1 órája
A Ferencváros borsodi legendája: „Csupán egyszer remegett a lábam”
Pogány László éveket húzott le a zöld-fehéreknél. A Ferencváros egyik legendája lett.
Fotó: Fotó: Ferencváros/archív
Van jó pár olyan játékos a borsodi futball történelemben, aki innen, ebből a (vár)megyéből indulva ért el sikereket, lett magyar bajnok, válogatott, vagy éppen kupagyőztes. Az egyik ezek közül Pogány László, aki Szikszón született, majd sorsa egy másik borsodi településen, Leninvárosban (jelenleg Tiszaújváros) folytatódott, és innen igazolt álmai klubjához, a Ferencvároshoz. A zöld-fehéreknél 235 élvonalbeli mérkőzésen szerepelt, hivatalosan az 1988-ban megrendezett, Malmö elleni búcsúmeccsen intett búcsút – négy másik társával, Ebedli Zoltánnal, Szokolai Lászlóval, Rab Tiborral, Takács Lászlóval – az Üllői útnak.
Király a bőrfocival
– Édesapám, és édesanyám is pénzügyi vonalon dolgozott Szikszón, az általános iskola első, és második osztályát ott jártam ki, egyébként, mint ahogyan sokan, mindig fociztam – kezdte a beszélgetést Pogány László. – Az első ezzel kapcsolatos emlékem, hogy az iskola udvarán két srác ellen játszottam, egyedül, kiskapura, és megvertem őket. Azt tudni kell, hogy faterom nagy fradista volt, nekik szurkolt. S hát milyen egy gyerek, természetesen ő is azt veszi át, amit az édesapja szeret...
Hallgattuk a meccsközvetítéseket a rádióban, majd amikor már volt tévé, nekünk elég korán lett, akkor néztük, ha adtak ilyen-olyan mérkőzéseket.
Édesapám szerzett fűzős bőrfocit, amivel én voltam a ,,király", mindenki hívott játszani, és hogy vigyem a labdát is... Nagyon-nagyon régen történtek ezek, Szikszóról már kevés dologra emlékszem, de arra igen, hogy a Kozalek fagyizóban isteni volt a fagylalt... A harmadik osztályt már Leninvárosban kezdtem el, a fater a tanács pénzügyi osztályán kapott állást, édesanyám az egyik iskolánál, hasonló munkakörben. Az ottani suliban is ment a focizás, Fazekas Miklós volt a tornatanár, ő foglalkozott velünk, egyrészt a testnevelés órán, aztán a városi pályán is. Különben nem csupán a labdarúgásban voltam benne, hanem tornáztam, és kézilabdáztam is. Tizennégy esztendősen már jártam hivatalos edzésekre a helyi klubba, amely 1969-ben leigazolt. A középiskolát, a gépipari érettségit követően pedig egyértelmű volt számomra, hogy megyek a Ferencvároshoz... Még azért hadd mondjak egy sztorit, leninvárosiként, ifistaként: elmentünk Kazincbarcikára, kiállított a bíró, s egy ottani srácot is. Csodálkoztam rajta, hogy engem miért, utólag a szövetségben tudtam meg Miskolcon, mikor bementem, hogy a játékvezető beírta: a testi épségem megóvása miatt kaptam a pirosat, állandóan rugdostak, mert az ,,agyukra mentem", és a vörös salakos pályán tele voltam már horzsolással. Nem kaptam semmilyen büntetést.
Együtt Verébékkel
Pogány László elmondta, számára egyértelmű volt, hogy mindenképpen Budapestre szeretne kerülni, ám mivel a leninvárosi vezetőség jó kapcsolatban volt a diósgyőriekkel, ők azt akarták, hogy a DVTK-ba menjen.
– A Fraditól lejöttek hozzánk, a családhoz, ismertek, hiszen különböző válogatottak tagjaként sokat jártam fel a fővárosba – osztotta meg mindezt az egykori támadó. – 1972-ben igazolt le a Ferencváros, ahol az ifjúsági és a tartalékcsapatban szerepeltem, aztán húszévesen pályára léptem az MLSZ kupában, a Téli Kupában és a Felszabadulás kupában is. Az 1975-76-os szezonban a katonaidőmet töltöttem Szentendrén, a Kossuth Katonai Főiskola őrségében, és a KKFSE csapatában játszottam. Ezután visszatértem a Fradihoz, az élvonalban 1977-ben, márciusban a DVTK ellen, az Üllői úti meccsen mutatkoztam be. Dalnoki Jenő volt az edzőnk, és győztünk 3-1-re. Miskolcra egyébként rengeteget jártam, jól ismertem, mentem rokonokhoz, sokszor megfordultam a Tiszai pályaudvaron, a Selyemréti strandon, csavarogtunk a városban, vagy éppen a stadion környéki pályákon futballoztunk. Anyukámék testvérei közül majd mindenki ott lakott, de már sokan elköltöztek. Van egy családi telkünk is még Tapolcán, a szüleim építették, amikor Leninvárosban laktunk. A DVTK-ból egyébként Veréb Gyuriékkal együtt fociztunk az olimpiai válogatottban, míg Szántó Gabival – aki 1981-ben igazolt át Diósgyőrből hozzánk – nagyon jóban vagyunk, találkozunk, ő is kijön Fradi meccsekre, amikor tud.
Ferencváros: iksz
A Ferencváros az Ferencváros, így azt is tudakoltuk Pogány Lászlótól, mennyire érezte magán a nyomást ottani karrierje során.
– Semmi nem nyomasztott soha, se nézőszám, se ellenfél, nem ,,agyaltam" ilyen-olyan dolgokon. A Fradinál tiszteltük egymást, és a ,,nagy" játékosokat, az olyanokat, mint például Albert Flóri – hangsúlyozta. – Ifjúsági válogatottként 50 ezer néző előtt futballoztam az osztrákok ellen, mi voltunk úgymond az előmeccs, de ezzel sem foglalkoztam. Egy eset volt, amikor remegett a lábam, ami máskor nem fordult elő. 1974 őszén Liverpoolban játszottunk KEK-meccset, ami 1-1 lett. Kimentünk melegíteni, és olyan zsivaly, hangorkán volt, hogy egyszerűen a labdát sem tudtam átvenni. Abba is hagytam a bemelegítést, és leültem a kispadra. A Ferencvárosnál szerencsére sok jó meccsem volt, lövögettem a gólokat is, nincs olyan, amit különösképpen kiemelnék. Édesapámék jó párszor eljöttek megnézni, volt, hogy csak ő egyedül, akadt, amikor csak intettünk egymásnak, mert tudtam hol ül, és már indult is vissza, haza. Nagyválogatott nem voltam, akkor volt, hogy bosszantott, de már nem foglalkozom vele, sok mindentől függött az, hogy éppen ki kerül be. Azt gondolom, Szikszóról indulva végig bennem volt a ,,Soha fel nem adom" érzés, és igyekeztem mindig bizonyítani. Vannak arra példák, hogy aki vidékről felkerült Budapestre, az egy idő után eltávolodott a focitól, és abbahagyta. Sok tehetséges srác volt akkor, nem csak az ügyességre volt szükség, hanem szerencsére is.
Névjegy
Pogány László
Született: 1954. október 23.
Születési hely: Szikszó
Poszt: csatár
Klubjai
- 1964–1972: Leninvárosi MTK
- 1972–1986: Ferencvárosi TC 235 (76)
- 1975–1976: Kossuth KFSE (kölcsön)
- 1986–1987: Budafoki MTE (NB II)
- 1987–1989: Erzsébeti SMTK (NB II)
- 1989–1993: osztrák alacsonyabb osztály
- 1993–1995: Magyar Kábel
Sikerei
Magyar bajnok: 1980–1981 (Ferencváros)
2.: 1978–1979, 1981–1982, 1982–1983 (Ferencváros)
3.: 1976–1977 (Ferencváros)
Magyar Népköztársasági Kupa
győztes: 1978 (Ferencváros – Pécsi MSC 4–2 (hosszabbítás után)
döntős: 1977, 1979, 1986
Nemzetközi tétmérkőzés: 16 mérkőzés/3 gól
1979 és 1983 között 6 alkalommal szerepelt az olimpiai válogatottban.