A DVTK a nyár végén szerződést bontott vele – most visszatér Pozeg Vancas

A Kazincbarcika is érdeklődött iránta. Visszatér Szlovéniába Pozeg Vancas, a DVTK volt középpályása.

Boon.hu
A DVTK a nyár végén szerződést bontott vele – most visszatér Pozeg Vancas

A nyár folyamán szerződést bontott a DVTK és Pozeg Vancas, aki most visszatér hazájába, Szlovéniába. A technikás középpályás több magyar klub érdeklődését is felkeltette, ám végül úgy döntött, ismét szülőhazájában folytatja pályafutását. A 31 éves futballista iránt a Kolorcity Kazincbarcika és a Nyíregyháza Spartacus is komoly érdeklődést mutatott, azonban a játékost megkeresték hazájából is, ami meghatározónak bizonyult a döntésében. Értesülésünk szerint végül az NK Celje ajánlatát fogadta el, így ismét a szlovén élvonalban folytatja.

DVTK
Pozeg Vancas, a DVTK korábbi játékosa Szlovéniában folytatja.  Fotó: DVTK.eu

Szerették a DVTK szurkolók

Pozeg Vancas 2022 nyarán érkezett Diósgyőrbe, és a csapat feljutásában is szerepet vállalt. Kreatív játékával és támadásépítésben nyújtott teljesítményével gyorsan a szurkolók kedvence lett. Az élvonalban azonban kevesebb lehetőséghez jutott, így a klub és a játékos útjai közös megegyezéssel elváltak. Az NK Celje jelenleg száz százalékosan vezeti a  szlovén bajnokságot, így Pozeg Vancas olyan közegbe tér vissza, ahol komoly célokért küzdhet. A tapasztalt középpályás hazatérésével a Celje egy rutinos, technikás futballistával erősödik, míg a magyar klubok végül lemaradtak a kiszemelt játékosról.

 

