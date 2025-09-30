Jégre lépett a miskolci polgármester

Kedden a Miskolci Jégcsarnokban különleges pillanatra került sor: Miskolc polgármestere, Tóth-Szántai József átvette a DVTK Jegesmedvék egyedi mezét, amelyet a klub elnöke, Egri István adott át a csapat edzésén. Az esemény közös fotóval zárult, amelyen a polgármester a játékosokkal együtt állt a kamerák elé. Az Erste Ligában a DVTK jelenleg a 4. helyen áll, következő mérkőzését pedig hazai pályán a Brassó ellen vívja majd pénteken 18 óra 30 perctől.

Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere a 7-es mezt kapta a DVTK Jegesmedvéktől. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

