1 órája
Az MLSZ nem kegyelmezett: bezárják az ultraszektort, több milliós büntetés a DVTK-nak
Ülésezett az MLSZ. A DVTK újabb súlyos büntetést kapott.
Fotó: DVTK
A Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottságának keddi ülésén az alábbi döntéseket hozta: A Nyíregyháza – DVTK mérkőzéssel kapcsolatban a DVTK-t, szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá 1 soron következő hazai NB I-es férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló szektorbezárással bünteti.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
DVTK: H-szektor bezárása
A fegyelmi bizottság a szektorbezárás büntetés végrehajtását 6 hónapra felfüggesztette. Az MLSZ a határozat végén az alábbiakat fogalmazta meg: ha a felfüggesztési idő alatt a vétkes újabb hasonló természetű szabálysértést követ el, akkor életbe lép a felfüggesztett büntetés, ami hozzáadandó az újabb vétségért kiszabott büntetéshez.
Információnk szerint 3,6 milliót kell majd befizetnie a piros-fehér klubnak az MLSZ kasszájába. A DVTK legközelebb hazai környezetben szeptember 27-én lép pályára a Debreceni VSC ellen, ahol szinte biztosan életbe lép a szektorbezárás.
55-szörös futsal válogatott vette át a borsodi csapat irányítását