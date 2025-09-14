szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

17°
+26
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Második vonal

37 perce

,,Hozzuk a formánkat, az első 30 percben kifutjuk magunkat, aztán leeresztés"

Címkék#megyei foci#Telkibánya#Erdőhorváti

Két mérkőzést rendeztek. Az Erdőhorváti hazai környezetben lépett pályára.

Boon.hu

A labdarúgó vármegyei II. osztály Kelet csoport 4. fordulójában vasárnap két mérkőzést rendeztek. Az Erdőhorváti a Taktaszada csapatát múlta felül.

Erdőhorváti
Az Erdőhorváti háromszor is betalált. Fotó: illusztráció

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az Erdőhorváti hazai pályán zsebelte be a három pontot

Vármegyei II. osztály, Kelet csoport, 4. forduló:

Telkibánya – Tokaj FC 0–7 (0–4)
Telkibánya, 50 néző. V.: Horváth R. (Konkoly, Lipták).
Telkibánya: Szobota – Galyas, Ónodi, Budai, Szabó, Korotki, Hidegkúti (Matisz), Gulyás Géza (Kótai), Király (Szakolczai), Gulyás Gusztáv, Dányi. Elnök: Szabóné Kiss Edit Beáta.
Tokaj: Mudri S. – Cseh A., Tóth (Tamás), Kovács, Cseh K., Pásztor (Gombos), Molnár, Kanczler (Jaczkó), Bokor (Mihali), Cziczer (Posta), Anda. Edző: Mudri Mihály.
G.: Pásztor (2), Anda (2), Gombos (2), Bokor.
Jók: senki ill. az egész csapat.
Szabóné Kiss Edit Beáta, elnök: – Hozzuk a formánkat, az első 30 percben kifutjuk magunkat, aztán leeresztés. Gratulálunk a Tokaj csapatának!
Mudri Mihály: – Pozitívum, hogy nem sérült meg senki és kapott gól nélkül hoztuk a kötelező mérkőzést.

Erdőhorváti SC – Taktaszada KSE 3–1 (2–1)
Erdőhorváti, 50 néző. V.: Csikai (Szutorcsik, Pásztor).
Erdőhorváti: Czakó – Tóth, Mahalek, Farkas János (Orosz), Bandor, Czibóka, Ötvös, Farkas József (Gáspár), Orosz, Fedor, Horváth G. (Makkai). Edző: Vojnár István.
Taktaszada: Vadászi G. – Papp, Horváth (Lukács), Budai, Buri, Németh, Tóth (Tubrucz), Hisák, Vadászi J., Balogh (Novák), Vadászi E. Edző: Tóth János.
G.: Mahalek (2 –mindkettő 11-esből), Horváth G. ill. Hisák (11-esből).
Jók: az egész csapat ill. senki.
Vojnár István: – A rengeteg kihagyott helyzet véget lett ilyen szoros az eredmény. 
Tóth János: – A két 11-es és a kapus hibájából kapott gól eldöntötte a három pont sorsát. Gratulálok a hazaiaknak!

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu