Az ,,örök ellenségtől" jött át a légiós, fizettek érte

Labdarúgás. Szerda este egy újabb igazolást jelentetett be a DVTK élvonalbeli labdarúgó csapata, nem sokkal az átigazolási határidő lejárta előtt - ahogyan azt már korábbi cikkünkben jeleztük. A Nyíregyházán ,,összetűzésbe került" Aboubakar Keita öltözött piros-fehérbe. A 27 éves, másfél éve Magyarországon játszó elefántcsontparti középpályás átigazolási díj fejében érkezett Szabolcsból.

A DVTK sportigazgatója, Kovács Zoltán, és Keita Fotó: DVTK



- A mai két igazolással befejeztük a DVTK keretének az átalakítását - kezdte Kovács Zoltán, a DVTK sportigazgatója a klub honlapjának adott nyilatkozatát. - Senkinek sem kell bemutatni Aboubakar Keitát, aki nagyszerű képességű védekező középpályás, a technikai tudása mellett remek fizikai tulajdonságokkal is rendelkezik. Érkezésével tovább erősítettük az amúgy is erős középpályánkat, mert meggyőződésem, hogy a csapatba kerülésért vívott harc elősegíti a játékosok egyéni fejlődését, és a csapat előrelépést is.

DVTK: Edomwonyi jókat mesélt

- Boldog vagyok, hogy a Diósgyőr játékosa lehetek! Jól ismerem a Fizz Ligát, és ellenfélként a DVTK-t is, hiszen néhány hete testközelből tapasztaltam meg, hogy mennyivel jobbak voltak a Nyíregyházánál. Persze biztosan egészen más lesz majd a csapat tagjaként belülről látni ugyanazt - mondta Aboubakar Keita. - Nyíregyházáról mindenképpen távozni akartam, miután azt közölték velem, hogy nem számítanak rám, és ezzel párhuzamosan Bright Edomwonyi sok jót mesélt a DVTK-ról, hogy milyen szervezett klub, és a szurkolói is fanatikusak. Védekező középpályás az elsődleges posztom, de a 8-as pozícióban is tudok játszani, valamint az akadémián például középső védőként szerepeltem, ahová egy-egy mérkőzés erejéig később is visszavontak az edzőim.

Érdekes módon egy napon érkeztünk Yohan Croizet-val, akivel már Belgiumban játszottunk együtt, és Leuvenben a szárnyai alá vett, mint egy kistestvért. De nem csak azt várom, hogy vele találkozzak, hanem szeretnék minél hamarabb beilleszkedni a közösségbe. A következő két évben mindent megteszek azért, hogy sikereket érjünk el a klubbal, mert számomra ez a legfontosabb.