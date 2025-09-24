szeptember 24., szerda

Kupa

1 órája

Ekkor készüljenek a fontos kupamérkőzésre

Címkék#Diósgyőri VTK#megyei foci#Magyar Kupa

Ekkor lépnek pályára a piros-fehérek. A DVTK MOL Magyar Kupa 4. forduló időpontja vált ismertté.

Az MLSZ Versenybizottsága elkészítette a MOL Magyar Kupa 4. fordulójának hiányzó 8 találkozó kezdési időpontját, a FTC mérkőzés órarendje még várat magára. Köztük az élvonalbeli DVTK-é és a másodosztályú Mezőkövesd Zsóry FC-é is. A DVTK – Szeged-Csanád Grosics Akadémia találkozója október 29-én 18 órától kezdődik az Andrássy úton. Az MTK Budapest  – Mezőkövesd Zsóry FC összecsapáson 20 órától indul útjára a labda. A másik élvonalbeli vármegyei klub a Kolorcity Kazincbarcika SC a Kelen SC otthonában, 12.30-tól lép majd pályára.

DVTK
A DVTK és a szurkolók együtt ünnepelték a továbbjutást Hódmezővásárhelyen. Fotó: DVTK

A DVTK hazai környezetben vívhatja ki a továbbjutást

A tények

A 16 közé jutásért (játéknap: október 29., szerda)

12.30: Martfűi LSE (NB III) – Paksi FC (NB I)

12.30: Debreceni EAC (NB III) – BVSC-Zugló (NB II)

12.30: Majosi SE (NB III) – Videoton FC Fehérvár (NB II)

12.30: Kelen SC (BLSZ I.) – Kolorcity Kazincbarcika SC (NB I)

12.30: Karcagi SC (NB II) – Aqvital FC Csákvár (NB II)

12.30: III. ker. TVE (NB III) – Soroksár SC (NB II) 

17.00: Kecskeméti TE (NB II) – Tiszafüredi VSE (NB III)

17.30: FC Ajka (NB II) – Tiszakécskei LC (NB II)

17.30: HR-Rent Kozármisleny (NB II) – ESMTK (NB III)

18.00: Debreceni VSC (NB I) – Budapest Honvéd FC (NB II)

18.00: ETO FC (NB I) – Pilisi LK (Pest I.)

18.00: Diósgyőri VTK (NB I) – Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)

18.00: Zalaegerszegi TE FC (NB I) – Budafoki MTE (NB II)

19.00: Vasas FC (NB II) – Mezőörs KSE (Győr I.)

20.00: MTK Budapest (NB I) – Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)

Ferencvárosi TC (NB I) – Békéscsaba 1912 Előre (NB II)

 

 

