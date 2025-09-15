A bravúr elmaradt, de újoncot avatott a DVTK

Simple Női Liga, 4. forduló

Puskás Akadémia FC - DVTK 5-1 (2-0)

Felcsút, Pancho Aréna, Játékvezető: Kalmár Petra (Hegedűs-Baráth Noémi, Rigó Viktória).

Puskás Akadémia FC: Pongrácz Á. - Palakovics L., Bokor A., Sági P., Pécsi D., A. Merrill, Szarvas S., Szakonyi E., Nagy L., Mayer Zs., Tuza P. Vezetőedző: Mészáros Dalma.

Diósgyőri VTK: Galambvári O. - Nagy P., Katona F., Ezer A., Szolomájer L., Mikó E., Simon L., Havasi B., C. Leal, A. Myhal, Madarász L. Vezetőedző: Bém Gábor.

Csere: Pécsi D. helyett Tóth Zs. a 46., A. Merill helyett M. Surautsava a 63., Szarvas S. helyett Brekovszki J. a 63., Szakonyi E. helyett M. Adroniki a 63., Sági P. helyett Szűcs F. a 79., Nagy P. helyett Magyar A. a 90., Katona F. helyett Megyes Zs. a 90., Simon L. helyett Mezőssy M. a 90. percben.

Sárga lap: Szolomájer L. a 48., Mikó E. a 73., Sági P. a 87. percben.

Gólszerző: A. Merrill (1-0) a 17., Szakonyi E. (2-0) a 33., Szarvas S. (3-0) az 58., Madarász L. (3-1) a 63., M. Surautsava (4-1) a 75., M. Adroniki (5-1) a 90+1. percben.