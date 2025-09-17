51 perce
Ők lettek a hétközi forduló sztárjai
Hétközi kupadömping. A Felsőzsolca a Tállyát fogadta.
Fotó: Takács József
Szerdán kezdetét vette a Borsod-Abaúj-Zemplén Vámegyei Kupa 2025/2026-os sorozatának 2. fordulója. A Felsőzsolca hazai pályán aratott sikert.
A Felsőzsolca továbbjutást ünnepelhetett
Íme az eredmények:
A B.-A.-Z. Vármegyei Kupa, 2. forduló:
Bőcs KSC – Sajóvámosi SKE 4–2 (3–1)
Gólszerző: Szabó D. (2 – egyet 11-esből), Hankó, Lukács ill. Márton, Buri.
Továbbjutott: Bőcs KSC.
Szirmabesenyő – Emődi ÁIDSE 0–4 (0–2)
Gólszerző: Vajda (2), Stumpf, Gáll.
Továbbjutott: Emődi ÁIDSE.
BTE Felsőzsolca – Tállya RSE 2–0 (0–0)
Gólszerző: Veréb, Király.
Továbbjutott: BTE Felsőzsolca.
Edelény-Borsodszer – Sátoraljaújhelyi TKSE 3–0 (3–0)
Gólszerző: Sipos, Hegedűs, Papp.
Továbbjutott: Edelény-Borsodszer.
Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát – MVSC-Miskolc 6–1 (1–0)
Gólszerző: Bak (3– egyet 11-esből),Új-Nagy, Kalocsai, Balogh A. ill. Balogh I. (öngól)
Továbbjutott: Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát.
Izsófalva SE – Mezőkeresztes VSE 3–1 (1–0)
Gólszerző: Lázi, Csorba, Filkóházi ill. Rozgonyi.
Továbbjutott: Izsófalva SE.
Sajóbábonyi VSE – Parasznya SE 3–0 (1–0)
Gólszerző: Csattos, Filetóth, Sebők.
Kiállítva: Németh B. (67. – Sajóbábony).
Továbbjutott: Sajóbábonyi VSE.
