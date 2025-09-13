szeptember 13., szombat

Vármegyei I.

2 órája

,,Egy klasszikust idéznék: minek ide szakember"

Címkék#megyei foci#Emődi ÁIDSE#MVSC-Miskolc

Újabb fordulót rendeztek. Az Emőd az MVSC-Miskolc gárdáját fogadta.

Ráski Gergő

A labdarúgó vármegyei I. osztály 6. fordulójában szombaton 16 órától hat mérkőzést rendeztek. Az Emőd hazai környezetben aratott győzelmet.

Emőd
Az Emőd háromszor is mattolta az MVSC kapuját. Fotó: illusztráció

Az Emőd továbbra is veretlen

Szerencs VSE – Bánhorváti-Sajóvölgye 0–3 (0–2)
Szerencs, 100 néző. V.: Farkas M. (Szutorcsik, Tóth P.).
Szerencs: Tóth M. –  Suller (Palágyi, 64.), Berta, Jáger, Margitai, Spéder (Buri, 75.), Ternyik, Kramcsák, Plavuscsák (Tóth M., 55.), Timár, Szabó. Edző: Uray Attila.
Bánhorváti: Havasi – Lévai, Magyar, Sziklai (Lovas, 64.), Fercsák, Komári, Soltész, Pogonyi (Dostál, 75.), Bochkor (Gyenes, 46.), Iski, Oláh. Edző: Koleszár György.
G.: Komári (23.), Pogonyi (36. – 11-esből), Fercsák (93. – 11-esből).
Jók: senki ill. az egész csapat.
Uray Attila: – Gratulálok az ellenfelünknek.
Koleszár György: – Jó talajú pályán fontos győzelmet arattunk.

 

Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát – Parasznya SE 5–1 (3–1)
Mezőcsát, 250 néző. V.: Bujnóczki (Kasuba, Horváth Á.).
Mezőcsát: Kupcsik – Fülöp, Sipos J., Tóth, Juhász (Pocsai, 69.), Erdélyi, Kalocsai, Lovász B., Új-Nagy (Lovász L., 80.), Bak, Sipos Z. (Molnár, 46.) Edző: Lasztóczi Péter.
Parasznya: Kosztyu – Aggod, Sramkó, Lekli, Keményffy, Tóth L. (Vislohuzov, 94.), Kovács (Czékus, 87.), Roha (Horváth, 38.), Tóth K., Orosz, Major. Edző: Konczvald István.
G.: Erdélyi (9., 87. – 11-esből, 94.), Tóth (16.), Új-Nagy (37. – 11-esből) ill. Sramkó (19. – 11-esből).
Jók: az egész csapat ill. senki.
Kiállítva: Bak (75.).
Lasztóczi Péter: – Gratulálok a csapatnak a játékhoz és a megérdemelt győzelemhez. A győzelmet a héten születésnapjukat ünneplőknek ajánlja a csapat. Parasznya csapatának és edzőjének további sok sikert kívánok!
Konczvald István: – A mai pontrúgásversenyt a Mezőcsát nyerte, három 11-es egy szöglet, egy szabadrúgás, nekünk pedig minden helyzet kifelé jött a kapufáról. Szépen elintéztük magunkat, Lasztó barátomnak és csapatának további sok sikert!

 

BSK-Alsózsolca – Sátoraljaújhelyi TKSE 3–0 (2–0)
Alsózsolca, 100 néző. V.: Nagy M. (Kovács Cs., Ablonczy).
Alsózsolca: Lövey (Linder, 81.) – Hallgató, Jecs (Dunai, 59.), Üveges, Urbán, Bóna (Gulyás, 75.), Herczeg (Nagy, 59.), Makónyi, Polényi T., Lippai Á., Titkó G. (Horváth, 81.). Edző: Varacskai István.
Sátoraljaújhely: Dienes (Takács, 46.) – Dandás, Bartha, Kovács N., Kovács D., Vojtovics (Hunyadi, 64.), Czipf V., Lukács, Milik (Besztercei, 84.), Czipf P. (Kucsinka, 59.), Balogh (Nagy, 54.). Edző: Nagy Zsolt Csaba.
G.: Hallgató (4.), Polényi T. (22.), Titkó G. (63.).
Jók: az egész csapat ill. senki.
Varacskai István: – Megérdemelten tartottuk itthon a három pontot.
Nagy Zsolt Csaba: – Még mindig vannak apró hibák, amiket nem tudtunk kiküszöbölni, ezért sajnos a vereséget nem tudtuk kikerülni.

 

Edelény-Borsodszer – Mezőkeresztes 1–2 (1–2)
Edelény, 150 néző. V.: Porcs (Varga I. Z., Skarupa).
Edelény: Galambvári – Marczis (Koós, 67.), Juhász B., Fábián, Mészáros R. (Pataki, 55.), Berta, Szurdok, Hegedűs, Mészáros Z., Sipos, Papp (Nagy, 85.). Edző: Sándor Zsolt.
Mezőkeresztes: Kertész V. – Nagy Á. (Dorogi, 35.), Dávid F. (Barta, 19., Burka 88.), Sebestyén, Illés R., Tóth D., Takács, Ludvig, Rozgonyi (Varga, 73., Fekete 84.), Nagy Z., Bóta. Edző: Kertész Péter.
G.: Szurdok (3.) ill. Rozgonyi (5.), Barta (21.).
Jók: Sipos, Galambvári ill. Illés, Nagy Z., Takács.
Sándor Zsolt: – Sajnos a mérkőzésen kiütköztek a hiányosságaink, persze azért a lehetőségeink megvoltak, hogy pontot vagy pontokat szerezzünk, de nem sikerült. Gratulálok az ellenfélnek!
Kertész Péter: – Három pont és más semmi.


Emődi ÁIDSE – MVSC-Miskolc 3–1 (2–0)
Emőd, 200 néző. V.: Tiszóczki (Lajkó, Bense).
Emőd: Giák – Kósa (Lőrincz L., 68.), Nagy P. (Czető, 13.), Turcsik (Gáll, 82.), Dudás, Vajda, Lőrincz P., Proczner (Mikolka, 82.), Rémiás (Bűdi, 61.), Ádám L., Csendom. Edző: Vámosi Csaba.
MVSC: Lukovics – Kurucz (Kövesi, 80.), Bánk, Bakos (Janovicz, 73.), Veres, Bedő, Kovács (Kiss, 56.), Blaskó, Csávás B., Gönczi, Sebestyén. Edző: Kurucz Gábor.
G.: Turcsik (21. –11-esből, 47.), Czető (73.) ill. Csávás B. (52. – 11-esből).
Jók: Czető, Turcsik, Proczner, Lőrincz, Ádám L. ill. az egész csapat.
Vámosi Csaba: – Azért is vagyunk jó csapat, mert a tizedik percben cserélni kellett és a 32 éves játékosom a mezőny egyik legjobbja volt, alázattal és jól játszott. Az első félidőben megérdemelten vezettünk a játék képe alapján. A második félidő kiegyenlítettebb volt, de ha kicsit higgadtabbak vagyunk, lehetett volna még gólt rúgni. Csináljuk tovább és küzdünk, hajtunk, focizunk, mert céljaink vannak.
Kurucz Gábor: – A megye 1 bajnokesélyes csapata ellen a mezőnyben teljesen egyenrangú ellenfél volt fiatal csapatunk, de voltak olyan tényezők, amik tőlünk függetlenül befolyásolták a játék kimenetelét. Tudjuk ezt más pályákon is előfordul, de ami sok az sok. Sajnálom csapatomat, de erre a játékra tudunk építeni közeljövőben. Gratulálok Emődnek, kívánjuk, ha akarják nyerjék meg a bajnokságot!

 

Szirmabesenyő – BTE Felsőzsolca 1–5 (0–3)
Szirmabesenyő, 150 néző. V.: Ebergényi (Géresi, Solymosi).
Szirmabesenyő: György M. – Nagy, Leczó (Pallai, 68.), Tamás B. (Sóskuti, 17.), Péter I., Mészáros B., Bak, Horváth (Simon, 56.), Nyíri, Figeczki, Daru (Bortnyák, 17.). Edző: György Gábor.
Felsőzsolca: Kupai – Kupcsik (Lestár, 65.), Csordás-Gurbán (Szólya, 83.), Vinga, Lippai G. (Zilahy, 65.), Kiss, Balogh D., Veréb, Agárdy, Tóth K. (Lakatos, 65.), Varga L. Edző: Gulyás Dénes.
G.: Bak (88.) ill. Lippai G. (12., 58. – 11-esből), Agárdy (5.), Varga L. (16. – 11-esből), Veréb (55.).
Jók: senki ill. az egész csapat.
Péter István, csapatkapitány: – Gratulálunk az ellenfélnek, elnézést kérünk a kilátogató szurkolóktól.
Varga László, csapatkapitány: – Megérdemelt győzelem után egy klasszikust idéznék ,, minek ide szakember". További sok sikert a hazaiaknak!

 

Gesztely FC – Izsófalva SE 3–0 (1–0)
Gesztely, 200 néző. V.: Németh (Forgács, Fülöp).
Gesztely: Szegő – Molnár, Nagy, Gulyás M., Rák (Szajky, 59.), Horváth S. (Ferenczi, 65.), Tucsa, Kollár, Kovács B., Kundrák, Demkó (Bíró, 90.). Edző: Jordán András. Izsófalva: Rézműves E. – Rézműves J., Nadanicsek (Bálint, 66.), Fehér, Lázi, Musa, Lehel (Szegedi, 55.), Csorba, Lakatos R., Filkóházi (Vermes, 76.), Dányi. Edző: Barnóczky Attila. G.: Rézműves J. (öngól, 30.), Kollár (81.), Gulyás (90.). Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.
Jordán András: – Küzdelmes mérkőzésen, megérdemelt győzelmet arattunk.
Barnóczky Attila: – A mai mérkőzésen büszke vagyok a srácokra, mert egységesen, fegyelmezetten játszottak. Az első félidőben, 0-0-nál kettő ziccerünk volt egy az egyben a kapussal, ami sajnos kimaradt, és ilyen szinten ez nem fér bele. A második félidőre elfáradtunk, így igazságosan nyert a hazai csapat. További sok sikert a Gesztelynek!

Gesztely-Izsófalva labdarúgó mérkőzés

Fotók: Takács József

