A Diósgyőr egykori játékosa szárnyal csapatával

A labdarúgó vármegyei I. osztály szereplő Edelény-Borsodszer csapata négy forduló után vezeti a megyei elit tabelláját a jobb gólkülönbségének köszönhetően, hiszen az Emődnek és Gesztelynek is 12 pontja van. Az edelényiek hazai környezetben a Parasznyát 4–3-ra, a Szerencs csapatát 5–0-ra, Mezőcsát otthonában egygólos győzelmet ünnepelhettek, míg az újonc Sátoraljaújhely ellen 8–0-ra diadalmaskodtak, szintén saját pályájukon.

Sándor Zsolt, az Edelény-Borsodszer vezetőedzője így tekintett vissza a nyári felkészülésre, a klubnál történt játékmozgásokra:

Jól rajtolt az edelényi gárda.

Fotó: Edelényi FC

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Edelény: kiesés elkerülése

– Július 12-én kezdtük meg a felkészülést, itthoni környezetben, heti 2-3 edzéssel és egy-két edzőmérkőzéssel. A múlt szezon után összeültünk a vezetőséggel, mivel folyamatosan a kiesés ellen harcoltunk, azt szerettük volna, ha a következő szezonban ez másként lenne, és frissítést is terveztünk a keretet illetően. Elég sok játékost megkerestünk, azok közül páran eljöttek hozzánk, de akadt olyan is, aki bejelentkezett hozzánk. Korábban is azt vallottuk, amit most is, hogy egy igazi nagybetűs csapat legyünk – tudom, ezek nagy szavak –, de nálunk az egyik legfontosabb dolog, hogy aki érkezik ebben a közegbe, az maximálisan be tudjon illeszkedni. Úgy vélem, ezeknek a kívánalmaknak megfeleltek a frissen igazoltak, és annak az elvárásnak is, hogy minél többen tudjunk lenni az edzésen, hiszen ezáltal lehet előrébb lépni. Mindenféleképpen előre fele akartunk igazolni, bár annyira nem poszthoz kötötten, a hangsúly azon volt, amit előzőleg mondtam: az integráció, s hogy nálunk akarja valaki folytatni a pályafutását. Pénzügyi téren mi nem vagyunk az a klub, amelyik elengedheti magát, úgy, ahogy jó pár csapat. Sok játékossal beszéltünk, akik nem minket választottak, az új igazolásaink sem élcsapatoktól érkeztek. Akik Edelénybe jöttek, szeretnek itt játszani, a létszámot növelni akartuk, mert sokszor volt olyan mérkőzésünk, hogy nem voltunk meg annyian, amennyien kellett volna. A szükségesség igazolást nyert, mivel mert a szezon elején, az utolsó edzőmérkőzésünkön Jancsurák Dániel – aki meghatározó játékosunk – eltörte a kezét, azóta sem tud játszani, ugyanakkor Marczis Marcellnek bokaszalag szakadása volt, az újhelyi meccsen tért vissza. A tréner megemlítette az érkezőket is: Szurdok Dávid (Szirmabesenyő), Fábián Bence, Marczis Marcell (Bánhorváti), Mészáros Róbert (Sajószentpéter), Sipos Péter, Pataki Márk (Sajóvölgye utánpótlás), Varga Dávid és Malinkó Ábel az utánpótlásból kerültek fel. Az edelényi csapatból távozott Ádám Alex, Beri Zsolt (Szendrő), Sikur Péter (Parasznya), Hegedűs Pál és Bodnár Dávid, akik abbahagyták.

Arra a kérdésre, hogy mi volt a célkitűzés a szezon elején, az alábbiakat fogalmazta meg a szakvezető:

– Az, hogy ne kelljen a kiesésért harcolnunk, hanem megpróbálunk a mezőny első felében ott lenni – kezdte Sándor Zsolt. – Vannak sokkal jobb anyagi lehetőséggel és kerettel rendelkező csapatok, igazából jól jött ki a lépés az első mérkőzéseken, jól szerepelünk. Ez minket is meglepett, ám úgy gondolom, hogy a realitást nézve, ez egyenlőre csak ideiglenes állapot. Még nagyon sok nehéz mérkőzésünk lesz, amik majd eldöntik a sorrendeket egymás között, csapatok között, ám ha már így megy, akkor szeretnénk minél előrébb végezni.