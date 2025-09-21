szeptember 21., vasárnap

Csata

3 órája

A rutinos védő sem segített a Diósgyőrön

Címkék#megyei foci#DVTK tartalék#Tiszafüredi VSE

Gólokban nem volt hiány. A DVTK tartalék hazai környezetben lépett pályára.

Boon.hu

A labdarúgó NB III. Észak-Keleti csoport 8. fordulójában a DVTK tartalék együttese a Tiszafüredi VSE gárdáját látta vendégül. A DVTK első csapatából a kezdőben kapott helyet sérülése után Bánhegyi Bogdán és Szatmári Csaba is. A DVTK tartalék háromgólos vereséget szenvedett, a piros-fehérek egyetlen találatát Szabó Balázs szerezte.

DVTK tartalék F4R
A DVTK tartalék F4R gólját Szabó Balázs szerezte. Fotó: ÉM archív /Vajda János

A DVTK tartalék újabb vereséget szenvedett

 

Labdarúgás: NB III, Észak-Keleti csoport, 8. forduló:

DVTK tartalék F4R – Tiszafüredi VSE 1–4 (0–1)
Miskolc, DVTK Edzőközpont, 150 néző. V.: Gindl (Kovács, Jakab).

DVTK tartalék: Bánhegyi – Szatmári, Kiss B., Vass, Furdetskyi, Kiss L. , Krone (Jászberényi, 68.), Szabó B. (Purzsa, 78.), Stavnichuk (Németh, 68.), Varga (Macsó, 68.), Szlifka. Vezetőedző: Vitelki Zoltán.
Tiszafüred: Lisztes – Balogh (Kiss, 79.), Kelemen (Ballók, 63.), Kovács D., Kovács M. (Karmacsi, 70.), Horváth (Tolnai, 79.), Bökönyi (Csősz, 79.), Füredi, Győri, Szerencsi, Szabó. Vezetőedző: Dorcsák Zoltán.
G.: Szabó B. (54.) ill. Horváth (45.), Győri (53.), Kovács M. (64.), Karmacsi (76.).

Vitelki Zoltán: – A bajnokság során az eddigi legjobb csapattal találkoztunk. Az első félidőben a védekezésben megoldottuk a feladatot, hatékonyak voltunk, így a Tiszafürednek kevesebb lehetősége adódott. Támadásban kellett volna valamivel több bátorság, és az, hogy elkerüljük a könnyen kapott gólokat. A második játékrész már sokkal jobban tetszett, de a gólokat az ellenfél szerezte.

Dorcsák Zoltán: – Jól megszervezte védekezését a hazai csapat, amit nehezen tudtunk megbontani. A félidő végén azonban megérdemelten szereztünk vezetést. A második játékrészben szép gólokat szereztünk és megérdemelten nyertünk. Igazi nagy lehetősége és kapufája csak 1–4 után adódott a hazaiaknak. Sok sikert kívánok nekik a továbbiakban.

 

 

 

