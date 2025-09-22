Ő lett az új vezetőedző az Emőd csapatánál

A labdarúgó vármegyei I. osztályban szereplő Emődi ÁIDSE csapata az 5. fordulóban a Mezőkeresztes – Emőd (1–2) mérkőzés után menesztette Vámosi Csabát, az akkori trénert.

Az Emőd bemutatta új vezetőedzőjét. Fotó: Emődi ÁIDSE

Az Emőd új trénere hazai pályán debütál

A múlt szerdai kupamérkőzésen és a szombati bajnokin Kozma Tibor csapatvezető irányította a gárdát. A klub közösségi oldalán jelentette meg az új szakvezetőt. Az emődi csapat irányítását Puskás Tibor vette át. A labdarúgó vármegyei I. osztály 8. fordulójában az Emőd a Sajóbábony gárdáját látja vendégül.