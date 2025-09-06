A Ferencváros borsodi legendája: „Csupán egyszer remegett a lábam”

Van jó pár olyan játékos a borsodi futball történelemben, aki innen, ebből a (vár)megyéből indulva ért el sikereket, lett magyar bajnok, válogatott, vagy éppen kupagyőztes. Az egyik ezek közül Pogány László, aki Szikszón született, majd sorsa egy másik borsodi településen, Leninvárosban (jelenleg Tiszaújváros) folytatódott, és innen igazolt álmai klubjához, a Ferencvároshoz. A zöld-fehéreknél 235 élvonalbeli mérkőzésen szerepelt, hivatalosan az 1988-ban megrendezett, Malmö elleni búcsúmeccsen intett búcsút – négy másik társával, Ebedli Zoltánnal, Szokolai Lászlóval, Rab Tiborral, Takács Lászlóval – az Üllői útnak.

Pogány Lászlónak mindig is a Ferencváros volt a kedvenc klubja. Fotó: Magánarchívum

Király a bőrfocival

– Édesapám, és édesanyám is pénzügyi vonalon dolgozott Szikszón, az általános iskola első, és második osztályát ott jártam ki, egyébként, mint ahogyan sokan, mindig fociztam – kezdte a beszélgetést Pogány László. – Az első ezzel kapcsolatos emlékem, hogy az iskola udvarán két srác ellen játszottam, egyedül, kiskapura, és megvertem őket. Azt tudni kell, hogy faterom nagy fradista volt, nekik szurkolt. S hát milyen egy gyerek, természetesen ő is azt veszi át, amit az édesapja szeret...

Hallgattuk a meccsközvetítéseket a rádióban, majd amikor már volt tévé, nekünk elég korán lett, akkor néztük, ha adtak ilyen-olyan mérkőzéseket.

Édesapám szerzett fűzős bőrfocit, amivel én voltam a ,,király", mindenki hívott játszani, és hogy vigyem a labdát is... Nagyon-nagyon régen történtek ezek, Szikszóról már kevés dologra emlékszem, de arra igen, hogy a Kozalek fagyizóban isteni volt a fagylalt... A harmadik osztályt már Leninvárosban kezdtem el, a fater a tanács pénzügyi osztályán kapott állást, édesanyám az egyik iskolánál, hasonló munkakörben. Az ottani suliban is ment a focizás, Fazekas Miklós volt a tornatanár, ő foglalkozott velünk, egyrészt a testnevelés órán, aztán a városi pályán is. Különben nem csupán a labdarúgásban voltam benne, hanem tornáztam, és kézilabdáztam is. Tizennégy esztendősen már jártam hivatalos edzésekre a helyi klubba, amely 1969-ben leigazolt. A középiskolát, a gépipari érettségit követően pedig egyértelmű volt számomra, hogy megyek a Ferencvároshoz... Még azért hadd mondjak egy sztorit, leninvárosiként, ifistaként: elmentünk Kazincbarcikára, kiállított a bíró, s egy ottani srácot is. Csodálkoztam rajta, hogy engem miért, utólag a szövetségben tudtam meg Miskolcon, mikor bementem, hogy a játékvezető beírta: a testi épségem megóvása miatt kaptam a pirosat, állandóan rugdostak, mert az ,,agyukra mentem", és a vörös salakos pályán tele voltam már horzsolással. Nem kaptam semmilyen büntetést.