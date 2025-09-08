szeptember 8., hétfő

Válogatott

1 órája

A DVTK játékosa címeres mezben

A házigazda szerbek ellen lépett pályára. A DVTK védője szinte végig a pályán volt.

A DVTK játékosa címeres mezben

Fotó: MLSZ

A DVTK saját nevelésű játékosa, Szakos Bence az U19-es korosztályos válogatottban nyolcvan percet töltött a pályán. A magyarok a házigazda szerbek ellen szerepeltek a Stefan Vilotic Kupa 2. fordulójában és szenvedtek 3–1 -es vereséget. Folytatás kedden 15 órától Topolyán, ahol Montenegróval mérkőznek a torna zárófordulójában.

DVTK
A DVTK saját nevelésű játékosa, Szakos Bence ismét szóhoz jutott. Fotó: MLSZ

A DVTK védője, Szakos Bence kezdőként jutott szóhoz

 

Stefan Vilotic Kupa, 2. forduló

Magyarország - Szerbia 1-3 (1-1)
Magyarország: Kocsis - Szakos, Vitályos, Mona, Horváth - Décsy, Somogyi - Kugyela, Vörös, Barkóczi - Szép. Szövetségi edző: Kemenes Szabolcs.

Csere: Horváth helyett Bolgár az 59., Vörös helyett Kovács az 59., Barkóczi helyett Egri a 70., Kugyela helyett Mondovics a 70., Décsy helyett Hős a 70., Somogyi helyett Madarász a 80., Szakos helyett Lakatos a 80. percben.

Gólszerző: Zarić (0-1) a 10., Szép (1-1) a 16., Kostić (1-2) a 49., Ranković (1-3) a 89. percben. 

 

 

