Megyei foci

51 perce

Ők lettek a hétközi forduló sztárjai

Hétközi kupadömping. A Felsőzsolca a Tállyát fogadta.

Ők lettek a hétközi forduló sztárjai

Fotó: Takács József

Szerdán kezdetét vette a Borsod-Abaúj-Zemplén Vámegyei Kupa 2025/2026-os sorozatának 2. fordulója. A Felsőzsolca hazai pályán aratott sikert.

Felsőzsolca
A Felsőzsolca kétgólos győzelmet aratott.Fotó: Takács József

A Felsőzsolca továbbjutást ünnepelhetett

Íme az eredmények:

A B.-A.-Z. Vármegyei Kupa, 2. forduló:

Bőcs KSC – Sajóvámosi SKE 4–2 (3–1)
Gólszerző: Szabó D. (2 – egyet 11-esből), Hankó, Lukács ill. Márton, Buri. 
Továbbjutott: Bőcs KSC.

Szirmabesenyő – Emődi ÁIDSE 0–4 (0–2)
Gólszerző: Vajda (2), Stumpf, Gáll.
Továbbjutott: Emődi ÁIDSE.

BTE Felsőzsolca – Tállya RSE 2–0 (0–0)
Gólszerző: Veréb, Király.
Továbbjutott: BTE Felsőzsolca.

Edelény-Borsodszer – Sátoraljaújhelyi TKSE  3–0 (3–0)
Gólszerző: Sipos, Hegedűs, Papp.
Továbbjutott: Edelény-Borsodszer.

Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát – MVSC-Miskolc 6–1 (1–0)
Gólszerző: Bak (3– egyet 11-esből),Új-Nagy, Kalocsai, Balogh A. ill. Balogh I. (öngól)
Továbbjutott: Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát.

Izsófalva SE – Mezőkeresztes VSE 3–1 (1–0)
Gólszerző: Lázi, Csorba, Filkóházi ill. Rozgonyi. 
Továbbjutott: Izsófalva SE.

Sajóbábonyi VSE – Parasznya SE 3–0 (1–0)
Gólszerző: Csattos, Filetóth, Sebők.
Kiállítva: Németh B. (67. – Sajóbábony).
Továbbjutott: Sajóbábonyi VSE.

BAZ vármegyei kupa: BTE Felsőzsolca vs. Tállya RSE

Fotók: Takács Joci

 

 

 

