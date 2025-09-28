szeptember 28., vasárnap

Harmadik vonal

1 órája

Nem bírt a DVTK sztárjaival az észak-borsodi klub

Címkék#Diósgyőri VTK#megyei foci#Ózd-Sajóvölgye

Újra borsodi rangadót rendeztek. A DVTK tartalék Ózdon vendégszerepelt.

Nem bírt a DVTK sztárjaival az észak-borsodi klub

Fotó: DVTK

A labdarúgó NB III. Észak-Keleti csoport 9. fordulójában öt vármegyei klub pályára lépett. A DVTK tartalék gólzáporos mérkőzésen kerekedett felül az Ózd-Sajóvölgye együttesén.

DVTK
A DVTK tartalék két gólját Jurek szerezte. Fotó: DVTK

A DVTK tartalék megszerezte második győzelmét

NB III, Észak-Keleti csoport, 9. forduló

Ózd-Sajóvölgye – DVTK tartalék F4R  3–6 (0–4)
Ózd, 500 néző. V.: Székely (Vargha, Kiss B.).
Ózd: Pápai – Gáti, Arday (Stefán, 35.), Bene, Korbély, Fercsák (Komári, 62.), Kapott, Szlifka Cs., Hadnagy, Magyar (Pócsik, 35.), Zimányi (Takács, 62.). Játékos-edző: Bene Attila.
DVTK tartalék: Derényi – Babós, Kiss B. (Németh, 75.), Vass (Macsó, 64.), Mucsányi M., Krone (Purzsa, 64.), Jurek, Bokros, Furdetskyi (Stavnichuk, 64.), Kovács (Kiss L., 58.), Szlifka Zs. Vezetőedző: Vitelki Zoltán.
G.: Fercsák (51.), Korbély (80.), Komári (85.) ill. Jurek (12., 61.), Vass (3.), Krone (22.), Mucsányi M. (30.), Szlifka Zs. (70.).
Bene Attila: – Az első félidőt nagyon gyámoltalanul kezdtük, a csapat bent maradt az öltözőben, már nem először történik meg ez. Mire felvettük a ritmust már késő volt, a második félidőben több ígéretes helyzetünk is volt a gólok mellett, de összességében így is alulmaradtunk, gratulálunk ellenfelünknek.
Vitelki Zoltán: – Megérdemelt győzelmet arattunk, azt gondolom viszonylag hamar eldőlt a mérkőzés. Tipikus magyar betegség, hogy viszonylag nagy előnynél is elkezdtük kicsit könnyelműsködni sok szituációban. Nem szabad ilyen mérkőzésen 3 gólt kapni. Ennek ellenére becsülni kell a hazaiakat, a mentalitását, akik próbáltak a nagy különbség ellenére korrigálni az eredményen. Azok a visszajátszók, akik nálunk most szerepeltek profin álltak a munkához, a mérkőzéshez, kiegészülve azokkal a játékosokkal, akik mindennap velünk vannak. Győzelemnek örülök mindenféleképpen és a mutatott játéknak is a hozzáállásnak.

 

Tiszafüredi VSE – Termálfürdő FC Tiszaújváros  6–0 (4–0)
Tiszafüred, 250 néző. V.: Pusztai (Vilmányi, Balogh).
Tiszafüred: Lisztes – Balogh (Csesznok, 82.), Kelemen (Jáger, 82.), Horváth, Ballók, Bökönyi, Füredi, Karmacsi, Győri (Csősz, 64.), Szerencsi (Tolnai, 46.), Szabó (Kiss B., 71.). Vezetőedző: Dorcsák Zoltán. Tiszaújváros: Hornyák – Barta (Bernáth, 34.), Erdei, Tóth B., Vitelki B. (Derzsényi, 82.), Farkas, Varga (Bencsík, 46.), Nagy G. (Kapitány, 69.), Batta (Tóth S., 34.), Varjas, Lehóczki. Vezetőedző: Huszák Géza. G.: Győri (1., 10.), Horváth (32., 71.), Kelemen (26.), Ballók (63.).
Dorcsák Zoltán: – Gratulálok a csapatomnak nagyarányú és magabiztos győzelemhez.
Huszák Géza: – Igaz, hogy több hiányzónk is volt, de ez nem mentség arra, hogy 5 perc alatt elbukjuk a mérkőzést. Próbáltunk vissza jönni, de az újabb gólok végleg lezárták a mérkőzést.

 

Sényő FC-ZMB Building – Bacsó Beton-Cigánd SE 0–3 (0–2)
Sényő, 200 néző. V.: Gindl (Deme, Pálfi).
Sényő: Sarkadi – Klepács, Szabó, Kapacina, Vaskó, Fenyőfalvi, Schmidt (Gégény, 70.), Daróczi, Végső, Mácsai (Sztaroszta, 67.), Konzili (Vámos, 81.). Játékos-edző: Kapacina Valér.
Cigánd: Niczuly – Mrva, Nikic, Balogh (Kertész, 46.), Babics (Girdán, 46.), Misák (Biró, 72.), Horváth Z. (Cseh, 66.), Syrota (Iván K., 88.), Juhász, Králik, Vass. Vezetőedző: Kocsis János.
G.: Balogh (13.), Mrva (45.), Horváth Z. (54.).
Kapacina Valér: később
Kocsis János: később
 

Füzesabony SC – Putnok FC  2–0 (1–0)
Füzesabony, 200 néző. V.: Pusztai (Vilmányi, Balogh).
Füzesabony: Tajti – Bernáth, Jambrich, Barzsó (Oláh, 90.), Vincze, Kaló (Ináncsi, 84.), Nagy G., Pataki (Berki, 94.), Nagy Á., Kiss Á. (Tánczos, 84.), Bocsi P. Vezetőedző: Bocsi Zoltán. 
Putnok: Németh – Nagy R., Mihály (Selmeci, 57.), Menyhárt, Zvara, Kocsis, Tagai, Kercsó, Jova, Juhos (Váradi, 81.), Angyal. Vezetőedző: Szala Ákos.
G.: Pataki (31., 77.).
Kiállítva: Vincze (63.).
Bocsi Zoltán: – később
Szala Ákos: – Ezen a mérkőzésen döntő szituációkban vissza köszönt a rutintalanságunk. Az első félidőben meddő mezőnyfölényben játszottunk. A második félidőre szerkezetet váltottunk, ami működött is, de legfőképp intenzitásban léptünk sokat előre az első játékrészhez képest. Remekül védett az ellenfél kapusa és a döntő, fordulatot jelentő szituációkból ma rosszul jöttünk ki. Nem játszottunk rosszul és ahogy telnek a mérkőzések még több rutint fogunk szerezni és ezeket a meccseket meg fogjuk tudni nyerni. Most dolgozunk tovább és készülünk a Nyíregyháza elleni mérkőzésre.

További eredmények:
Kisvárda Master Good tartalék – Tarpa SC 0–2 (0–1)
Nyíregyháza Spartacus tartalék – FC Hatvan 2–0 (2–0)
Debreceni EAC – Gödöllői SK  2–0 (1–0)
Eger SE – DVSC tartalék 0–5 (0–2

 

 

 

