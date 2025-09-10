Új edző, új remények a DVTK-nál

Már elkezdődött a női futsal NB I 2025/2026-os idénye. A 8 csapatos bajnokságban nincs benne a DVTK-Vénusz együttese, aminek az az oka, hogy a gárda elveszítette a nyári osztályozót a Nagykanizsával szemben (1-5, 3-5). A miskolciak így aztán az NB II Keleti csoportjának lesznek a tagjai a következő szezonban.

Horváth Lili Gabriella a DVTK-Vénusz játékosa és Dr. Juhász Viktor klubelnök.

Fotó: Olvasó

Dr. Juhász Viktor, a DVTK-Vénusz elnökét először arról kérdeztük, hogyan miként emlékszik vissza a NB I-ért vívott Nagykanizsa elleni osztályozó mérkőzésekre:

– Az első mérkőzésen nem voltunk elég élesek, fejben fizikálisan sem, ezért egy jelentős vereségbe szaladtunk bele. Úgy vélem, nincs ekkora különbség a két csapat között, de sajnos ezt a második mérkőzésen sem tudtuk a javunkra fordítani, így kiestünk az NB I-ből. A sport márcsak ilyen, olyan tükröt tart elénk, amilyenek mi vagyunk. Úgy gondolom, hogy ha nem sikerült az osztályozót eredményesen vennünk, akkor bizony nekünk nem az NB I-ben, hanem az NB II-ben van a helyünk. Megfelelő önkritikát kell gyakorolni mindenkinek, hogy igen, sajnos most ezen a szinten állunk.

DVTK-Vénusz: hasznos lesz

Kíváncsiak voltunk arra, hogy kik alkotják most a keretet, lett-e új edző?

– Maradt ez a bizonyos mag a korábbi NB I-es csapatból, illetőleg új együttműködésünk van a KBSC-vel, onnan is Boros László edzővel sikerült megállapodnunk, aki elfogadta a vezetőedzői posztot. Laci szerintem kihívást lát a futsalbajnokságban, mind a nagypályás mind a futsal ki tudja egészíteni egymást és így mindkét csapatnak az előnyére válik. Mivel a nagypályás NB II-es bajnokság és a NB II-es futsalbajnokság is kevés mérkőzésszámot biztosít a játékosok részére, ezért úgy gondoltuk, hogy mindkét egyesület számára hasznos az, hogyha egyes játékosai mind nagypályán, mint a futsalban megmérettetik magukat. A mi játékosaink, akik azt vállalják, hogy játszanak nagypályán is, illetőleg a Barcikában aki vállalja, onnan is tud játszani futsalcsapatunkban. A két bajnokság nem fogja egymást zavarni, mire véget ér a nagypályás bajnokság, akkor fog kezdődni a futsal. A játékosoknak így lesz egy olyan fizikális terhelése, ami jó hatással lehet mindkét csapat teljesítményére.