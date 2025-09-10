1 órája
Új edző, új remények a DVTK-nál
Ezúttal az NB II-ben méreti meg magát a miskolci női futsal gárda. A DVTK-Vénusz búcsúzott a honi élvonalból.
Már elkezdődött a női futsal NB I 2025/2026-os idénye. A 8 csapatos bajnokságban nincs benne a DVTK-Vénusz együttese, aminek az az oka, hogy a gárda elveszítette a nyári osztályozót a Nagykanizsával szemben (1-5, 3-5). A miskolciak így aztán az NB II Keleti csoportjának lesznek a tagjai a következő szezonban.
Dr. Juhász Viktor, a DVTK-Vénusz elnökét először arról kérdeztük, hogyan miként emlékszik vissza a NB I-ért vívott Nagykanizsa elleni osztályozó mérkőzésekre:
– Az első mérkőzésen nem voltunk elég élesek, fejben fizikálisan sem, ezért egy jelentős vereségbe szaladtunk bele. Úgy vélem, nincs ekkora különbség a két csapat között, de sajnos ezt a második mérkőzésen sem tudtuk a javunkra fordítani, így kiestünk az NB I-ből. A sport márcsak ilyen, olyan tükröt tart elénk, amilyenek mi vagyunk. Úgy gondolom, hogy ha nem sikerült az osztályozót eredményesen vennünk, akkor bizony nekünk nem az NB I-ben, hanem az NB II-ben van a helyünk. Megfelelő önkritikát kell gyakorolni mindenkinek, hogy igen, sajnos most ezen a szinten állunk.
DVTK-Vénusz: hasznos lesz
Kíváncsiak voltunk arra, hogy kik alkotják most a keretet, lett-e új edző?
– Maradt ez a bizonyos mag a korábbi NB I-es csapatból, illetőleg új együttműködésünk van a KBSC-vel, onnan is Boros László edzővel sikerült megállapodnunk, aki elfogadta a vezetőedzői posztot. Laci szerintem kihívást lát a futsalbajnokságban, mind a nagypályás mind a futsal ki tudja egészíteni egymást és így mindkét csapatnak az előnyére válik. Mivel a nagypályás NB II-es bajnokság és a NB II-es futsalbajnokság is kevés mérkőzésszámot biztosít a játékosok részére, ezért úgy gondoltuk, hogy mindkét egyesület számára hasznos az, hogyha egyes játékosai mind nagypályán, mint a futsalban megmérettetik magukat. A mi játékosaink, akik azt vállalják, hogy játszanak nagypályán is, illetőleg a Barcikában aki vállalja, onnan is tud játszani futsalcsapatunkban. A két bajnokság nem fogja egymást zavarni, mire véget ér a nagypályás bajnokság, akkor fog kezdődni a futsal. A játékosoknak így lesz egy olyan fizikális terhelése, ami jó hatással lehet mindkét csapat teljesítményére.
Felkészülten
Mi a cél a másodosztályban? – kérdeztük.
– Egyenlőre szeretnénk egy új csapatot felépíteni, a régi alapokra. Természetesen számolunk a régi Vénuszos játékosainkra: Lengyel Zsanettre, Mikó Vivienre, Kovács Alizra, Horváth Lili Gabriellára, Gyarmathy Fannira, Újvári Krisztinára, Boda Noémi, Pandurics Alida, Kemenyiczki Laura, Szabó Lili, ők mind maradtak. Az, hogy mennyi elfoglaltság van, akár munka, akár tanulás terén, ez természetesen gátat szab, hogy mennyi edzésen tudnak jelen lenni. Próbáljuk úgy összeállítani az időpontokat, hogy aki szeretne járni, az tudjon is. Szeretnénk, hogy játékosaink járnának edzésre és olyan csapatunk lenne, amely felkészülten várja a mérkőzéseket. Ebben sikerült előrébb lépnünk, a futsal edzések pár napja kezdődtek el. Tizen-tizenketten minden edzésen vagyunk, pozitív irányba mozdultak el a dolgok, bízom benne, hogy ez így is fog folytatódni. Nem lesz egyszerű az NB II sem, hiszen ott is olyan csapatok vannak, amelyek régóta művelik a labdarúgást. Nekünk is fel kell venni a kesztyűt és dolgozni kell azon, hogy minél jobb eredményt érjünk el a bajnokságban.
Az elnök továbbá tájékoztatott arról is, hogy október 26-i hétvégén indul majd a bajnokság. Augusztus elején elkezdték a felkészülést, heti egy edzéssel, amit szeptembertől heti két edzésre egészítenek ki.
– A csapatból akinek van ideje, az részt tud venni a nagypályás edzéseken, volt már aki bemutatkozott nagypályán is, akár a Gyarmathy Fanni vagy a Horváth Lili Gabriella. Jót tesz ez nekik, hogy elkezdik az évet focival és mire elkezdődik a futsal bajnokság, akkor már megfelelő fizikális és szellemi állapotban lesznek, hogy jól teljesítsenek a futsal teremben is.
A szakmai színvonal
A Vénusz történetének 20. idényét kezdi el, így adódott a felvetés, hogy mennyire nehéz fenntartani egy ilyen csapatot?
– Érdekes a helyzet, 2013-2014-ig inkább a pénzügyi fenntarthatóság volt a nehezebb, utána következőleg pedig a szakmai színvonalnak a fenntartása. Úgy ez ennek is köszönhető, hogy szinte 2017-ig Borsodban egyedül voltunk, akik NB I-es bajnokságban fociztak, akár nagypályán, akár futsalban. Ugye a Diósgyőrnek a belépésével, a női nagypályás labdarúgásban olyan egyesület kapcsolódott be, amelynek egyrészt a múltja, másrészt a lehetőségei miatt is, több lehetőséget tudott adni az utánpótláskorú lányoknak. Viszont annyi lány nincs, hogy mindkét csapat azonos szakmai színvonalon tudjon továbbműködni. Ezért is volt pár éve, hogy a Diósgyőrrel együttműködési megállapodást kötöttünk, hogy a két egyesületnek az utánpótlása összeolvadjon és olyan magas színvonalon tudjon dolgozni a Diósgyőri Labdarúgó Akadémia, hogy minél jobb játékosokat tud majd adni a női nagypályás NB I-es csapatnak, illetve a Vénusz női futsalcsapatának is.
Jól járhat
Megmarad a DVTK-val az együttműködés? – faggattuk erről is a Vénusz vezetőjét.
– Van egy megállapodásunk, ami ebben az évben fog lejárni. Megmarad az együttműködés, de az ezévi tartalom még megbeszélés előtt áll. A KBSC-vel ez egy szakmai együttműködés, kínálta ezt a lehetőséget, amivel mindkét egyesület jól járhat nemcsak rövid, de hosszútávon is.