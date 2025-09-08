A DVTK játékosa címeres mezben

A DVTK saját nevelésű játékosa, Szakos Bence az U19-es korosztályos válogatottban nyolcvan percet töltött a pályán. A magyarok a házigazda szerbek ellen szerepeltek a Stefan Vilotic Kupa 2. fordulójában és szenvedtek 3–1 -es vereséget. Folytatás kedden 15 órától Topolyán, ahol Montenegróval mérkőznek a torna zárófordulójában.

A DVTK saját nevelésű játékosa, Szakos Bence ismét szóhoz jutott. Fotó: MLSZ

A DVTK védője, Szakos Bence kezdőként jutott szóhoz