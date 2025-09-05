Az ügyvezetőnek ez személyes ügy

Egri Gergely hivatalosan július végén lett a DVTK Jegesmedvék Jégkorong Sportakadémia ügyvezetője. A 44 esztendős sportvezető annak idején természetesen nevelőegyesületében kezdte a sportágat, és nem is igazolt máshová aktív pályafutása során, amelyet 2011-ben fejezett be. A klub most interjút készített vele, amelyben több témakörről is esik szó.

Egri Gergely hisz ebben a klubban, régióban. Fotó: Nagy Gábor Sándor

– Kilenc év után tértél vissza Miskolcra, egykori sikereid helyszínére. Milyen érzésekkel tölt el, hogy újra a DVTK Jegesmedvék jégkorongjáért dolgozhatsz?

– Nagyon motiváltan térek vissza, és tele vagyok alkotó energiákkal. Ez a klub, ez a közeg mindig is különleges helyet foglalt el a szívemben. Személyes ügynek érzem, hogy hozzájáruljak a miskolci jégkorong további fejlődéséhez. Az elmúlt években rengeteg tapasztalatot és kapcsolatrendszert szereztem, most pedig elérkezettnek látom az időt, hogy ezeket itt, otthon kamatoztassam. Ez egy új fejezet – de nagyon ismerős lapokra íródik.

– Miért pont most jöttél vissza? Mi volt a döntésed mögött?

– Tulajdonképpen már télen megszületett a közös megállapodás Sántha Gergellyel, a DVTK elnökével és Egri Istvánnal, a DVTK Jegesmedvék elnökével, hogy Miskolcon folytatom a karrieremet. Ettől a ponttól kezdve minden energiámat arra fordítottam, hogy a szakmai terveimet és a magánéletemet is úgy alakítsam, hogy teljes mértékben illeszkedjen ebbe a projektbe. Közben felépült egy színvonalas program, amelyet komoly értékelések és auditok is visszaigazoltak. A DVTK akadémiája meghosszabbított státuszt kapott, ami országos szinten is elismerésre méltó eredmény. Most azonban egy új időszak kezdődik: változik a finanszírozási rendszer, az elvárások pedig konkrétabbá és jogszabályilag is rögzítettekké váltak. Ezek a kihívások inspirálnak – és ez az a pillanat, amikor nemcsak a meglévő nívót kell megőrizni, hanem egyértelműen tovább is kell emelni azt. Az állami sportirányítás – a labdarúgásból már ismert módon – mostantól konkrét indikátorokat határoz meg a források lehívásának feltételeként: ilyen például a mérkőzésszám vagy a pályán eltöltött percek. Ezeket az elvárásokat mi tudatosan vállaltuk, és elkötelezettek vagyunk a teljesítésük mellett. Ez nemcsak egy adminisztratív követelmény, hanem egyben lehetőség is arra, hogy objektív mutatók mentén mérhetővé és fejleszthetővé tegyük a szakmai munkánkat.