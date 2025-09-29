Olyan gólt akasztott, mint Roberto Carlos 28 éve

A labdarúgó vármegyei I. osztályban szereplő Edelény-Borsodszer csatára, Szurdok Dávid már 9 gólnál tart. A megyei elitben 8 fordulón vannak túl a csapatok. Az Edelény gárdája jól rajtolt és ehhez Szurdok Dávid góljai is kellettek. A nyáron Szirmabesenyőből érkezett edelényi gólvágó így tekint a szezon eddigi részére: – Rengeteget köszönhetek a csapattársaimnak – kezdte Szurdok Dávid, majd így folytatta: – Nagyon kiszolgálnak, ahol csak tudnak és ahogy csak lehet. Igyekszem minél hamarabb betalálni az ellenfél kapujába.Érdeklődtünk arról, hogy miként látja a mezőnyt, hová érhet oda a gárda? – Bízom benne, hogy a harmadik vagy a legrosszabb esetben a hatodik helyre oda tudunk érni a bajnokságán végén. Hála Istennek nagyon összetartó brigádunk van, nagyon erős az összetartás és harcolunk egymásért minden meccsen, mind a pályán, mind a pályán kívül is. Megbízunk egymásban és tényleg odafigyelünk a másikra. Úgy gondolom, ez a legfontosabb a csapatnak: az összetartás, meg az egymásért harcolás.

Szurdok Dávid (fehérben) Edelényben ontja a gólokat. Fotó: Parasznya SE

Az Edelény a harmadik helyen

Kíváncsiak voltunk arra is, hogyan került Edelénybe és arra is, hogy mennyire sikerült beilleszkednie a csapatba.

– Németh Attila bá' elnök úr keresett már meg többször is, aztán most, legutóbb, már nem tudtam neki nemet mondani – nyilatkozta a 35 esztendős csatár. – Elég hamar sikerült beilleszkednem, hiszen itt a megyében nincs olyan csapat, ahol ne ismernének, úgyhogy mindenhol van egy-két ismerős arc. Edelényben jóformán a csapat háromnegyed részét ismertem, igazából nem volt idegen számomra. A beilleszkedésben nem kellett segíteni, nagyon nagy örömmel fogadtak, már több csapattársam is szerette volna, ha hamarabb csatlakozzak hozzájuk, úgyhogy így tárt karokkal várt mindenki. Nyolc forduló után 9 góllal a hátam mögött, a csapattal a harmadik helyen – mindössze egy vereséggel –, nem tudom azt mondani, hogy rosszul érzem magam, de tényleg le a kalappal az egész csapat előtt. Jól érzem magam, nagyon jó a társaság, örülök, hogy itt lehetek.

Nem maradhatott el az a kérdésünk sem, hogy motiválja-e a gólkirályi cím, illetve hogy számított-e ilyen kezdésre?

– Nem, sohasem motivált. Inkább azt tartom fontosabbnak, hogy nyerjen a csapat mindegy, hogy ki rúgja a gólt, csak nyerjünk. Reménykedtem jó kezdésben, mert előtte is jó csapat volt Edelény, az utolsó pár évet, ha megnézzük, összetartó brigád volt. Mindig, akárhányszor játszottam ellenük, nagyon szoros összecsapásokat játszottam ellenük, vagy nagyon csúnyán kikaptam tőlük. Tudtam, hogy hova igazolok és milyen a csapat.