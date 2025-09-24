Ekkor készüljenek a fontos kupamérkőzésre

Az MLSZ Versenybizottsága elkészítette a MOL Magyar Kupa 4. fordulójának hiányzó 8 találkozó kezdési időpontját, a FTC mérkőzés órarendje még várat magára. Köztük az élvonalbeli DVTK-é és a másodosztályú Mezőkövesd Zsóry FC-é is. A DVTK – Szeged-Csanád Grosics Akadémia találkozója október 29-én 18 órától kezdődik az Andrássy úton. Az MTK Budapest – Mezőkövesd Zsóry FC összecsapáson 20 órától indul útjára a labda. A másik élvonalbeli vármegyei klub a Kolorcity Kazincbarcika SC a Kelen SC otthonában, 12.30-tól lép majd pályára.

A DVTK és a szurkolók együtt ünnepelték a továbbjutást Hódmezővásárhelyen. Fotó: DVTK

A DVTK hazai környezetben vívhatja ki a továbbjutást