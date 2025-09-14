Vármegyei II. osztály, Kelet csoport, 4. forduló:

Telkibánya – Tokaj FC 0–7 (0–4)

Telkibánya, 50 néző. V.: Horváth R. (Konkoly, Lipták).

Telkibánya: Szobota – Galyas, Ónodi, Budai, Szabó, Korotki, Hidegkúti (Matisz), Gulyás Géza (Kótai), Király (Szakolczai), Gulyás Gusztáv, Dányi. Elnök: Szabóné Kiss Edit Beáta.

Tokaj: Mudri S. – Cseh A., Tóth (Tamás), Kovács, Cseh K., Pásztor (Gombos), Molnár, Kanczler (Jaczkó), Bokor (Mihali), Cziczer (Posta), Anda. Edző: Mudri Mihály.

G.: Pásztor (2), Anda (2), Gombos (2), Bokor.

Jók: senki ill. az egész csapat.

Szabóné Kiss Edit Beáta, elnök: – Hozzuk a formánkat, az első 30 percben kifutjuk magunkat, aztán leeresztés. Gratulálunk a Tokaj csapatának!

Mudri Mihály: – Pozitívum, hogy nem sérült meg senki és kapott gól nélkül hoztuk a kötelező mérkőzést.

Erdőhorváti SC – Taktaszada KSE 3–1 (2–1)

Erdőhorváti, 50 néző. V.: Csikai (Szutorcsik, Pásztor).

Erdőhorváti: Czakó – Tóth, Mahalek, Farkas János (Orosz), Bandor, Czibóka, Ötvös, Farkas József (Gáspár), Orosz, Fedor, Horváth G. (Makkai). Edző: Vojnár István.

Taktaszada: Vadászi G. – Papp, Horváth (Lukács), Budai, Buri, Németh, Tóth (Tubrucz), Hisák, Vadászi J., Balogh (Novák), Vadászi E. Edző: Tóth János.

G.: Mahalek (2 –mindkettő 11-esből), Horváth G. ill. Hisák (11-esből).

Jók: az egész csapat ill. senki.

Vojnár István: – A rengeteg kihagyott helyzet véget lett ilyen szoros az eredmény.

Tóth János: – A két 11-es és a kapus hibájából kapott gól eldöntötte a három pont sorsát. Gratulálok a hazaiaknak!