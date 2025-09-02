17 perce
A Diósgyőr egykori játékosa szárnyal csapatával
Négyből négy mérkőzést megnyert. Az edelényi gárda jól rajtolt.
A labdarúgó vármegyei I. osztály szereplő Edelény-Borsodszer csapata négy forduló után vezeti a megyei elit tabelláját a jobb gólkülönbségének köszönhetően, hiszen az Emődnek és Gesztelynek is 12 pontja van. Az edelényiek hazai környezetben a Parasznyát 4–3-ra, a Szerencs csapatát 5–0-ra, Mezőcsát otthonában egygólos győzelmet ünnepelhettek, míg az újonc Sátoraljaújhely ellen 8–0-ra diadalmaskodtak, szintén saját pályájukon.
Sándor Zsolt, az Edelény-Borsodszer vezetőedzője így tekintett vissza a nyári felkészülésre, a klubnál történt játékmozgásokra:
Edelény: kiesés elkerülése
– Július 12-én kezdtük meg a felkészülést, itthoni környezetben, heti 2-3 edzéssel és egy-két edzőmérkőzéssel. A múlt szezon után összeültünk a vezetőséggel, mivel folyamatosan a kiesés ellen harcoltunk, azt szerettük volna, ha a következő szezonban ez másként lenne, és frissítést is terveztünk a keretet illetően. Elég sok játékost megkerestünk, azok közül páran eljöttek hozzánk, de akadt olyan is, aki bejelentkezett hozzánk. Korábban is azt vallottuk, amit most is, hogy egy igazi nagybetűs csapat legyünk – tudom, ezek nagy szavak –, de nálunk az egyik legfontosabb dolog, hogy aki érkezik ebben a közegbe, az maximálisan be tudjon illeszkedni. Úgy vélem, ezeknek a kívánalmaknak megfeleltek a frissen igazoltak, és annak az elvárásnak is, hogy minél többen tudjunk lenni az edzésen, hiszen ezáltal lehet előrébb lépni. Mindenféleképpen előre fele akartunk igazolni, bár annyira nem poszthoz kötötten, a hangsúly azon volt, amit előzőleg mondtam: az integráció, s hogy nálunk akarja valaki folytatni a pályafutását. Pénzügyi téren mi nem vagyunk az a klub, amelyik elengedheti magát, úgy, ahogy jó pár csapat. Sok játékossal beszéltünk, akik nem minket választottak, az új igazolásaink sem élcsapatoktól érkeztek. Akik Edelénybe jöttek, szeretnek itt játszani, a létszámot növelni akartuk, mert sokszor volt olyan mérkőzésünk, hogy nem voltunk meg annyian, amennyien kellett volna. A szükségesség igazolást nyert, mivel mert a szezon elején, az utolsó edzőmérkőzésünkön Jancsurák Dániel – aki meghatározó játékosunk – eltörte a kezét, azóta sem tud játszani, ugyanakkor Marczis Marcellnek bokaszalag szakadása volt, az újhelyi meccsen tért vissza. A tréner megemlítette az érkezőket is: Szurdok Dávid (Szirmabesenyő), Fábián Bence, Marczis Marcell (Bánhorváti), Mészáros Róbert (Sajószentpéter), Sipos Péter, Pataki Márk (Sajóvölgye utánpótlás), Varga Dávid és Malinkó Ábel az utánpótlásból kerültek fel. Az edelényi csapatból távozott Ádám Alex, Beri Zsolt (Szendrő), Sikur Péter (Parasznya), Hegedűs Pál és Bodnár Dávid, akik abbahagyták.
Arra a kérdésre, hogy mi volt a célkitűzés a szezon elején, az alábbiakat fogalmazta meg a szakvezető:
– Az, hogy ne kelljen a kiesésért harcolnunk, hanem megpróbálunk a mezőny első felében ott lenni – kezdte Sándor Zsolt. – Vannak sokkal jobb anyagi lehetőséggel és kerettel rendelkező csapatok, igazából jól jött ki a lépés az első mérkőzéseken, jól szerepelünk. Ez minket is meglepett, ám úgy gondolom, hogy a realitást nézve, ez egyenlőre csak ideiglenes állapot. Még nagyon sok nehéz mérkőzésünk lesz, amik majd eldöntik a sorrendeket egymás között, csapatok között, ám ha már így megy, akkor szeretnénk minél előrébb végezni.
Jó kezdés
Mi volt a négy győztes meccs titka? – vetettük fel ezt is Sándor Zsoltnak.
– A legelső meccsünkön, a Parasznya ellen, elég jól, felszabadultan játszottunk. Egy nehéz mérkőzést 3–0-ról kiegyenlített a Parasznya, 3–3-ra, ám meg tudtuk rúgni a negyedik gólt. Az elindította a csapatot, abba az irányba, hogy elkaptuk a fonalat, elhitték azt, hogy tudunk bárkinek, és bármikor gólokat rúgni. Amikor tesz érte a csapat az edzéseken és a mérkőzéseken, illetve van egy kis szerencse is, ami mellénk áll – ami kell a futballban –, akkor jól lehet kijönni egy meccsből, ez történt velünk is. Próbálunk egyszerű futballt nyújtani, amiről úgy gondoljuk, hogy meg tudjuk csinálni, azt megpróbáljuk minden mérkőzésen megoldani, hogy jó legyen. Kialakulóban van a csapategység, mindenki elfogadta a másikat, nem akar senki több lenni a másiktól. Szlifka Csaba edzőtársammal mindent megbeszélve, közösen végezzük a munkát, eltaláltuk az összeállítást. Egyetlen egy edzőmeccsen sem játszottunk ilyen szerkezetben, próbálgattam, ám rengeteg gólt kaptunk. Az első bajnokin homlokegyenest mást játszottunk felállásszerűen, most összejött minden. Próbálom azt sulykolni, hogy a földön maradjon mindenki, ez egy jó kezdés, aminek örül kell, nem is akarom senkinek az érdemeit elvenni, de nagyon nehéz mérkőzések várnak ránk a bajnokságban.
Arra is rákérdeztünk, hogy kiket lát az edző bajnokesélyesnek.
– Mivel az Ózd felkerült az NB III-ba, kijött tehát a csoportból, jó pár csapat azt gondolja, hogy na, most itt a lehetőség és oda tud érni az első helyre. A Mezőkeresztes, az Emőd is próbálta úgy erősíteni sorait, hogy erre alkalmas legyen, Gesztelyben is jó változások történtek, jól indultak ők is, őket odarakom a végelszámolásnál. Általában minden bajnokságban van egy meglepetés csapat is legalább, örülnék, ha mi lennénk azok, hogy őszinte legyek. A dobogóért jó lenne harcolnunk...
Az első ötben
Az edelényi tréner Vámosi Csabának volt csapattársa Diósgyőrben, aki az Emőd vezetőedzője lett, kíváncsiak voltunk arra, hogy a zrikális megy-e egymás között?
– Nem szoktunk üzengetni egymásnak, majd ha találkozunk akkor, nincs ez a zrikálás sem vele, sem mással. Emőd egy elég erős csapat, játékosok terén, és anyagilag is, játszunk majd egy jó meccset, ha találkozunk.
Rákérdeztünk arra még, hogy mennyire követi volt csapatai a Diósgyőr, a Kazincbarcika, vagy éppen a Mezőkövesd szereplését?
– Annak örülök, hogy a megyében megint két NB I-es csapat van, mindig szurkolok a Diósgyőrnek, mert eleve ide köt minden. Barcikán is sokat voltam, sokat is járok Bozsikokra, kuriózum, hogy egy ilyen kiscsapat ott tud lenni, nézem a mérkőzéseiket. Hiába nem sikerülnek egyelőre ,,úgy" a meccseik, de játékban nem vallanak szégyent, bízom benne, hogy bent tudnak maradni. A DVTK a tabella elején, az első ötben képes majd zárni, ami ráférne a városra is. A Mezőkövesd most jól elindult, nem tartom elképzelhetetlennek, hogy az első két hely valamelyikén lesznek. Tavaly is megmutatták, hogy jó passzban vannak, ez most még most csak fejlődött, egyértelműen azt gondolom, hogy bele fognak szólni a bajnoki címbe. Az pedig nagy szám lenne, ha három csapat is NB I-es lenne a megyében...
A hétvégéről
Szombaton Izsófalvára látogat az edelényi gárda, a szakvezető a mérkőzésről így vélekedett: ,,Hasonló mérkőzésre számítok, mint a Lak ellen a kupában, annyi kivétellel, hogy Izsófalván vannak jobb játékosok, akik tudnak eldönteni a mérkőzéseket. Nagyon nehéz mérkőzés lesz, az egyik legnehezebb azok közül, amik eddig voltak, de azért így könnyebb elmenni, hogy már négy győztes meccs után vagyunk. Minket az annyira nem foglalkoztat, hogy vezetjük a bajnokságot, inkább az, hogy négyből négyszer nyertünk, az úgy kicsit könnyebb, hogy mindenki vidáman jön edzésre, amik után mondhatni ,,bármit megcsinálunk" nincsen probléma, mindenki könnyen veszi, ez a lényege ennek az egésznek. Szeretnék jó eredményt ott is elérni, a laki kupameccsből kiindulva tartok egy kicsit a találkozótól."
A bajnokság állása:
- Edelény-Borsodszer 4 4 - - 18-3 12
- Emődi ÁIDSE 4 4 - - 13-2 12
- Gesztely FC 4 4 - - 13-10 12
