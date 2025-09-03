szeptember 3., szerda

Drasztikus lépések

1 órája

Az MLSZ nem kegyelmezett: bezárják az ultraszektort, több milliós büntetés a DVTK-nak

Ülésezett az MLSZ. A DVTK újabb súlyos büntetést kapott.

Fotó: DVTK

A Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottságának keddi ülésén az alábbi döntéseket hozta:  A Nyíregyháza – DVTK mérkőzéssel kapcsolatban a DVTK-t, szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá 1 soron következő hazai NB I-es férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló szektorbezárással bünteti.

DVTK
A DVTK-t a Nyíregyháza elleni derbi miatt büntette az MLSZ. Fotó: Bozsó Katalin

DVTK: H-szektor bezárása

A fegyelmi bizottság a szektorbezárás büntetés végrehajtását 6 hónapra felfüggesztette. Az MLSZ a határozat végén az alábbiakat fogalmazta meg:  ha a felfüggesztési idő alatt a vétkes újabb hasonló természetű szabálysértést követ el, akkor életbe lép a felfüggesztett büntetés, ami hozzáadandó az újabb vétségért kiszabott büntetéshez.
Információnk szerint 3,6 milliót kell majd befizetnie a piros-fehér klubnak az MLSZ kasszájába. A DVTK legközelebb hazai környezetben szeptember 27-én lép pályára a Debreceni VSC ellen, ahol szinte biztosan életbe lép a szektorbezárás.

 

