Megyei elit

3 órája

Ő lett az új vezetőedző az Emőd csapatánál

Kinevezték az új vezetőedzőt. Az Emőd hivatalosan is bejelentette az új vezetőedző érkezését.

A labdarúgó vármegyei I. osztályban szereplő Emődi ÁIDSE csapata az 5. fordulóban a Mezőkeresztes – Emőd (1–2) mérkőzés után menesztette Vámosi Csabát, az akkori trénert. 

Emőd
Az Emőd bemutatta új vezetőedzőjét. Fotó: Emődi ÁIDSE

Az Emőd új trénere hazai pályán debütál

A múlt szerdai kupamérkőzésen és a szombati bajnokin Kozma Tibor csapatvezető irányította a gárdát. A klub közösségi oldalán jelentette meg az új szakvezetőt. Az emődi csapat irányítását Puskás Tibor vette át. A labdarúgó vármegyei I. osztály 8. fordulójában az Emőd a Sajóbábony gárdáját látja vendégül.

 

