítani önkéntes programokat, fejleszteni az akadémiai edzők képzését, és bővíteni a partnerklub-hálózatot. Emellett kiemelt figyelmet fordítunk a szurkolókkal való kapcsolattartásra is.

A hátteret biztosítja

Saját szerepét pragmatikusan látja: – A sportot meghagyom a szakembereknek, az én feladatom a háttér biztosítása – adminisztráció, brandépítés, kommunikáció, sportdiplomácia. Hiszek benne, hogy akkor lehetünk igazán sikeresek, ha minden kulcspozícióban a legjobb szakemberek dolgoznak, és megkapják a szükséges feltételeket.