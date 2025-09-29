58 perce
Olyan gólt akasztott, mint Roberto Carlos 28 éve
A góllövőlista élén. Az Edelény újdonsült támadóját tárt karokkal várták.
Fotó: Edelényi FC
A labdarúgó vármegyei I. osztályban szereplő Edelény-Borsodszer csatára, Szurdok Dávid már 9 gólnál tart. A megyei elitben 8 fordulón vannak túl a csapatok. Az Edelény gárdája jól rajtolt és ehhez Szurdok Dávid góljai is kellettek. A nyáron Szirmabesenyőből érkezett edelényi gólvágó így tekint a szezon eddigi részére: – Rengeteget köszönhetek a csapattársaimnak – kezdte Szurdok Dávid, majd így folytatta: – Nagyon kiszolgálnak, ahol csak tudnak és ahogy csak lehet. Igyekszem minél hamarabb betalálni az ellenfél kapujába.Érdeklődtünk arról, hogy miként látja a mezőnyt, hová érhet oda a gárda? – Bízom benne, hogy a harmadik vagy a legrosszabb esetben a hatodik helyre oda tudunk érni a bajnokságán végén. Hála Istennek nagyon összetartó brigádunk van, nagyon erős az összetartás és harcolunk egymásért minden meccsen, mind a pályán, mind a pályán kívül is. Megbízunk egymásban és tényleg odafigyelünk a másikra. Úgy gondolom, ez a legfontosabb a csapatnak: az összetartás, meg az egymásért harcolás.
Az Edelény a harmadik helyen
Kíváncsiak voltunk arra is, hogyan került Edelénybe és arra is, hogy mennyire sikerült beilleszkednie a csapatba.
– Németh Attila bá' elnök úr keresett már meg többször is, aztán most, legutóbb, már nem tudtam neki nemet mondani – nyilatkozta a 35 esztendős csatár. – Elég hamar sikerült beilleszkednem, hiszen itt a megyében nincs olyan csapat, ahol ne ismernének, úgyhogy mindenhol van egy-két ismerős arc. Edelényben jóformán a csapat háromnegyed részét ismertem, igazából nem volt idegen számomra. A beilleszkedésben nem kellett segíteni, nagyon nagy örömmel fogadtak, már több csapattársam is szerette volna, ha hamarabb csatlakozzak hozzájuk, úgyhogy így tárt karokkal várt mindenki. Nyolc forduló után 9 góllal a hátam mögött, a csapattal a harmadik helyen – mindössze egy vereséggel –, nem tudom azt mondani, hogy rosszul érzem magam, de tényleg le a kalappal az egész csapat előtt. Jól érzem magam, nagyon jó a társaság, örülök, hogy itt lehetek.
Nem maradhatott el az a kérdésünk sem, hogy motiválja-e a gólkirályi cím, illetve hogy számított-e ilyen kezdésre?
– Nem, sohasem motivált. Inkább azt tartom fontosabbnak, hogy nyerjen a csapat mindegy, hogy ki rúgja a gólt, csak nyerjünk. Reménykedtem jó kezdésben, mert előtte is jó csapat volt Edelény, az utolsó pár évet, ha megnézzük, összetartó brigád volt. Mindig, akárhányszor játszottam ellenük, nagyon szoros összecsapásokat játszottam ellenük, vagy nagyon csúnyán kikaptam tőlük. Tudtam, hogy hova igazolok és milyen a csapat.
Minél tovább
Megkérdeztük, hogy volt-e olyan gól pályafutása alatt, ami különösen emlékezetes a számára, mik a céljai, és meddig tervezi pályafutását?
– Sok ilyen volt, ha egyet kellene kiemelni, akkor Hidasnémeti – Sajóbábony találkozón, amikor 35-38 méterről jobb külsővel rúgtam, a labda a kapufát súrolta. Olyan volt ez a gól, mint Roberto Carlos-é, amit a Franciaország ellen rúgott az 1997-es meccsen, annyi különbséggel, hogy nem bal lábbal, hanem jobbal. Minél tovább tervezem a pályafutásom, amíg bírom, addig próbálnék a megyei I. osztályban megmaradni. Aztán ahogy öregszek, úgy egyre lejjebb adni, minél tovább a pályán vagy a pálya szélén lenni. Hosszú távon el tudom magam itt képzelni, nagyon jó az edző, az elnök, a stáb, a komplexum, a hely.
A diósgyőri utánpótlásban is játszó labdarúgótól kérdeztük, hogy volt-e több a pályafutásában?
– Diósgyőrben az utánpótlásból kerültem Szirmabesenyőbe, 19-20 évesen volt az első felnőtt megye I-es találkozóm, utána mentem külföldre, Ausztriába, a IV. osztályba, a Landesligába. Nem munka mellett fociztam kinn, nagyon jó csapatok voltak és nagyon jó pályák. Szombathelyen laktam albérletben és onnan jártunk át csapattársaimmal. A magyar NB III-hoz képest még ez volt, ami nagyon erős volt. Pályafutásom csúcsa volt ez a külföldi szereplés. 35 évesen nem fogok már ennél magasabb osztályban játszani, még fiatalon megfordultam az NB III-ban, a futsal U21 korosztály válogatottjában, strandfociban, szóval, amit lehetett a focival kapcsolatban, úgy érzem, kipróbáltam magam mindenhol, de ez az osztrák Landesliga volt a csúcspont. A mindennapokban futárként dolgozom, előtte autómosóban, illetve külföldön szakács voltam.
Összetartás
Felvetettük Szurdok Dávidnak, hogy meglátása szerint mik az összetevői, hogy jelenleg a dobogón áll az edelényi együttes?
– A csapat egy irányba húz és összetart nagyon, harcolunk egymásért, ez már bebizonyosodott. Máshol is, ahol játszottam, kiderült: ha jó a brigád, ha összetart és akarunk, csapatként harcolunk egymásért, akkor minden lehetséges.
Szombaton Sajóbábonyba látogat az Edelény, kíváncsiak voltunk milyen mérkőzésre számít?
– Az biztos, hogy csörögni fognak a csontok. Nagyon erős csapat a Bábony, nagyon agresszív társaság, onnan is van több játékos, akivel együtt játszottam, mind Diósgyőrben, mind Bükkábrányban. Nagyon jó mérkőzés lesz, de ha tudjuk hozni a formánkat, és ha nem megyünk bele az ívelgetésbe, megpróbáljuk a mi játékunkat játszani, akkor nem lesz gond.
Edelényi tények: az eddigi gólszerzők
Az eddigi meccseken az edelényiek szerezték a legtöbb gólt, 28-at.
- 9 gólos: Szurdok Dávid
- 8 gólos: Sipos Péter
- 7 gólos: Mészáros Zoltán
- 2 gólos: Fábián Bence
- 1 gólos: Berta István, Mészáros Róbert
