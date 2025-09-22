Megyei elit
3 órája
Ő lett az új vezetőedző az Emőd csapatánál
Kinevezték az új vezetőedzőt. Az Emőd hivatalosan is bejelentette az új vezetőedző érkezését.
A labdarúgó vármegyei I. osztályban szereplő Emődi ÁIDSE csapata az 5. fordulóban a Mezőkeresztes – Emőd (1–2) mérkőzés után menesztette Vámosi Csabát, az akkori trénert.
Az Emőd új trénere hazai pályán debütál
A múlt szerdai kupamérkőzésen és a szombati bajnokin Kozma Tibor csapatvezető irányította a gárdát. A klub közösségi oldalán jelentette meg az új szakvezetőt. Az emődi csapat irányítását Puskás Tibor vette át. A labdarúgó vármegyei I. osztály 8. fordulójában az Emőd a Sajóbábony gárdáját látja vendégül.
2025.09.20. 19:45
,,Felemeljük a kezünket és abbahagyjuk, mert ami itt megy, senkinek sem hiányzik"
